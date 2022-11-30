آخر مستجدات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 30-11

تحرك سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه بشكل ملحوظ في الأيام الماضية، مسجلا عدة ارتفاعات متتالية حتى وإن كانت صغيرة. اليوم سوف نقدم لكم آخر مستجدات سعر الجنيه المصري أمام الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المختلفة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

تم تداول الدولار مقابل الجنيه بسعر 24.40 للشراء، وسعر24.47 للبيع.

السعر في بنك مصر

سجل الدولار في بنك مصر 24.5 للشراء و 24.55 جنيه للبيع.

السعر في البنك الأهلي

سجل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي اليوم 24.5 بينما سجل 24.55 جنيها للبيع.

السعر في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار سعر 24.54 للشراء بينما سجل 24.60 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر 24.58 جنيه للشراء، في حين سجل 24.61 للبيع.

كانت هذه آخر مستجدات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أهم البنوك على أرض مصر اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022.