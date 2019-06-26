أسعار بطاريات السيارات الجافة والسائلة في السوق المصري 2019

اسعار بطاريات السيارات جانب مهم جداً في حياة الكثير من أصحاب المركبات والسيارات في مصر، وكذلك يهتم جانب كبير في معرفة أسعار السيارات أسعار الموتوسيكلات أسعار التكاتك تمثلجانب مهم جداً في حياة الكثير من أصحاب المركبات والسيارات في مصر، وكذلك يهتم جانب كبير في معرفةاليوم وكذلك معرفةوأيضاًفي مصر، ومن هذا الجانب تعتبر بطارية السيارة جزءاً مهماً من قطع غيار السيارة، وبالتالي يتوجب عرض اسعار بطارية السيارات في مصر 2019 حتى يسهل على قائدي السيارات التعرف على سعر البطارية بمختلف الماركات والأنواع، لاستبدال البطارية التالفة أو الغير جيدة، والتي قد تعرض صاحبها للخطر إذا تم تعطيل السيارة في احد الأماكن المقطوعة أو المهجورة، وبالتالي فان البطاريات التالفة تعتبر شيئاً مقلقاً.

أسعار بطاريات السيارات

الجدول التالي يوضح أسعار بطاريات السيارات في السوق المصري

البطارية شدة التيار السعر ملاحظات كلورايد السائلة 70 أمبير 790 جنيه تسلم البطارية القديمة كلورايد الجافة 70 أمبير 820 جنيه السعر بالبطارية القديمة فارتا السائلة 70 أمبير 875 جنيه هانكوك الجافة 70 أمبير 940 جنيه النسر السائلة 70 أمبير 780 جنيه النسر الجافة 70 أمبير 810 جنيه إيه سي ديلكو الجافة 70 أمبير 950 جنيه إيفيري سائلة 60 أمبير 1180 جنيه بطارية فارتا 50 – 55 أمبير 1140 جنيه تقبل إعادة الشحن

نصائح عند شراء بطارية السيارة

بعد إضافة اسعار بطاريات السيارات يتوجب عليك عزيزي القارئ معرفة أنه في حالة شراء بطارية سائلة وتقبل إعادة الشحن، يتوجب عليك معرفة مدى سلامة المياه المقطرة بالبطارية، مع متابعة سلامة المياه بصفة دورية كل 25 يوم، وتحديد موعد شحن البطارية، ويجب شراء بطارية السيارة من المحلات التي تتمتع بثقة عالية، مع أخذ احتياطيات الضمان ووجود خدمة ما بعد البيع.

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