تحديث.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30 نوفمبر

تتغير أسعار الذهب في مصر بين اللحظة والأخرى، ولذلك يتابع المهتمين بالمعدن الأصفر تحديث سعر جرام الذهب على مدار الساعة، ولذلك سنقدم لكم آخر تطورات سعر الذهب في مصر بعد تراجعه اليوم الأربعاء.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الجرام عيار 24 اليوم الأربعاء نحو: 1668 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو: 1460جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو: 1251 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو: 11680 جنيه صافي دون حساب سعر الضريبة أو الدمغة.

بينما سجلت أونصة الذهب في مصر اليوم الأربعاء سعر: 1750 دولار أمريكي.

وينصح خبراء الذهب بعدم الشراء في هذه الفترة نظرا لحالة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب حاليا.

كانت هذه آخر أخبار سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022.