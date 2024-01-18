أسعار العملات اليوم في السوق السوداء.. الدولار الأمريكي يسجل 58.80 جنيه

تشهد أسعار العملات، اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في السوق السوداء، والتي ترتفع يومًا يلو الآخر، على الرغم من استقرار أسعار العملات في البنوك العاملة في مصر، والبنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

وينشر موقع نجوم مصرية، أسعار العملات اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء، وارتفاعها الملحوظ خاصة في سعر الدولار الأمريكي، الذي يشهد قفزات متتالية خلال فترات زمنية قصيرة في السوق الموازية، فضلًا عن أسعار الريال السعودي، اليورو، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، الدينار البحريني، الريال القطري، وغيرهم من أسعار العملات نستعرضها في هذا الموضوع، وجاءت أسعار العملات اليوم في السوق السوداء كما يلي:

سعر الدولار اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار الأمريكي / USD 58.50 جنيه 58.80 جنيه

سعر اليورو اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة سعر الشراء سعر البيع اليورو / EUR 63.64 جنيه 64.18 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة سعر الشراء سعر البيع الجنيه الإسترليني / GBP 73.80 جنيه 74.55 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة سعر الشراء سعر البيع الريال السعودي / SAR 15.47 جنيه 15.68 جنيه

سعر الريال القطري اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة سعر الشراء سعر البيع الريال القطري / QAR 15.88 جنيه 16.09 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة سعر الشراء سعر البيع الدرهم الإماراتي / AED 15.88 جنيه 16.00 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة سعر الشراء سعر البيع الدينار الكويتي / KWD 184.66 جنيه 191.61 جنيه

سعر الريال العماني اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة سعر الشراء سعر البيع الريال العماني / OMR 149.92 جنيه 152.71 جنيه

سعر الدولار الأسترالي اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار الأسترالي / AUD 38.21 جنيه 39.18 جنيه

سعر الدينار البحريني اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة سعر الشراء سعر البيع الدينار البحريني / BHD 151.91 جنيه 155.91 جنيه

سعر الدولار الكندي اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار الكندي / CAD 43.17 جنيه 43.93 جنيه

سعر الكرونة الدنماركية اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة سعر الشراء سعر البيع الكرونة الدنماركية / DKK 8.50 جنيه 8.62 جنيه

سعر الين الياباني اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة سعر الشراء سعر البيع الين الياباني / JPY 0.40 جنيه 0.40 جنيه

سعر الدينار الأردني اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء