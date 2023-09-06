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 أسعار الذهب في السعودية ترتفع اليوم وسط تباين أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال السعودي

محمد خير الحوراني

سجَّلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً طفيفاً مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر، كما تباينت أسعار تبديل العملات الأجنبية والجنيه المصري أمام الريال السعودي وفق آخر التحديثات التي صدرت صباح اليوم، نجوم مصرية والتفاصيل.

- صورة 2 -  أسعار الذهب في السعودية ترتفع اليوم وسط تباين أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال السعودي

مشغولات ذهبية متميزة - المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

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أسعار الذهب في المملكة الأربعاء

وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم على الشكل التالي:

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 2023/09/06
الوحدة
السعر بالريال السعودي
السعر بالريال الأمريكي
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط
232.25
61.93
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط
212.89
56.77
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط
203.21
54.19
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط
174.18
46.45
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط
135.48
36.13
سعر أونصة الذهب بيع
7,223.63
 1,926.30
سعر أونصة الذهب شراء
7,227.38
1,927.30
- صورة 1 -  أسعار الذهب في السعودية ترتفع اليوم وسط تباين أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال السعودي
مشغولات ذهبية متميزة – المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

أسعار تبديل العملات الأجنبية مقابل الريال

هذا وقد جاءت أسعار تبديل العملات الأجنبية والجنيه المصري مقابل الريال السعودي صباح اليوم وفقاً للبيانات التالية:

العملة مقابل الريال الواحد العملة الواحدة كم تساوي ريال العملات
0٫24835 4٫02600 اليورو
0٫26659 3٫75108 الدولار
0٫41775 2٫39420 الدولار الاسترالي
0٫97065 1٫03023 الريال القطري
8٫23696 0٫12141 الجنية المصري
0٫97918 1٫02126 درهم اماراتي
66٫74072 0٫01498 ريال يمني
2٫71562 0٫36824 درهم مغربي
7٫14434 0٫13997 الليرة التركية
0٫18877 5٫29746 دينار أردني
0٫08224 12٫15910 دينار كويتي
103٫02838 0٫00976 الدرام الأرمني
0٫48134 2٫07892 غويلدر الأنتيل الهولندية
93٫30148 0٫01072 بيزو أرجنتيني
0٫48015 2٫08271 فلورن أروبي
0٫45320 2٫20652 مانات أذربيجاني
0٫48625 2٫05663 مارك بوسني
0٫53925 1٫85541 دولار بربادوسي
29٫30450 0٫03413 تاكا بنغلاديشي
0٫48574 2٫05871 ليف بلغاري
0٫10049 9٫95195 دينار بحريني
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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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