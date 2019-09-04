الدولار بكام؟! .. تعرف على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019

يعتبر الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ، ويذكر أن الدولار الواحد يساوي مئة سنت ، ويُرمز له بالرمز USD أو $ ، كما يعد الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر قوة وسيطرة على مستوى العالم أجمع ، فهو العملة الأولى والأكثر قوة وهيمنة على السوق الاقتصادي.







ون هنا تأتي أهمية الدولار الأمريكي على مستوى السوق الاقتصادي العالمي بوجه عام ، وعلى مستوى مصر بوجه خاص ، ويرجع ذلك لكون مصر تقوم باستيراد الكثير من المنتجات الأساسية من الخارج ويتم التعامل من خلال عملة الدولار الأمريكي.

ونحرص من خلال موقع نجوم مصرية على تقديم تقرير يومي يحتوي على أحدث أسعار تداول الدولار الأمريكي ، في مختلف البنوك العاملة بمصر ، وهو ما نقدمه من خلال النقاط التالية لليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2019.







أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء في البنوك​​​​​​​ المصرية

بنك المشرق







16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.







بنك قناة السويس

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك عودة

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

​​​​​​​بنك التعمير والإسكان

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

16.5100 جنيه للشراء.

16.6100 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك البركة

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك الزراعي المصري

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

16.510 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك مصر

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك بلوم

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.490 جنيه للشراء.

16.590 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

16.480 جنيه للشراء.

16.580 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.480 جنيه للشراء.

16.580 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.480 جنيه للشراء.

16.580 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

16.479 جنيه للشراء.

16.611 جنيه للبيع.