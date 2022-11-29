آخر أخبار اكتتاب شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف”

وافقت هيئة السوق المالية على الطرح الخاص بشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف” يوم 24 نوفمبر 2022، وبناءً عليه قامت شركة أرامكو بالإعلان عن نشرة اكتتاب الشركة التي تحتوي على أهم تفاصيل تخص اكتتاب الشركة.

شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف”

تأسست شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف” في عام 1976، وتملك الشركة في وقتنا الحالي مرفقا إنتاج أحدهما في ينبع والآخر في مدينة جدة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية الكلية للشركة في وقتنا الحالي ما يصل إلى 1.3 مليون طن متر من الزيوت البترولية الأساسية من الفئتين الأولى والثانية.

كما تُعد الشركة هي الشركة الوحيدة المنتجة لزيوت الأساس في المملكة العربية السعودية، وتعتبر الشركة أيضا واحدة من أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم، حيث تُباع منتجات الشركة في السعودية وجميع أنحاء العالم.

نشرة اكتتاب شركة أرامكو السعودية

من خلال هذا الجدول سوف نوفر لكم أهم التفاصيل التي جاءت في نشرة اكتتاب الشركة:

السوق السوق الرئيسي السعودي رأس مال الشركة 1687.5 مليون ريال سعودي عدد الأسهم الخاص بالشركة 168.75 مليون سهم نسبة طرح الشركة 29.656% من إجمالي أسهم الشركة عدد الأسهم المطروحة 50,045,000 سهم الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم الحد الأعلى لاكتتاب الأفراد 250000 سهم الحد الأدنى لاكتتاب المؤسسات 50000 سهم الحد الأعلى اكتتاب المؤسسات 8437499 سهما للحصول على نشرة اكتتاب الشركة بصيغة PDF اضغط هنا

مواعيد اكتتاب شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف”

موعد بدء فترة اكتتاب المؤسسات وبدء عملية بناء سجل الأوامر تبدأ يوم الأحد 4 ديسمبر 2022 وحتى يوم 9 ديسمبر 2022 موعد بداية فترة اكتتاب الأفراد 14 ديسمبر 2022 وتنتهي يوم 15 ديسمبر 2022 موعد الإعلان عن التخصيص النهائي 22 ديسمبر 2022 موعد رد الفائض 28 ديسمبر 2022

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الجهات المستلمة لاكتتاب شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف”