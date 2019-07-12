أسعار الثلاجات في مصر 2019 لجميع الماركات (توشيبا ،شارب،سامسونج، ال جى، كريازي، الكتروستار)

أسعار الثلاجات في مصر 2019 تعد من الأمور الأساسية التي تهم كل الأسر المصرية نظرا لكون الثلاجة من الأجهزة المهمة لذلك فالجميع لا يستغني عن وجودها في المنزل، حيث يوجد الكثير من الأنواع المختلفة وبأسعار تختلف من شركة الى أخرى كما تتنوع مقاسات الثلاجات التي تبدأ من 8 قدم إلى 29 قدم كما أنه يوجد العديد من الماركات والموديلات العالمية من الثلاجات في الأسواق والتي تم تطويرها بمميزات تكنولوجيا ورفاهية عالية مثل (توشيبا، شارب، سامسونج، ال جى، هيتاشي، كريازي، الكتروستار).

أسعار الثلاجات في مصر 2019.

كما أن الثلاجة في المنزل لها فوائد لا تحصى ولا تعد فهي تستخدم فى حفظ الأطعمة والمواد الغذائية واللحوم والاسماك وغيرها ووجود الثلاجة يغنيك عن التسوق اليومى حيث يمكنك شراء احتياجاتك وحفظها بها كما انها تمدك بالماء البارد وتساعد الثلاجة سيدة المنزل خاصة التي تعمل بوظيفة حكومية أو خاصة على طهى الطعام في الصباح وحفظه لحين عودتها من العمل ونرصد لكم اليوم أسعار الثلاجات في مصر 2019 عقب موجة من الغلاء وإرتفاع هائل في الأسعار بجميع السلع والمستلزمات المعيشية التي لا يستطيع المواطن الإستغناء عنها.

أسعار ثلاجات وايت ويل 2019.

ثلاجة وايت ويل 18 قدم السعر 14500 جنيه.

ثلاجة وايت ويل 20 قدم السعر 15500 جنيه.

ثلاجة وايت ويل 22 قدم السعر 19000 جنيه، ولمعرفة أسعار شاشات التلفزيون من هنا

ثلاجة وايت ويل 24 قدم السعر 22000 جنيه.

ثلاجة وايت ويل 28 قدم السعر 25200 جنيه.

ثلاجة وايت ويل مينى بار اللون فضي حجم 4,5 قدم لون سعر بيعها هو 2,950 جنيه.

ثلاجة وايت ويل نوفروست سعة 365 لتر باب زجاج بني تباع بسعر 11,850 جنيه.

سعر ثلاجة وايت ويل نوفروست زجاج اسود سعة 395 لتر ثمن بيعها هو 12,250 جنيه.

نوفروست زجاج اسود سعة 395 لتر ثمن بيعها هو 12,250 جنيه. ثلاجة وايت ويل اللون ذهبى نو فروست سعة 450 لتر تباع بسعر 13,551 جنيه.

ثلاجة وايت ويل اللون اسود نو فروست سعة 509 لتر ثمن بيعها هو 24,200 جنيه.

ثلاجة وايت ويل نوفروست 4 باب مع صانع ثلج و زجاج اسود حجم 27 قدم سعر بيعها هو 27,200 جنيه.

أسعار ثلاجات ال جى L G 2019

ثلاجة ال جى 14 قدم السعر 11700 جنيه.

ثلاجة ال جى 16 قدم بالحنفية ديجيتال السعر 19800 جنيه.

ثلاجة ال جى 20 قدم السعر 16500 جنيه.

ثلاجة ال جى 20 قدم السعر 11700 جنيه.

ثلاجة ال جى 21 قدم السعر 17500 جنيه.

ثلاجة ال جى 20 قدم ديجيتال بالحنفية السعر 20500 جنيه.

ثلاجة ال جى 23 قدم ديجيتال بالحنفية السعر 26000 جنيه.

ثلاجة ال جى 25 قدم ديجيتال بالحنفية السعر 30700 جنيه.

ثلاجة ال جى 27 قدم ديجيتال بالحنفية السعر 34000 جنيه.

