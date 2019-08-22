تمكن نادي الزمالك من إتمام التعاقد مع المدير الفني الجديد ميلتوتين سريدفويتش الشهير ب ميتشو حيث تأمل جماهير نادي الزمالك بأن يكون المدير الفني الجديد عند حسن ظنهم خاصة أنه يحمل سيرة ذاتية جيدة ويعد من المديرين الفنيين أصحاب السمعة الجيدة.

وخلال المؤتمر الصحفي التي تم تقديم المدير الفني الجديد فيه للجماهير أعرب سريدفويتش سعادته بالعمل مع نادي الزمالك حيث وصفه بأنه “فخر إفريقيا”.

كما تحدث ميلتوتين عن أعضاء الجهاز الفني الجديد بأنه سوف يجلب معه ثنائي صربي لمساعدته في المهمة الملقاه على عاتقه أحدهم مدرب لحراس المرمي يعمل في الوقت الحالي في الصين إما الأخر فهو من ريد ستار بلجراد.

ميتشو ساقدم المستوى الافضل لنادي الزمالك

كما أكد ميتشو أنه سوف يبذل قصارى جهده لتقديم افضل مستوى لنادي الزمالك خاصة مع إمتلاك خبرة كبيرة مع الفرق الإفريقية منذ عام 2001 خاصة أنه لمس روح الإصرار والتحدي في اللاعبين ورغبتهم في تحقيق شيء جيد لنادي الزمالك.

كما تحدث ميلتوتين عن رئيس الزمالك مرتضى منصور وعن عقليته التي تبحث عن الانتصارات فقط كما أشاد بالجماهير المتعطشة للبطولات.

كما أكد المدير الفني الجديد لنادي الزمالك أنه علي الرغم من أنه كان من الصعب ترك نادي أورلاندو بايرتس إلا أنه كان يرغب في تحقيق حلمه بالأنضمام إلى أحد أكبر الأندية داخل القارة الأفريقية وهو نادي الزمالك.