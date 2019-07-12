أسعار الثلاجات في مصر 2019 لجميع الماركات (توشيبا ،شارب،سامسونج، ال جى، كريازي، الكتروستار)

أسعار الثلاجات في مصر 2019 تعد من الأمور الأساسية التي تهم كل الأسر المصرية نظرا لكون الثلاجة من الأجهزة المهمة لذلك فالجميع لا يستغني عن وجودها في المنزل، حيث يوجد الكثير من الأنواع المختلفة وبأسعار تختلف من شركة الى أخرى كما تتنوع مقاسات الثلاجات التي تبدأ من 8 قدم إلى 29 قدم كما أنه يوجد العديد من الماركات والموديلات العالمية من الثلاجات في الأسواق والتي تم تطويرها بمميزات تكنولوجيا ورفاهية عالية مثل (توشيبا، شارب، سامسونج، ال جى، هيتاشي، كريازي، الكتروستار).
أسعار الثلاجات في مصر 2019.
كما أن الثلاجة في المنزل لها فوائد لا تحصى ولا تعد فهي تستخدم فى حفظ الأطعمة والمواد الغذائية واللحوم والاسماك وغيرها ووجود الثلاجة يغنيك عن التسوق اليومى حيث يمكنك شراء احتياجاتك وحفظها بها كما انها تمدك بالماء البارد وتساعد الثلاجة سيدة المنزل خاصة التي تعمل بوظيفة حكومية أو خاصة على طهى الطعام في الصباح وحفظه لحين عودتها من العمل ونرصد لكم اليوم أسعار الثلاجات في مصر 2019 عقب موجة من الغلاء وإرتفاع هائل في الأسعار بجميع السلع والمستلزمات المعيشية التي لا يستطيع المواطن الإستغناء عنها.
أسعار ثلاجات وايت ويل 2019.
- ثلاجة وايت ويل 18 قدم السعر 14500 جنيه.
- ثلاجة وايت ويل 20 قدم السعر 15500 جنيه.
- ثلاجة وايت ويل 22 قدم السعر 19000 جنيه، ولمعرفة أسعار شاشات التلفزيون من هنا.
- ثلاجة وايت ويل 24 قدم السعر 22000 جنيه.
- ثلاجة وايت ويل 28 قدم السعر 25200 جنيه.
- ثلاجة وايت ويل مينى بار اللون فضي حجم 4,5 قدم لون سعر بيعها هو 2,950 جنيه.
- ثلاجة وايت ويل نوفروست سعة 365 لتر باب زجاج بني تباع بسعر 11,850 جنيه.
- سعر ثلاجة وايت ويل نوفروست زجاج اسود سعة 395 لتر ثمن بيعها هو 12,250 جنيه.
- ثلاجة وايت ويل اللون ذهبى نو فروست سعة 450 لتر تباع بسعر 13,551 جنيه.
- ثلاجة وايت ويل اللون اسود نو فروست سعة 509 لتر ثمن بيعها هو 24,200 جنيه.
- ثلاجة وايت ويل نوفروست 4 باب مع صانع ثلج و زجاج اسود حجم 27 قدم سعر بيعها هو 27,200 جنيه.
أسعار ثلاجات ال جى L G 2019
- ثلاجة ال جى 14 قدم السعر 11700 جنيه.
- ثلاجة ال جى 16 قدم بالحنفية ديجيتال السعر 19800 جنيه.
- ثلاجة ال جى 20 قدم السعر 16500 جنيه.
- ثلاجة ال جى 20 قدم السعر 11700 جنيه.
- ثلاجة ال جى 21 قدم السعر 17500 جنيه.
- ثلاجة ال جى 20 قدم ديجيتال بالحنفية السعر 20500 جنيه.
- ثلاجة ال جى 23 قدم ديجيتال بالحنفية السعر 26000 جنيه.
- ثلاجة ال جى 25 قدم ديجيتال بالحنفية السعر 30700 جنيه.
- ثلاجة ال جى 27 قدم ديجيتال بالحنفية السعر 34000 جنيه.
أسعار ثلاجات توشيبا 2019
الحجم 277 لتر السعر 4600 جنيه
الحجم 317 لتر السعر 5700 جنيه
الحجم 328 لتر عدد باب اثنين السعر 6300 جنيه
الحجم 335 لتر عدد اثنين باب السعر 6600 جنيه
الحجم 409 لتر السعر 12200 جنيه
الحجم 664 لتر عدد 2 باب السعر 24700 جنيه
الحجم 377 لتر السعر 7600 جنيه
الحجم 307 لتر عدد ثلاثة باب السعر 4900 جنيه
الحجم 657 لتر السعر 22700 جنيه.
أسعار ثلاجات كريازى 2019
الحجم 11 قدم السعر 5300 جنيه
الحجم 12 قدم السعر 5800 جنيه
الحجم 14 قدم السعر 7900 جنيه
الحجم تيربو 16 قدم السعر 9300 جنيه
الحجم تيربو 18 قدم السعر 10000 جنيه
الحجم 20 قدم السعر 13800 جنيه.
- ثلاجة كريازي نوفروست ستانلس ديجيتال حجم 27 قدم سعة 690 لتر انفرتر سعر بيعها هو 14,240 جنيه.
- سعر ثلاجة كريازي نوفروست ديجيتال اللون سلفر حجم 25 قدم انفرتر تباع فى الاسواق بسعر 13,955 جنيه.
- ثلاجة كريازي ديجيتال نوفروست اللون اسود حجم 20 قدم سعة 540 لتر انفرتر ثمن بيعها هو 12,550 جنيه.
- ثلاجة كريازي اللون سلفر نوفروست حجم 18 قدم توين تربو سعر بيعها هو 8,705 جنيه.
- ثلاجة كريازي اللون اسود نوفروست حجم 16 قدم توين تربو ثمن بيعها هو 7,965 جنيه.
- ثلاجة كريازي اللون اسود نوفروست حجم 14 قدم تباع فى الاسواق بسعر 6,755 جنيه.
- ثلاجة كريازياللون سيلفر ديفروست حجم 10 قدم ثمنها هو 4,280 جنيه.
أسعار ثلاجات سامسونج 2019
الحجم 516 لتر رقمية السعر 20300 جنيه
الحجم 320 لتر السعر 11400 جنيه
الحجم 350 لتر السعر 12300جنيه
الحجم 397 لتر السعر 13900جنيه
الحجم 454 لتر السعر 16600جنيه
الحجم 384 لتر السعر 13400 جنيه
الحجم 380 لتر السعر 13300جنيه.
أسعار ثلاجات الكتروستار 2019
الحجم 11 قدم السعر 4200 جنيه
الحجم 12 قدم السعر 4700جنيه
الحجم 14 قدم السعر 5400جنيه
الحجم 15 قدم السعر 7000جنيه.
أسعار ثلاجات شارب 2019
الحجم 12 قدم السعر 5900جنيه
الحجم 14 قدم السعر 6800 جنيه
الحجم 16 قدم السعر 8900 جنيه
الحجم 18 قدم السعر 9900 جنية
الحجم 20 قدم السعر 14200جنيه.
- سعر ثلاجة شارب انفرتر اللون سلفر 2 باب زجاجى سعة 642 لتر مزودة بالبلازما كلاستر سعرها هو 25,589 جنيه.
- ثلاجة شارب انفرتر اللون سلفر سعة 599 لتر 2 باب زجاجي مزودة بالبلازما كلاستر تباع بسعر 24,519 جنيه.
- ثلاجة شارب انفرتر 2 باب زجاجى اللون احمر سعة 450 لتر مزودة بخاصية البلازما كلاستر ثمنها هو 9,145 جنيه.
