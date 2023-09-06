أسعار الذهب في السعودية ترتفع اليوم وسط تباين أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال السعودي

سجَّلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً طفيفاً مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر، كما تباينت أسعار تبديل العملات الأجنبية والجنيه المصري أمام الريال السعودي وفق آخر التحديثات التي صدرت صباح اليوم، نجوم مصرية والتفاصيل.

مشغولات ذهبية متميزة - المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

أسعار الذهب في المملكة الأربعاء

وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم على الشكل التالي:

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 2023/09/06 الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالريال الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط 232.25 61.93 سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط 212.89 56.77 سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط 203.21 54.19 سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط 174.18 46.45 سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط 135.48 36.13 سعر أونصة الذهب بيع 7,223.63 1,926.30 سعر أونصة الذهب شراء 7,227.38 1,927.30

أسعار تبديل العملات الأجنبية مقابل الريال

هذا وقد جاءت أسعار تبديل العملات الأجنبية والجنيه المصري مقابل الريال السعودي صباح اليوم وفقاً للبيانات التالية: