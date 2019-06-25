سعر الحديد في مصر اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 بجميع المصانع

سعر الحديد في مصر, يشهد حالة من الاستقرار بجميع المصانع وشركات مواد البناء في الفترة الأخيرة بعد أن تراجع سعره بقيمه 300 جنيه منذ عدة أسابيع ثم استقرت الأسعار حتى يومنا هذا ويذكر أن سعر الحديد شهد على مدار عام 2017 حالة من التذبذب والشد والجذب وذلك بعد أن أصدر البنك المركزي قرار بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الحديد ومع بداية عام 2018 بدأت الامور تتحسن وتستقر أسعار الحديد في مصر.

سعر الحديد في مصر اليوم.

ومن أسباب ارتفاع الأسعار في مصر ويعد في المرتبة الأولى هو ارتفاع سعر البليت عالميا حيث يعد البليت هو المكون الأساسي في تصنيع الحديد، والسبب الثاني لا يقل أهمية وهو سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري فمع ارتفاع سعر الورقة الخضراء في مصر يرتفع سعر الحديد والأسمنت على إثره و العكس صحيح كما أن السبب الثالث يرجع الى الاقبال على الشراء فكلما كان المعروض من الحديد كبير و الطلب عليه قليل فان هذا يؤدى إلى انخفاض أسعار الحديد و على العكس تماما ون قدم لكم من خلال جدول تفصيلي محدث يومياً أحدث أسعار الحديد في الأسواق المحلية المصرية.

أسعار الحديد اليوم في مصر اسم الشركة اسم المنتج أقل سعر أعلى سعر حديد عز عز 11880 جنيه 11900 جنيه الدخيلة 11880 جنيه 11900 جنيه حديد المصريين المصريين 11800 جنيه 11800 جنيه حديد بشاي بشاي 11830 جنيه 11850 جنيه الوطنية للصلب العتال 11800 جنيه 11850 جنيه حديد عطيه عطيه 11800 جنيه 11800 جنيه حديد المراكبي المراكبي 11740 جنيه 11750 جنيه حديد الكومي الكومي 11600 جنيه 11600 جنيه حديد المعادي المعادي 11500 جنيه 11550 جنيه حديد بيانكو بيانكو – – حديد العشري العشري 11500 جنيه 11525 جنيه حديد أكتوبر أكتوبر – – حديد الجارحي الجارحي 10150 جنيه 10100 جنيه حديد الوطنية الوطنية – – حديد اركو اركو 9750 جنيه 9800 جنيه حديد قوطة قوطة – – حديد سرحان سرحان – – الجيوشي للصلب الجيوشي 11600 جنيه 11650 جنيه مصر ستيل مصر ستيل 11600 جنيه 11650 جنيه الشركة الصينية الصينية – – حديد أوكراني أوكراني – – حديد تركي تركي – –

تعرف على أنواع الحديد أولا الحديد الزهر : يستخدم هذا النوع في الأدوات التي لا تحتاج إلى الصدمات مثل أنابيب الغاز، أنابيب المياه.

يستخدم هذا النوع في الأدوات التي لا تحتاج إلى الصدمات مثل أنابيب الغاز، أنابيب المياه. ثانيا الحديد الصلب : يستخدم الحديد الصلب في صناعة السفن وصناعة السكك الحديدية، الجسور، هياكل الأبراج والمباني.

يستخدم الحديد الصلب في صناعة السفن وصناعة السكك الحديدية، الجسور، هياكل الأبراج والمباني. ثالثا الحديد اللين : يستخدم في صناعة المغناطيس الكهربائي والذي يستخدم في الأجهزة الكهربائية، وصناعة قضبان التسليح التي تستخدم في البناء.

يستخدم في صناعة المغناطيس الكهربائي والذي يستخدم في الأجهزة الكهربائية، وصناعة قضبان التسليح التي تستخدم في البناء. رابعا سبائك الحديد الصلب: عبارة عن مخلوط يتكون من الحديد وبعض المواد الأخرى مثل الكروم، النيكل حتى يجعل السبيكة مقاومة للصدأ بشكل أكبر، وجعلها تصبح قوية أكثر.

والجدير بالذكر أنه يوجد في مصر ما يقرب من 27 مصنع للحديد ويتراوح حجم الإستثمارات لهذه المصانع ما بين 70 إلى 100 مليار جنيها مما يوفر فرص عمل ويقلل من البطالة، فتوفر مصانع الحديد بمصر ما يقرب من 150 فرصة عمل بطريقة مباشرة و150 آخرين بطريقة غير مباشرة .

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