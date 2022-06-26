الأزهر الشريف يطلق هاشتاج “لا للانتحار” و” لا تيأس” كما يعلن عن تقديمه الدعم النفسي لمن يرغب

نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بالأزهر الشريف على الفيسبوك هاشتاج “لا للانتحار”، “لا تيأس”، وذلك في إطار الحملات المستمرة التوعوية من قبل الأزهر الشريف.

من جانبه يستمر مركز الأزهر العالمي الخاص بالفتوى الإلكترونية، بفعاليات هذه المبادرة تحت عنوان «أنت غال علينا»؛ حيث يحرص على تقديم الدعم النفسي للشباب ومساندتهم والتواصل مع من يرغب، بما يقويهم على حل مشكلاتهم وتجاوز التحديات التي تواجههم.

كما أكد مركز الأزهر العالمي أنه يجيب على أسئلة الناس في أي وقت، عن طريق الهاتف أو الرسائل النصّية، كما يقدِّم باقة تعليمية منوعة من الرسائل والحملات التوعوية، والنسائم الدعوية، والإرشادات الفقهية، والدورات التدريبية؛ بهدف نشر الوعي في المجتمع بشكل صحيح، وتأهيل المقبلين على الزواج، وأيضًا لم شمل الأسرة المصرية.

كما قال الشيخ أحمد المشد وهو عضو في مركز الأزهر العالمي أنه لا يوجد مخلوق على وجه الأرض قد نال بتكريم من الله، مثل الإنسان، كما قال أن الله قال في كتابه الكريم ” ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما”

وأن الإنسان مصيره في النهاية الموت، وهو ملك لله فلم يقدم على هذا الفعل؟ وأن الانسان عندما يفكر في الانتحار فعليه أن يعلم أن هناك مشكلة تحتاج حلًا، لكن ليس الحل أبدا في قتل النفس.

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