أسعار النفط العالمية تسجل خسائر أسبوعية بسبب “الفائدة الأمريكية”

سجلت أسعار النفط العالمية انخفاضًا بنسبة 3% اليوم الجمعة 17 فبراير، في ختام معاملات الأسبوع، مدفوعة لأسفل بالمخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي في البلاد” لأسعار الفائدة مرة أخرى.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة التأثير في الطلب على النفط، لا سيما بعدما أكد مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أن أي زيادة في تكاليف الإقراض ستكون ضرورية لمواجهة التضخم الذي يضرب أمريكا، ويخفضه إلى مستويات معقولة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وفي المعتاد، تؤدي التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلى تعزيز قوة الدولار في مواجهة سلة تضم 6 عملات أخرى، الأمر الذي يجعل أسعار النفط العالمية تتحرك، خاصة بالنسبة للمتعاملين بالعملات الأخرى.

أسعار النفط اليوم

انخفضت اليوم الجمعة العقود الآجلة لخام برنت، تسليم شهر أبريل 2023، بنحو 2.83 دولارًا، بنسبة 3.3%، لتصل أسعار النفط العالمية إلى 82.31 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار العقود لخام غرب تكساس الوسيط، تسليم مارس 2023، بنحو 2.88 دولارًا، بنسبة 3.6%، ليصل سعر البرميل إلى 75.61 دولارًا.

ويتجه الخامان القياسيان إلى تسجيل انخفاض أسبوعي يتجاوز 4%، في نفس الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر الدولار الأميركي ضمن سلة العملات العالمية المتنافسة.

تحليلات لأسعار النفط

نقلت وكالة رويترز البريطانية عن المحلل في شركة “بي في إم” المختصة بالسمسرة النفطية، ستيفن برينوك، قوله إن التوترات عادت إلى أسواق النفط العالمية مجددًا مع انخفاض الأسعار، كما أثرت علامات مختلفة في وفرة العرض على السوق.

بدورها، نقلت صحيفة “فيدوموستي”، اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة على خطط الشركات، إن منتجي النفط الروس يتوقعون الحفاظ على الأحجام الحالية لصادرات النفط الخام، على الرغم من خطة الحكومة لخفض إنتاج النفط في مارس المقبل.

يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك كان قد أعلن خلال اجتماع تحالف “أوبك+” الأخير أن بلاده تعتزم الرد على الموجة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضدها، بخفض إنتاج النفط الروسي بدرجة كبيرة.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أعلن أن اتفاق أوبك+ الخاص بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، سينتهي بنهاية العام الجاري، إلا أنه أعلن أنه ما زال حذرًا بشأن الطلب على النفط في الصين.

وقبل أيام، أعلنت إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نيتها تطبيق خفضًا كبيرًا في إنتاج النفط الروسي يصل إلى نحو 500 ألف برميل يوميًا، وهو القرار الذي يأتي بعد نحو أسبوع من بدء سريان الحظر على المشتقات النفطية الروسية.

أسعار النفط والاحتياطي الأمريكي

بعد يوم واحد من إعلان روسيا عن بدء تخفيض إنتاجها بداية من مارس المقبل، أعلنت الولايات المتحدة عن عزمها إطلاق 26 مليون برميل من الاحتياطي الإستراتيجي لديها، الأمر الذي ينذر بإمكانية تعميق الخسائر، وخفض أسعار النفط عالميًا بدرجة أكبر.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تعد مثيرة للجدل، لا سيما بعد أن انتهت إدارة الرئيس جو بايدن من إطلاق نحو 180 مليون برميل خلال 6 أشهر، من مطلع يونيو 2022 حتى نهاية ديسمبر الماضي، إلا أن قرار الكونجرس الأميركي بإطلاق هذه الكمية يعود إلى عام 2015، لأمور تتعلق بدعم ميزانية الولايات المتحدة.

وتظهر أحدث بيانات للإمدادات الأمريكية، صدرت الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الإستراتيجي، خلال الأسبوع المنتهي في 10 فبراير الماضي، بنحو 16.3 مليون برميل، ليصل العدد الإجمالي إلى 471.4 مليون برميل، ليسجل الاحتياطي أعلى مستوياته منذ شهر يونيو 2021.

يشار إلى أن كلا من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك قد قدمتا دعمًا خلال الأسبوع الجاري، مع رفع التوقعات بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، وبشكل خاص توقعات تعافي الطلب في الصين، التي ما زالت في مرحلة إنهاء القيود المفروضة لمواجهة وباء كورونا بالكامل.