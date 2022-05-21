أسعار الذهب اليوم السبت 21 مايو 2022 فى مصر

تشهد أسعار الذهب اليوم 21 مايو 2022 فى مصر حالة من الاستقرار، وعلى وجه الخصوص بعد فترة التراجع التى بدأت منذ عدة أيام، فأسعار الذهب مستمره فى الإنخفاض منذ حوالى أُسبوع أو أكثر، وعلى حسب التقرير الصادر من الموقع المُتخصص “جولد برايس” فإن سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر تداولاً فى مصر سجل اليوم نحو “1050” جنيه.

وفيما يلى نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم فى مصر وفقاً لآخر التحديثات:

ـ سعر جرام الذهب عيار (24) سجل اليوم نحو “1190” جنيه.

ـ سعر جرام الذهب عيار (21) سجل اليوم نحو “1050” جنيه.

ـ سعر جرام الذهب عيار (18) سجل اليوم نحو “890” جنيه.

ـ سعر جرام الذهب عيار (14) سجل اليوم نحو “683” جنيه.

ـ سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر سجل نحو “8200” جنيه.

ـ سعر الأوقية “الأُونصة” اليوم فى مصر سجل نحو “1848” دولار.

وسوق الذهب فى مصر خلال الفترة القليلة الماضية شهد مراحل كثيرة ومُختلفة، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار (24) فى بعض الأوقات إلى نحو “1300” جنيه، ولكن منذ بداية هذا الأُسبوع شهد السوق إنخفاض فى أسعار الذهب، الأمر الذى جعل حركة البيع الشراء أكثر نشاطاً فى محلات الصاغة.

ومن المعروف، بأن أسعار الذهب فى مصر تختلف إختلافاً بسيطاً على حسب قيمة الدمغة والمصنعية من تاجر لآخر ومن محل صاغة لآخر، والتى تتراوح قيمتها ما بين 30 جنيه إلى 65 جنيه على حسب نوع الذهب أو العيار، كما أنها تختلف من محافظة إلى أُخرى والتى تتراوح نسبتها ما بين 7% إلى 10% من سعر جرام الذهب، ومن المعروف بأنه كلما زادت المعادن فى الذهب قل القيراط.