أسعار ثلاجات توشيبا 2019

الحجم 277 لتر السعر 4600 جنيه

الحجم 317 لتر السعر 5700 جنيه

الحجم 328 لتر عدد باب اثنين السعر 6300 جنيه

الحجم 335 لتر عدد اثنين باب السعر 6600 جنيه

الحجم 409 لتر السعر 12200 جنيه

الحجم 664 لتر عدد 2 باب السعر 24700 جنيه

الحجم 377 لتر السعر 7600 جنيه

الحجم 307 لتر عدد ثلاثة باب السعر 4900 جنيه

الحجم 657 لتر السعر 22700 جنيه.

أسعار ثلاجات كريازى 2019

الحجم 11 قدم السعر 5300 جنيه

الحجم 12 قدم السعر 5800 جنيه

الحجم 14 قدم السعر 7900 جنيه

الحجم تيربو 16 قدم السعر 9300 جنيه

الحجم تيربو 18 قدم السعر 10000 جنيه

الحجم 20 قدم السعر 13800 جنيه.

ثلاجة كريازي نوفروست ستانلس ديجيتال حجم 27 قدم سعة 690 لتر انفرتر سعر بيعها هو 14,240 جنيه.

سعر ثلاجة كريازي

ثلاجة كريازي ديجيتال نوفروست اللون اسود حجم 20 قدم سعة 540 لتر انفرتر ثمن بيعها هو 12,550 جنيه.

ثلاجة كريازي اللون سلفر نوفروست حجم 18 قدم توين تربو سعر بيعها هو 8,705 جنيه.

ثلاجة كريازي اللون اسود نوفروست حجم 16 قدم توين تربو ثمن بيعها هو 7,965 جنيه.

ثلاجة كريازي اللون اسود نوفروست حجم 14 قدم تباع فى الاسواق بسعر 6,755 جنيه.

ثلاجة كريازياللون سيلفر ديفروست حجم 10 قدم ثمنها هو 4,280 جنيه.

أسعار ثلاجات سامسونج 2019

الحجم 516 لتر رقمية السعر 20300 جنيه

الحجم 320 لتر السعر 11400 جنيه

الحجم 350 لتر السعر 12300جنيه

الحجم 397 لتر السعر 13900جنيه

الحجم 454 لتر السعر 16600جنيه

الحجم 384 لتر السعر 13400 جنيه

الحجم 380 لتر السعر 13300جنيه.

أسعار ثلاجات الكتروستار 2019

الحجم 11 قدم السعر 4200 جنيه

الحجم 12 قدم السعر 4700جنيه

الحجم 14 قدم السعر 5400جنيه

الحجم 15 قدم السعر 7000جنيه.

أسعار ثلاجات شارب 2019

الحجم 12 قدم السعر 5900جنيه

الحجم 14 قدم السعر 6800 جنيه

الحجم 16 قدم السعر 8900 جنيه

الحجم 18 قدم السعر 9900 جنية

الحجم 20 قدم السعر 14200جنيه.

سعر ثلاجة شارب انفرتر اللون سلفر 2 باب زجاجى سعة 642 لتر مزودة بالبلازما كلاستر سعرها هو 25,589 جنيه.

انفرتر اللون سلفر 2 باب زجاجى سعة 642 لتر مزودة بالبلازما كلاستر سعرها هو 25,589 جنيه. ثلاجة شارب انفرتر اللون سلفر سعة 599 لتر 2 باب زجاجي مزودة بالبلازما كلاستر تباع بسعر 24,519 جنيه.

ثلاجة شارب انفرتر 2 باب زجاجى اللون احمر سعة 450 لتر مزودة بخاصية البلازما كلاستر ثمنها هو 9,145 جنيه.

ثلاجة شارب ديجيتال 4 باب اللون اسود ديجيتال حجم 30 قدم ثمنها هو 42,499 جنيه.

ثلاجة شارب ستانلس بالحنفية حجم 25 قدم سعر بيعها هو 25,499 جنيه.

ثلاجة شارب اللون سلفر نوفروست 23 قدم 2 باب سعة 599 لتر سعر بيعها هو 21,525 جنيه.

ثلاجة شارب نوفروست اللون سيلفر حجم 18 قدم سعة 449 لتر مع فلتر مزيل للروائح تباع بسعر 7,895 جنيه.

ثلاجة شارب اللون ذهبى حجم 14 قدم سعة 340 لتر ثمن بيعها هو 6,490 جنيه.

أسعار الثلاجات 2019.