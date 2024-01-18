أسعار العملات اليوم في السوق السوداء.. الدولار الأمريكي يسجل 58.80 جنيه
تشهد أسعار العملات، اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في السوق السوداء، والتي ترتفع يومًا يلو الآخر، على الرغم من استقرار أسعار العملات في البنوك العاملة في مصر، والبنك المركزي المصري.
أسعار العملات اليوم في السوق السوداء
وينشر موقع نجوم مصرية، أسعار العملات اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء، وارتفاعها الملحوظ خاصة في سعر الدولار الأمريكي، الذي يشهد قفزات متتالية خلال فترات زمنية قصيرة في السوق الموازية، فضلًا عن أسعار الريال السعودي، اليورو، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، الدينار البحريني، الريال القطري، وغيرهم من أسعار العملات نستعرضها في هذا الموضوع، وجاءت أسعار العملات اليوم في السوق السوداء كما يلي:
سعر الدولار اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء
|
العملة
|
سعر الشراء
|
سعر البيع
|
الدولار الأمريكي / USD
|
58.50 جنيه
|
58.80 جنيه
سعر اليورو اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء
|
العملة
|
سعر الشراء
|
سعر البيع
|
اليورو / EUR
|
63.64 جنيه
|
64.18 جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء
|
العملة
|
سعر الشراء
|
سعر البيع
|
الجنيه الإسترليني / GBP
|
73.80 جنيه
|
74.55 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء
|
العملة
|
سعر الشراء
|
سعر البيع
|
الريال السعودي / SAR
|
15.47 جنيه
|
15.68 جنيه
سعر الريال القطري اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء
|
العملة
|
سعر الشراء
|
سعر البيع
|
الريال القطري / QAR
|
15.88 جنيه
|
16.09 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء
|
العملة
|
سعر الشراء
|
سعر البيع
|
الدرهم الإماراتي / AED
|
15.88 جنيه
|
16.00 جنيه
سعر الدينار الكويتي اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء
|
العملة
|
سعر الشراء
|
سعر البيع
|
الدينار الكويتي / KWD
|
184.66 جنيه
|
191.61 جنيه
سعر الريال العماني اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء
|
العملة
|
سعر الشراء
|
سعر البيع
|
الريال العماني / OMR
|
149.92 جنيه
|
152.71 جنيه
سعر الدولار الأسترالي اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء
|
العملة
|
سعر الشراء
|
سعر البيع
|
الدولار الأسترالي / AUD
|
38.21 جنيه
|
39.18 جنيه
سعر الدينار البحريني اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء
|
العملة
|
سعر الشراء
|
سعر البيع
|
الدينار البحريني / BHD
|
151.91 جنيه
|
155.91 جنيه
سعر الدولار الكندي اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء
|
العملة
|
سعر الشراء
|
سعر البيع
|
الدولار الكندي / CAD
|
43.17 جنيه
|
43.93 جنيه
سعر الكرونة الدنماركية اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء
|
العملة
|
سعر الشراء
|
سعر البيع
|
الكرونة الدنماركية / DKK
|
8.50 جنيه
|
8.62 جنيه
سعر الين الياباني اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء
|
العملة
|
سعر الشراء
|
سعر البيع
|
الين الياباني / JPY
|
0.40 جنيه
|
0.40 جنيه
سعر الدينار الأردني اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء
|
العملة
|
سعر الشراء
|
سعر البيع
|
الدينار الأردني / JOD
|
81.68 جنيه
|
82.86 جنيه