- ثلاجة شارب ديجيتال 4 باب اللون اسود ديجيتال حجم 30 قدم ثمنها هو 42,499 جنيه.
- ثلاجة شارب ستانلس بالحنفية حجم 25 قدم سعر بيعها هو 25,499 جنيه.
- ثلاجة شارب اللون سلفر نوفروست 23 قدم 2 باب سعة 599 لتر سعر بيعها هو 21,525 جنيه.
- ثلاجة شارب نوفروست اللون سيلفر حجم 18 قدم سعة 449 لتر مع فلتر مزيل للروائح تباع بسعر 7,895 جنيه.
- ثلاجة شارب اللون ذهبى حجم 14 قدم سعة 340 لتر ثمن بيعها هو 6,490 جنيه.
أسعار الثلاجات 2019.
- وايت ويل مينى بار 4,5 قدم ابيض… بسعر 2,950 جنيه مصري.
- وايت ويل مينى بار 4,5 قدم لون فضي… بسعر 2,950 جنيه مصري
- يونيون إير ثلاجة 16 قدم نو فروست لون إستانلس… بسعر 5,995 جنيه مصري.
- بيكو ثلاجة 290 لتر دي فروست لون سيلفر… بسعر 5,999 جنيه مصري.
- وايت ويل ثلاجة 335 لتر لون سيلفر… بسعر 1,150 جنيه مصري.
- وايت ويل ثلاجة 365 لتر باب زجاج بني نوفروست… بسعر 11,850 جنيه مصري.
- بيكو ثلاجة 500 لتر نوفروست ديجيتال بالحنفية لون سيلفر… بسعر 12,099 جنيه مصري.
- وايت ويل ثلاجة باب زجاج اسود 395 لتر نوفروست… بسعر 12,250 جنيه مصري.
- وايت ويل ثلاجة 450 لتر نوفروست دي لون سيلفر… بسعر 13,551 جنيه مصري.
- وايت بوينت ثلاجة 24 قدم نوفروست ديجيتال بالحنفية لون سيلفر… بسعر 14,890 جنيه مصري.
- وايت ويل توينز 655 لتر ثلاجة و فريزر نوفروست لون إينوكس… بسعر 19,999 جنيه مصري.
- وايت ويل ثلاجة 28 قدم 720 لترنو فروست سيلفر… بسعر 22,450 جنيه مصري.
- وايت ويل ثلاجة 509 لتر نوفروست لون أسود… بسعر 24,200 جنيه مصري.
- وايت ويل ثلاجة 27 قدم 4 باب نوفروست زجاج أسود و صانع ثلج… بسعر 27,200 جنيه مصري.
- وايت ويل ثلاجة 27 قدم 4 باب نوفروست زجاج بني… بسعر 28,333 جنيه مصري.
- بيكو ثلاجة 590 لتر سايد باى سايد نوفروست ديجيتال بالحنفية لون استانليس… بسعر 30,099 جنيه مصري.
- يونيون إير ثلاجة 14 قدم نو فروست ديجيتال لون أسود… بسعر 5,745 جنيه مصري.
التعليقات
الموتر بتاع كريازي وحش ما أنصحك حد يشتري كريازي
محتاج ثلاجه على قد الايد كريازى ١٢ قدم نوفورست فى منها تربو ولا لا
عايز ثلاجة ممتاز بسعر ممتاز 14 قدم
ارخص ثلاجه
سعر تلاجه جولدي ١٤ فدم نو فروست
صباح الخير حضرتك انا عند ثلاجة كريازي العيب الا في ينقط ماء تعبت من الشركة عمل ر براد في نفسا العيب عاوز ونوع ثلاجة من غير عيب
ما هى اسعار وموصفات ثلاجة شارب 27قدم
سعر تلاجة توشيبا ارخص نوع
اوحش ثلاجه هي كريازي
سعر غساله فوقاوتوماتيك ارخص نوع
سعر ثلاجة شارب 18 قدم عادية
يعني بكام بالفلسطيني14500