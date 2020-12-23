الجريش السعودي بالطريقة الأصلية السهلة والبسيطة وفقط ببعض المقادير المتوفرة
- الجريش السعودي … هي من أكثر الأكلات التي تنتشر بشكل واسع في المملكة العربية السعودية خاصة كما نجدها في العديد من الدول العربية كذلك.
- لهذا سنعرض لكم فكرة جد بسيطة سهلة وسريعة، لإعداد هذا الطبق الشعبي الشهية واللذيذ في المنزل.
مقادير تحضير طبق الجريش السعودي :
هذه المقادير تكفي ل
4 أشخاص
وقت الطهي
00 دقيقة
- البهار الحلو : ما مقدار ملعقة صغيرة.
- اللحم : ما مقدار كيلوغرام ونصف من اللحمة الهبرة.
- البصل : ما مقدار 4 حبات بحيث تكون متوسطة الحجم.
- البهار الحر : ما مقدار ملعقة صغيرة.
- السمنة : ما مقدار 1 كوب.
- الماء : ما مقدار كمية قليلة فقط.
- الجريش : ما مقدار 1 كيلوغرام.
- – طماطم : ما مقدار 5 حبات بحيث تكون متوسطة الحجم.
- الملح : القليل فقط حسب الرغبة.
- القرفة : ما مقدار نصف ملعقة صغيرة.
مراحل تحضير أكلة الجريش السعودي خطوة بخطوة :
- نقوم في البداية بفرم كل من الطماطم وأيضا البصل، مع القيام بنزع قشرة الطماطم وأيضا إزالة بذورها، ثم نقطع اللحمة الهبرة لقطع تكون متوسطة الحجم.
- نأخذ قدر، ثم نضع فيه السمنة، ثم نضيف كل من اللحمة المقطعة والبصل، ونقلب المكونات بشكل جيد، بعدها نضيف كذلك الطماطم المفرومة للقدر مع التقليب المستمر.
- نضيف الماء المغلي للقدر، و ذلك على الطماطم وأيضا اللحمة، وذلك حتى يغمر الماء المقادير، بعدها نترك القدر على النار بحيث تكون العاليّة.
- و عندما يغلي الماء، نقوم بخفض بحيث تكون متوسطة، ثم نتركها تنضج لمدة نصف ساعة.
- نقوم بعد ذلك بغسل الجريش بشكل جيد، بعدها نضيفه للقدر، مع القيام بالتحريك، و أيضا نضيف الماء الساخن للقدر مع القيام كذلك بالتحريك، و ذلك حتى ينضج الجريش تماما.
بالصحة و العافية …