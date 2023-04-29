أخبار إقتصادية

توقعات بوصول عملة بيتكوين 100 ألف دولار في هذا الموعد!

آياتي خيري

يرى رئيس الأصول الرقمية في بنك Standard Chartered ، جيف كندريك، أنه من المتوقع أن تستفيد عملة بيتكوين من التطورات الأخيرة في السوق،  وفي مقدمتها الاضطرابات المصرفية، واستقرار الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين وبخاصة مع اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من نهاية دورة التشديد النقدي.

Bitcoin

وقال كندريك أنه في ظل استمرار مصادر عدم اليقين، أصبح متوقعًا أن ترتفع عملة بيتكوين الرقمية أعلى مستوى 100 ألف دولار، وأنه من المرجح ارتفاع بيتكوين لهذا المستوى بحلول نهاية العام المقبل.

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تجدر الإشارة إلى أن أحد المستثمرين الكبار ومؤلف الكتاب الشهير الأكثر مبيعا ” Rich Dad, Poor Dad”، روبرت كيوساكي، كان قد أكد خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأنه يحب عملة بيتكوين الرقمية لأنها مال الشعب ولا تخضع لسيطرة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولا الحكومة.

وشدد كيوساكي على إعجابه بعملة بيتكوين الرقمية BTC وبخاصة في إطار قدرتها على الصمود أمام اختبار الزمن، مضيفا بأنه نجاح Bitcoin بسبب طبيعتها اللامركزية، حيث إنها مدفوعة من قبل الناس بدلا من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية أو الحكومة الأمريكية للحصول على الدعم.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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