الجريش السعودي بالطريقة الأصلية السهلة والبسيطة وفقط ببعض المقادير المتوفرة

بواسطة الهاني عمرو
  • الجريش السعودي … هي من أكثر الأكلات التي تنتشر بشكل واسع في المملكة العربية السعودية خاصة كما نجدها في العديد من الدول العربية كذلك.
  • لهذا سنعرض لكم فكرة جد بسيطة سهلة وسريعة، لإعداد هذا الطبق الشعبي الشهية واللذيذ في المنزل.

مقادير تحضير طبق الجريش السعودي :

هذه المقادير تكفي ل

جريش

4 أشخاص  

وقت الطهي

00 دقيقة

  • البهار الحلو : ما مقدار ملعقة صغيرة.
  • اللحم : ما مقدار كيلوغرام ونصف من اللحمة الهبرة.
  • البصل : ما مقدار 4 حبات بحيث تكون متوسطة الحجم.
  • البهار الحر : ما مقدار ملعقة صغيرة.
  • السمنة : ما مقدار 1 كوب.
  • الماء : ما مقدار كمية قليلة فقط.
  • الجريش : ما مقدار 1 كيلوغرام.
  • – طماطم : ما مقدار 5 حبات بحيث تكون متوسطة الحجم.
  • الملح : القليل فقط حسب الرغبة.
  • القرفة : ما مقدار نصف ملعقة صغيرة.

مراحل تحضير أكلة الجريش السعودي خطوة بخطوة :

  • نقوم في البداية بفرم كل من الطماطم وأيضا البصل، مع القيام بنزع قشرة الطماطم وأيضا إزالة بذورها، ثم نقطع اللحمة الهبرة لقطع تكون متوسطة الحجم.
  • نأخذ قدر، ثم نضع فيه السمنة، ثم نضيف كل من اللحمة المقطعة والبصل، ونقلب المكونات بشكل جيد، بعدها نضيف كذلك الطماطم المفرومة للقدر مع التقليب المستمر.
  • نضيف الماء المغلي للقدر، و ذلك على الطماطم وأيضا اللحمة، وذلك حتى يغمر الماء المقادير، بعدها نترك القدر على النار بحيث تكون العاليّة.
  • و عندما يغلي الماء، نقوم بخفض بحيث تكون متوسطة، ثم نتركها تنضج لمدة نصف ساعة.
  • نقوم بعد ذلك بغسل الجريش بشكل جيد، بعدها نضيفه للقدر، مع القيام بالتحريك، و أيضا نضيف الماء الساخن للقدر مع القيام كذلك بالتحريك، و ذلك حتى ينضج الجريش تماما.

بالصحة و العافية …

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الهاني عمرو

الهاني عمرو من المملكة المغربية، 32 سنة، مستوى باكالوريا علوم انسانية، حاصل أيضا على دبلوم كهرباء الصيانة الصناعية، حاليا موظف بقطاع الجماعات الترابية( البلديات )، بالاضافة كذلك الى أنني صانع محتوى المواقع الالكترونية تخصص الطبخ العربي، التجميل، نقل الأخبار.

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