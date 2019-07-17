أسعار “الدولار” اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019

يلاقي الدولار بعض التغييرات التي ظهرت مؤخرا من حيث الارتفاع في سعره وهذا ما تم ملاحظة خلال الشهرين الماضيين ولكنه ارتفاع طفيف، حيث كان قد لاقى انخفاض كبير في شهر فبراير الماضي وقد وصل سعر إلى 16 جنيها مصريا، وهذا يرجع إلى توقف حالة الاستيراد الخاصة بدولة الصين نظرا لوجود عطلة رسمية خاصة بالمصانع الكبرى بها، لذلك ننشر لكم أسعار اليوم في معظم البنوك.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
وصل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية إلى 16.58 جنية بتغيير بسيط في بعض البنوك الأخرى حيث وصل إلى 16.68 جنية وهذا المتوسط الخاص به في البنوك المصرية، حيث أن سعر البيع في البنك العربي الأفريقي كان 16.66 بينما سعر الشراء كان 16.56 جنية.
العوامل التي تؤثر في تغيير سعر الدولار
- يعتبر اقتصاد البلاد عامل أساسي في تغيير سعر البلاد حيث تعطل حركة المصانع في الصين وتوقف حركة الاستيراد أدى إلى انخفاض سعر الدولار لعدة أشهر حتى عاد العمل في تلك المصانع، كما تؤثر حركة البيع والشراء بشكل كبير على سعر الدولار، وهذا ما يتضح من خلال تغيير أسعار السلع الأخرى أيضا باختلاف سعر الدولار حيث أن هناك الكثير من السلع المرتبطة بالتغيير الواقع في سعر الدولار ومن ضمنها الذهب الذي يرتفع سعره بارتفاع سعر الدولار وينخفض أيضا سعره مع انخفاض سعر الدولار حيث يلاقي علاقة طردية معه.
- ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من المواطنين الذين يبحثون بشكل يومي عن سعر الدولار في الجرائد والمواقع المختلفة على الانترنت سواء أصحاب المصانع والأعمال والبورصة وغيرهم الكثير للاطمئنان على حالة الاقتصاد الخاص بالبلاد.
- ومن المتوقع في الفترات القادمة هبوط سعر الدولار نظرا لأن الحكومة المصرية قررت الاعتماد على المنتجات المحلية وازدادت حركة التصنيع في البلدان المصرية لكي تتوقف عمليات الاستيراد من الخارج ويتم تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويمكن أن يتراجع سعر الدولار إلى أقل من 16 جنية في الفترات القادمة وهذا سيؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الأخرى وقد ينخفض سعرها أيضا وتتحسن حالة المعيشة .
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