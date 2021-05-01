أسعار الذهب اليوم السبت 1 مايو 2021

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 1 مايو 2021، في السوق المصرية، بعد الارتفاع الذي سجلته أمس الجمعة بمعدل 6 جنيهات في سعر الجرام الواحد.

وفيما يلي نستعرض متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة بالجنيه المصري، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر:

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24، ما بين 885 إلى 887 جنيه مصري.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21، ما بين 774 إلى 776 جنيه مصري.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18، ما بين 663 إلى 665 جنيه مصري.

وجاء سعر الاونصة ما بين 27,510 إلى 27,581 جنيه مصري.

وجاء سعر الجنيه الذهب ما بين 6,192 إلى 6,208 جنيه مصري.

وجاء سعر الكيلو ما بين 884,571 إلى 886,857 جنيه مصري.