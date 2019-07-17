أسعار “الدولار” اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019

يلاقي الدولار بعض التغييرات التي ظهرت مؤخرا من حيث الارتفاع في سعره وهذا ما تم ملاحظة خلال الشهرين الماضيين ولكنه ارتفاع طفيف، حيث كان قد لاقى انخفاض كبير في شهر فبراير الماضي وقد وصل سعر إلى 16 جنيها مصريا، وهذا يرجع إلى توقف حالة الاستيراد الخاصة بدولة الصين نظرا لوجود عطلة رسمية خاصة بالمصانع الكبرى بها، لذلك ننشر لكم أسعار اليوم في معظم البنوك.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية إلى 16.58 جنية بتغيير بسيط في بعض البنوك الأخرى حيث وصل إلى 16.68 جنية وهذا المتوسط الخاص به في البنوك المصرية، حيث أن سعر البيع في البنك العربي الأفريقي كان 16.66 بينما سعر الشراء كان 16.56 جنية.

العوامل التي تؤثر في تغيير سعر الدولار