توقعات بوصول عملة بيتكوين 100 ألف دولار في هذا الموعد!

يرى رئيس الأصول الرقمية في بنك Standard Chartered ، جيف كندريك، أنه من المتوقع أن تستفيد عملة بيتكوين من التطورات الأخيرة في السوق، وفي مقدمتها الاضطرابات المصرفية، واستقرار الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين وبخاصة مع اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من نهاية دورة التشديد النقدي.

وقال كندريك أنه في ظل استمرار مصادر عدم اليقين، أصبح متوقعًا أن ترتفع عملة بيتكوين الرقمية أعلى مستوى 100 ألف دولار، وأنه من المرجح ارتفاع بيتكوين لهذا المستوى بحلول نهاية العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن أحد المستثمرين الكبار ومؤلف الكتاب الشهير الأكثر مبيعا ” Rich Dad, Poor Dad”، روبرت كيوساكي، كان قد أكد خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأنه يحب عملة بيتكوين الرقمية لأنها مال الشعب ولا تخضع لسيطرة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولا الحكومة.

وشدد كيوساكي على إعجابه بعملة بيتكوين الرقمية BTC وبخاصة في إطار قدرتها على الصمود أمام اختبار الزمن، مضيفا بأنه نجاح Bitcoin بسبب طبيعتها اللامركزية، حيث إنها مدفوعة من قبل الناس بدلا من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية أو الحكومة الأمريكية للحصول على الدعم.