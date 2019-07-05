الاسعار الجديدة للبنزين والمنتجات البترولية 2019 بعد إعلان الحكومة عن زيادتها

في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة حول السير بخطوات جادة نحو تحقيق إصلاح أقتصادي حقيقي، يهدف إلى ترشيد الدعم وتخفيف العبء المتزايد على الموازنة العامة للدولة، قررت الحكومة اليوم الجمعة 5 يوليو 2019، رفع أسعار الوقود والمنتجات البترولية حيث تم العمل بذلك القرار الجديد والمتضمن زيادة أسعار الوقود والمنتجات البترولية اعتباراً من الساعة التاسعة.

الأسعار الجديدة للبنزين والغاز والسولار والكيروسين 2019:-

أولا:- البنزين:-

بنزين 80 بسعر 6.75 جنية لكل لتر، بنزين 92 بسعر 8 جنيه لكل لتر، بنزين 95 بسعر 9 جنيه لكل لتر.

ثانيا:- الكيروسين والسولار والمازوت:-

الكيروسين ب 6.75 جنيه لكل لتر، السولار ب 6.75 جنيه لكل لتر، المازوت ب 4500 جنيه للطن.

ثالثا:- أسعار أسطوانة البوتوجاز:-

أسطوانة البوتاجاز للاستخدام المنزلي بسعر 65 جنيه، أسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجاري بسعر 130 جنيه.

رابعاً :- الغاز الطبيعي:-

للمنازل :-

الشريحة الأولي من (صفر – 30م3) بسعر 235 قرش لكل م3.

الشريحة الثانية من (ما يزيد عن 30 م3 وحتى 60 م3) بسعر 310 قرش لكل م3.

الشريحة الثالثة ( ما يزيد عن 60م3) بسعر 360 قرش لكل م3.

لقمائن الطوب بسعر 85 جنيه للمليون وحدة حرارية، لتموين السيارات بسعر 3.50 جنيه لكل م3.

من جهة أخرى فقد أعلنت الحكومة عن أن رفع الدعم عن الوقود والمنتجات البترولية سوف يسهم فى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتكافل وكرامة، لتخفيف العبء عن المواطنين الأقل دخلاً بالإضافة زيادة المبالغ المنصرفة على قطاعات مثل التعليم والصحة لإحداث نقلة وتطور حقيقي في هذين القطاعين .