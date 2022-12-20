تعرف على سر الزيادة الجنونية في سعر الزبادي والألبان

بالرغم من الاكتفاء الذاتي لمصر من الألبان، وتحقيق فائض يسمح بالتصدير للأسواق الخارجية، تشهد الأسواق المصرية ارتفاع جنوني في سعر الألبان ومنتجاتها وخاصة الزبادي، علاوة على التقدم الملحوظ في مراكز تجميع الألبان والتطور الغير مسبوق في مجال صناعة منتجات الألبان.

حيث ارتفع سعر كيلو اللبن عن شهر أكتوبر الماضي بنسبة 30%، حيث وصل سعر كيلو اللبن المعبأ إلى 27 جنيهاً في الأسواق، ويتراوح سعر الجبن الأبيض الطبيعي حالياً بين 70 و80 جنيها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار باقي المنتجات، مما دعي الجميع للتساؤل عن سبب زيادة سعر اللبن والزبادي.

السبب وراء ارتفاع سعر الألبان ومنتجاتها

وقد أعلن اليوم رامي المنوفي سكرتير شعبة الألبان بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار الألبان ومشتقاته مثل الجبن الطبيعي والزبادي قد ارتفعت في الأسواق المحلية بنسبة تقدر ب 30% خلال شهر ونصف، وأوضح المنوفي أن سعر الجبن الأبيض الطبيعي ارتفع من سعر 50 و 60 جنيها الي 70 و80 جنيها للكيلو الواحد، كما ارتفع سعر علبة الزبادي من 2.5 جنيها إلى 3.5 جنيها، مع اختلاف الاسعار من محافظة إلى أخرى.

وأوضح المنوفي أن سبب ارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة أسعار الأعلاف بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في أواخر أكتوبر الماضي، بسبب الحاجة الماسة إلى استيراد مكونات الأعلاف فقد شهدت صناعة الأعلاف تدهورا ملحوظاً في كمية الانتاج مما سبب نقص الأعلاف وزيادة السعر، وأضاف أيضا أن نقص المعروض من الأعلاف في الأسواق بسبب أزمة الاعتمادات المستندية التي ساهمت أيضا في ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن ارتفاع سعر الجبن المعلبة والزبادي في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية يرجع إلى ارتفاع أسعار اللبن البودرة بعد زيادة سعر صرف الدولار، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 25%، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الـ 25 جنيها حسب تصريحات البنك المركزي.

وقد عانى صناع الأعلاف وصناع منتجات الألبان والمستوردون من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك.