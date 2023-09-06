أسعار الذهب في السعودية ترتفع اليوم وسط تباين أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال السعودي
سجَّلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً طفيفاً مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر، كما تباينت أسعار تبديل العملات الأجنبية والجنيه المصري أمام الريال السعودي وفق آخر التحديثات التي صدرت صباح اليوم، نجوم مصرية والتفاصيل.
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أسعار الذهب في المملكة الأربعاء
وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم على الشكل التالي:
|
أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 2023/09/06
|
الوحدة
|
السعر بالريال السعودي
|
السعر بالريال الأمريكي
|
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط
|
232.25
|
61.93
|
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط
|
212.89
|
56.77
|
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط
|
203.21
|
54.19
|
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط
|
174.18
|
46.45
|
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط
|
135.48
|
36.13
|
سعر أونصة الذهب بيع
|
7,223.63
|1,926.30
|
سعر أونصة الذهب شراء
|
7,227.38
|
1,927.30
أسعار تبديل العملات الأجنبية مقابل الريال
هذا وقد جاءت أسعار تبديل العملات الأجنبية والجنيه المصري مقابل الريال السعودي صباح اليوم وفقاً للبيانات التالية:
|العملة مقابل الريال الواحد
|العملة الواحدة كم تساوي ريال
|العملات
|0٫24835
|4٫02600
|اليورو
|0٫26659
|3٫75108
|الدولار
|0٫41775
|2٫39420
|الدولار الاسترالي
|0٫97065
|1٫03023
|الريال القطري
|8٫23696
|0٫12141
|الجنية المصري
|0٫97918
|1٫02126
|درهم اماراتي
|66٫74072
|0٫01498
|ريال يمني
|2٫71562
|0٫36824
|درهم مغربي
|7٫14434
|0٫13997
|الليرة التركية
|0٫18877
|5٫29746
|دينار أردني
|0٫08224
|12٫15910
|دينار كويتي
|103٫02838
|0٫00976
|الدرام الأرمني
|0٫48134
|2٫07892
|غويلدر الأنتيل الهولندية
|93٫30148
|0٫01072
|بيزو أرجنتيني
|0٫48015
|2٫08271
|فلورن أروبي
|0٫45320
|2٫20652
|مانات أذربيجاني
|0٫48625
|2٫05663
|مارك بوسني
|0٫53925
|1٫85541
|دولار بربادوسي
|29٫30450
|0٫03413
|تاكا بنغلاديشي
|0٫48574
|2٫05871
|ليف بلغاري
|0٫10049
|9٫95195
|دينار بحريني