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أزارو يقود القلعة الحمراء ضد اطلع برة في دوري أبطال إفريقيا اليوم .. ملامح تشكيلة الأهلي والقنوات الناقلة

كتب سمير زيادةفي آخر تحديث
أزارو يقود القلعة الحمراء ضد اطلع برة في دوري أبطال إفريقيا اليوم .. ملامح تشكيلة الأهلي والقنوات الناقلة
القلعة الحمراء ضد اطلع برة

يستهلّ القلعة الحمراء مشواره في مسابقة دوري أبطال إفريقيا ، ضمن دور الـ64 التمهيدي بمواجهة تاريخية ضد فريق اطلع برة ، بطل جنوب السودان التي تُقام اليوم الأحد 11/8/2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي على استاد برج العرب بمحافظة الاسكندرية ، وقد استقر المدير الفني لفريق الأهلي ، الأوروغوياني مارتين لاسارتي، على ملامح تشكيلة المارد الأحمر بقيادة اللاعب وليد أزارو ، وفي هذا التقرير نعرض التشكيلة المتوقعة في لقاء الأهلي واطلع برة، والقنوات الناقلة للمباراة.

التشكيلة المتوقعة للأهلي ضد اطلع برة

التشكيلة المتوقعة للأهلي ضد اطلع برة
التشكيلة المتوقعة للأهلي ضد اطلع برة

من المتوقع أن تكون تشكيلة لاسارتي للفريق الأهلي اليوم بمواجهة اطلع برة كما يلي:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: علي معلول ، ومحمد هاني ، ورامي ربيعة ، وأيمن أشرف.
  • خط الوسط: عمرو السولية ، وحمدي فتحي ، وصالح جمعة.
  • خط الهجوم: وليد أزارو ، وحسين الشحات ، ورمضان صبحي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واطلع برة

من المقرر أن تنقل مباراة الأهلي واطلع برة قناة “أون سبورت”  On Sport ، التي أعلنت عن حصولها على حقوق البث المباشر للمباراة، وسوف يتولى مهمة التعليق في الاستوديو التحليلي للقناة ، أيمن الكاشف بقيادة أحمد شوبير، واستضافة كلا من طه اسماعيل وأيمن يونس وعبد الظاهر السقا.

أما تردد تردد قناة On Sport فهو كما يلي:

القمر الصناعيالترددمعامل الاستقطابمعدل الترميز
نايل سات10853أفقي27500

 

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عن الكاتب

سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا 1965 حاصل على أجازة في الحقوق من جامعة دمشق، عملت مهنة المحاماة في سوريا منذ عام 1991 ولغاية 2012، مقيم حاليا في مصر، أعمل حاليًا في مجال الصحافة الإلكترونية، أهتم في متابعة الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعض المواضيع الأخرى ، والكتابة في هذا الشأن.

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