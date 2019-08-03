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بـ 16.53 جنيه في بنك البركة.. اعرف أسعار الدولار اليوم السبت 3-8-2019 في جميع البنوك

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
بـ 16.53 جنيه في بنك البركة.. اعرف أسعار الدولار اليوم السبت 3-8-2019 في جميع البنوك
سعر الدولار

سجلت أسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية استقرار تام عند نفس متوسط أسعار الدولار يوم الخميس الماضي، جدير بالذكر أن سعر الدولار في مصر قد انخفض منذ أول أيام شهر رمضان الماضي 2019 وحتى اليوم السبت بنحو 57 قرش في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث استقر سعر الدولار  في مصرف أبو ظبي الإسلامي كأعلى سعراً للشراء بقيمة 16.55 جنيه، بينما سجل الدولار في بنك الإسكندرية أقل سعر للبيع بقيمة 16.59 جنيه.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر للشراء 16.53 جنيه مقابل 16.63 جنيه للبيع، بينما سجل في العربي الأفريقي الدولي 16.52 جنيه للشراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل الدولار مقابل الجنيه 16.52 شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك البركة 16.53 جنيه للشراء مقابل 16.63 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في بنك عودة للشراء 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان سجل الدولار 16.50 جنيه شراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

نتابع معكم أسعار الدولار اليوم لحظة بلحظة عبر موقع نجوم مصرية على مدار اليوم، ومن المتوقع أن تشهد كافة أسعار العملات اليوم ثبات نظراً لعدم وجود تعاملات بالبنوك بالتزامن مع العطلة الرسمية، جديراً بالذكر أن أسعار العملات منذ قرار تعويم الجنيه وأصبحت تخضع لحالة العرض والطلب في المقام الأول.

البنكشراءبيع
بنك مصر16.5316.63
البنك الأهلي المصري16.5316.63
بنك القاهرة16.5216.63
بنك الإسكندرية16.4916.59
البنك التجاري الدولي cib16.5016.60
كريدي أجريكول16.5216.62
مصرف أبو ظبي الإسلامي16.5516.63
بنك البركة16.5316.63
بنك عودة16.5216.62

واستقر سعر صرف الدولار في المصرف المتحد عند 16.50 شراء مقابل 16.60 جنيه مقابل البيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 16.51 جنيه للشراء مقابل 16.61 جنيه للبيع.

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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