استثمر في EK-Holding: شركة “بالبورصة المصرية” ذات أسس قوية

يمكن أن يكون الاستثمار في سوق الأوراق المالية مهمة شاقة، خاصة بالنسبة لأولئك الجدد عليها.

مفتاح الاستثمار الناجح هو اختيار الشركات التي لديها أساسيات قوية، مثل المالية القوية، والإدارة القوية، وسجل حافل في تحقيق الأرباح.

إحدى هذه الشركات هي EK-Holding، وهي شركة مدرجة في البورصة المصرية.

في هذا المقال سوف نناقش سبب كون EK-Holding فرصة استثمارية جيدة، ولماذا هي خيار ممتاز لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار في الشركات التي تدر معظم إيراداتها بالعملات الأجنبية وتوزع أرباحها بالدولار الأمريكي.

أكثر من 80٪ من إيرادات EK-Holding مقومة بالدولار الأمريكي أو مرتبطة به، مما يعني أن الشركة محصنة نسبيًا من آثار أي انخفاض محتمل في قيمة الجنيه.

هذه ميزة مهمة، خاصة في مثل هذه الأوقات عندما تكون قيمة الجنيه غير مؤكدة.

سبب آخر للنظر في الاستثمار في EK-Holding هو سياسة توزيع الأرباح الرائعة.

حيث تقوم الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 0.11 دولار لكل سهم بغض النظر عما إذا كنت تمتلك أسهم الشركة بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي.

هذا يعني أنه يمكنك الاستفادة من سياسة توزيع الأرباح القوية للشركة، بغض النظر عن العملة التي تمتلكها أيًا كانت.

EK-Holding لديها سجل حافل في استخدام أموال المساهمين بشكل فعال ومضمون.

فإنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، تمكنت الشركة من تحقيق زيادة كبيرة في صافي الدخل.

هذا جنبًا إلى جنب مع التدفق النقدي القوي الذي أكسب الشركة درجة عالية نسبيًا في تصنيف Thunder عند 3.19 / 5.00.

يعد الاستثمار في EK-Holding أيضًا طريقة ممتازة لحماية استثمارك من الانخفاض المحتمل في قيمة الجنيه الإسترليني.

أدرج تطبيق Thunder المرخص من الهيئة العامة للرقابة المالية -الذي يوفر قائمة بالشركات التي تحقق إيرادات بالعملات الأجنبية- شركة EK-Holding كأحد أفضل الشركات أداءً في هذه القائمة.

في الختام، تعتبر EK-Holding فرصة استثمارية ممتازة لأولئك الذين يبحثون عن شركة ذات أسس قوية تدر معظم إيراداتها بالعملات الأجنبية وتوزع أرباحها بالدولار الأمريكي.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك