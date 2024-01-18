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أسعار العملات اليوم في السوق السوداء.. الدولار الأمريكي يسجل 58.80 جنيه

نيرة عمر

تشهد أسعار العملات، اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في السوق السوداء، والتي ترتفع يومًا يلو الآخر، على الرغم من استقرار أسعار العملات في البنوك العاملة في مصر، والبنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات في السوق السوداء
أسعار العملات في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

وينشر موقع نجوم مصرية، أسعار العملات اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء، وارتفاعها الملحوظ خاصة في سعر الدولار الأمريكي، الذي يشهد قفزات متتالية خلال فترات زمنية قصيرة في السوق الموازية، فضلًا عن أسعار الريال السعودي، اليورو، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي، الدينار البحريني، الريال القطري، وغيرهم من أسعار العملات نستعرضها في هذا الموضوع، وجاءت أسعار العملات اليوم في السوق السوداء كما يلي:

سعر الدولار اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة

سعر الشراء

سعر البيع

الدولار الأمريكي / USD

58.50 جنيه

58.80 جنيه

سعر اليورو اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة

سعر الشراء

سعر البيع

اليورو / EUR

63.64 جنيه

64.18 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة

سعر الشراء

سعر البيع

الجنيه الإسترليني / GBP

73.80 جنيه

74.55 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة

سعر الشراء

سعر البيع

الريال السعودي / SAR

15.47 جنيه

15.68 جنيه

سعر الريال القطري اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة

سعر الشراء

سعر البيع

الريال القطري / QAR

15.88 جنيه

16.09 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة

سعر الشراء

سعر البيع

الدرهم الإماراتي / AED

15.88 جنيه

16.00 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة

سعر الشراء

سعر البيع

الدينار الكويتي / KWD

184.66 جنيه

191.61 جنيه

سعر الريال العماني اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة

سعر الشراء

سعر البيع

الريال العماني / OMR

149.92 جنيه

152.71 جنيه

سعر الدولار الأسترالي اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة

سعر الشراء

سعر البيع

الدولار الأسترالي / AUD

38.21 جنيه

39.18 جنيه

سعر الدينار البحريني اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة

سعر الشراء

سعر البيع

الدينار البحريني / BHD

151.91 جنيه

155.91 جنيه

سعر الدولار الكندي اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة

سعر الشراء

سعر البيع

الدولار الكندي / CAD

43.17 جنيه

43.93 جنيه

سعر الكرونة الدنماركية اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة

سعر الشراء

سعر البيع

الكرونة الدنماركية / DKK

8.50 جنيه

8.62 جنيه

سعر الين الياباني اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة

سعر الشراء

سعر البيع

الين الياباني / JPY

0.40 جنيه

0.40 جنيه

سعر الدينار الأردني اليوم 17-1-2024 في السوق السوداء

العملة

سعر الشراء

سعر البيع

الدينار الأردني / JOD

81.68 جنيه

82.86 جنيه
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نيرة عمر
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