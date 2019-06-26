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أسعار بطاريات السيارات الجافة والسائلة في السوق المصري 2019

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
أسعار بطاريات السيارات الجافة والسائلة في السوق المصري 2019
اسعار بطاريات السيارات 2019
تمثل اسعار بطاريات السيارات جانب مهم جداً في حياة الكثير من أصحاب المركبات والسيارات في مصر، وكذلك يهتم جانب كبير في معرفة أسعار السيارات اليوم وكذلك معرفة أسعار الموتوسيكلات وأيضاً أسعار التكاتك في مصر، ومن هذا الجانب تعتبر بطارية السيارة جزءاً مهماً من قطع غيار السيارة، وبالتالي يتوجب عرض اسعار بطارية السيارات في مصر 2019 حتى يسهل على قائدي السيارات التعرف على سعر البطارية بمختلف الماركات والأنواع، لاستبدال البطارية التالفة أو الغير جيدة، والتي قد تعرض صاحبها للخطر إذا تم تعطيل السيارة في احد الأماكن المقطوعة أو المهجورة، وبالتالي فان البطاريات التالفة تعتبر شيئاً مقلقاً.

اسعار بطاريات السيارات
اسعار بطاريات السيارات 2019

أسعار بطاريات السيارات

الجدول التالي يوضح أسعار بطاريات السيارات في السوق المصري

البطارية شدة التيار السعر ملاحظات
كلورايد السائلة 70 أمبير 790 جنيه تسلم البطارية القديمة
كلورايد الجافة 70 أمبير 820 جنيه السعر بالبطارية القديمة
فارتا السائلة 70 أمبير 875 جنيه
هانكوك الجافة 70 أمبير 940 جنيه
النسر السائلة 70 أمبير 780 جنيه
النسر الجافة 70 أمبير 810 جنيه
إيه سي ديلكو الجافة 70 أمبير 950 جنيه
إيفيري سائلة 60 أمبير 1180 جنيه
بطارية فارتا 50 – 55 أمبير 1140 جنيه تقبل إعادة الشحن

نصائح عند شراء بطارية السيارة

بعد إضافة اسعار بطاريات السيارات يتوجب عليك عزيزي القارئ معرفة أنه في حالة شراء بطارية سائلة وتقبل إعادة الشحن، يتوجب عليك معرفة مدى سلامة المياه المقطرة بالبطارية، مع متابعة سلامة المياه بصفة دورية كل 25 يوم، وتحديد موعد شحن البطارية، ويجب شراء بطارية السيارة من المحلات التي تتمتع بثقة عالية، مع أخذ احتياطيات الضمان ووجود خدمة ما بعد البيع.

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عن الكاتب

محمود الهواري

حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الأزهر الشريف .. اعمل كاتب بموقع نجوم مصرية واعمل في مجال تحليل ميزانية الشركات الصغيرة وأعمال المحاسبة والخطط التسويقية عبر الإنترنت .. متابع للأخبار الاقتصادية والشركات الناشئة مهتم بالتدوين التقني الجديد والكتابة عن احدث المنتجات التكنولوجية وأخبار الفن المختلفة

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