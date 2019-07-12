أسعار شاشات التلفزيون في مصر 2019 لجميع الماركات العالمية

شهدت أسعار شاشات التلفزيون في مصر ارتفاعات كبيرة في عام 2017 خاصة بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية ثم بدأت تنخفض قليلا منذ بداية عام 2018 حتى الآن على الرغم من توقع الكثيرون بارتفاعات جديدة لأسعار الشاشات بعد قرار الحكومة المصرية بارتفاع سعر الوقود الأمر الذي يتسبب تلقائيا إلى رفع أسعار الأجهزة الكهربائية بسبب احتياج التجار لنقل الأجهزة عن طريق السيارات التي ترفع سعر نقل الحمولة.
أسعار شاشات التلفزيون في مصر.
أصبحت شاشات التلفزيون من أهم أولويات الأسرة المصرية المعاصرة وبدأ أغلبها في الاستغناء عن التلفزيون القديم الذي بدأ في الانقراض وتشتري شاشات LED جديدة من أجل التمتع بمشاهدة المسلسلات والأفلام والبرامج والقنوات التلفزيونية بجودة ودقة أعلى والتمتع بالأحجام الكبيرة لشاشات واليوم نعرض لكم احدث اسعار شاشات التلفزيون.
لعشاق التكنولوجيا في الأجهزة المنزلية بجميع الماركات “سامسونج،LG،توشيبا”.
أسعار شاشات سامسونج.
|النوع
|مقاس مسطح الشاشة
|الموديل
|السعر
|سامسونج
|48 بوصة
|LED
|5099 جنيه
|32 بوصة
|LED
|3799 جنيه
|40 بوصة
|LED
|5399 جنيه
|48 بوصة
|LED
|6099 جنيه
|65 بوصة
|إل إي دي ألترا اتش دي 3 دي ريدي سمارت وايرلس
|26,189 جنيه
|55 بوصة
|إل إي دي سمارت 3 دي ألترا اتش دي منحنية
|27,160 جنيه
|65 بوصة
|إل إي دي ألترا اتش دي 3 دي سمارت وايرلس كارفيد
|28,129 جنيه
|65 بوصة
|سوبر ألترا اتش دي ثري دي سمارت بخاصية التحكم
|31,039 جنيه
|65 بوصة
|إل إي دي اس الترا اتش دي 3 دي سمارت وايرلس ويب كارفيد
|36,859 جنيه
|78 بوصة
|إل إي دي 3 دي سمارت ألترا اتش دي كارفيد
|77,600 جنيه
|60 بوصة
|إل إي دي ألترا اتش دي سمارت وايرلس UA 60JU6400
|16,974 جنيه
أسعار شاشات التلفزيون في مصر.
- شاشة LED تقنية فول اتش دي 48 بوصة ماركة توشيبا بسعر 7.500 جنيه مصري
- شاشة LED تقنية فول ات دي و سمارت 49 بوصة ماركة سامسونج بسعر 7.000 جنيه
- شاشة LED 49 بوصة ماركة L.G بسعر 6.700 جنيه مصري
- شاشة LED 42 بوصة ماركة سمارت تقنية فول اتش دي بسعر 5.000 جنيه
- شاشة LED 39 بوصة سمارت ماركة جاك بسعر 5.250 جنيه مصري
- شاشة LED 39 بوصة ماركة ATA بسعر 4.500 جنيه, كما يمكنك أيضا معرفة أسعار الغسالات في مصر 2018 بجميع الماركات لمختلف الأنواع النصف اتوماتيك والفوق اتوماتيك
- شاشة LED 49 بوصة تقنية فول اتش ماركة تورنيدود بيكسل 1080 بسعر 7.300 جنيه
- شاشة LED 40 بوصة ديجيتال ماركة فيليبس بسعر 5.200 جنيه مصري.
- شاشة LED 43 بوصة ديجيتال ماركة فيليبس بسعر 5150 جنيه
- شاشة LED ماركة توشيبا 43 بوصة بسعر 5500 جنيه مصري
- شاشة LED ماركة TCL تقنية فول اتش دي 40 بوصة بسعر 4.500 جنيه
- شاشة LED ماركة تورنيدو 39 بوصة بسعر 4.000 جنيه
- شاشة LED ماركة سامسونج بتقنية فول اتش دي 40 بوصة بسعر 4.800 جنيه
- شاشة LED ماركة توشيبا تقنية سمارت وايرلس اندرويد 43 بوصة بسعر 5.500 جنيه مصري.
أسعار شاشات ال جى.
|النوع
|مقاس مسطح الشاشة
|الموديل
|السعر
|أل جي
|32 بوصة
|LED
|2999 جنيه
|43 بوصة
|LED
|4390 جنيه
|49 بوصة
|LED
|5150 جنيه
|65 بوصة
|إل إي دي سوبر ألترا اتش دي 3 دي سمارت وايرلس ويب
|29,990 جنيه
|79 بوصة
|إل إي دي ألترا اتش دي 3 دي سمارت ويب كيرفيد
|49,990 جنيه
أسعار شاشات توشيبا.
|النوع
|مقاس مسطح الشاشة
|الموديل
|السعر
|توشيبا
|32 بوصة
|LED
|3750 جنيه
|40 بوصة
|LED
|4200 جنيه
|بوصة 43
|LED
|5600 جنيه
|48 بوصة
|LED
|5900 جنيه
وشهدت أسعار شاشات التليفزيون استقرار ملحوظ بالأسعار في الفترة الأخيرة ومن أسباب الاستقرار, حالة الركود التي يشهدها السوق منذ فتره ليست قصيره , ومنها استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري , ومنها أيضا إنخفاض الأسعار العالمية للأجهزة الكهربائيهة حيث أنك تلاحظ غلو سعر المنتج عند إصداره ثم يبدأ الإنخفاض التدريجي لسعره فيما بعد .
أسعار شاشات جاك 2019.
أسعار شاشات تلفزيون تورنيدو 2019.
أسعار شاشات فيليبس 2019.
شاشة تلفزيون فيليبس 24 بوصة انش LED عادي اسود بسعر 2,322 جنيها
شاشة تلفزيون فيليبس 32 بوصة HD ديجيتال LED بسعر 2,550 جنيها
شاشة تلفزيون فيليبس 43 بوصة فل اتش دي LED بسعر 4,750 جنيها
شاشة تلفزيون فيليبس 49 بوصة فول اتش دي LED سمارت وايرلس ديجيتال بسعر 6,000 جنيها
شاشة تلفزيون فيليبس 55 بوصة فول اتش دي LED سمارت وايرلس بسعر 6,800 جنيها
شاشة تلفزيون فيليبس 55 بوصة الترا HD – LED فور كيه بسعر 7,150 جنيها.
أسعار شاشات شارب 2019.
شاشة تلفزيون شارب 32 بوصة LED – HD بسعر 2,950 جنيها
شاشة تلفزيون شارب 40 بوصة LED فول اتش دي بسعر 4,399 جنيها.
التعليقات
توشبا افضل أم LJ أم السامسونج. تياتى
هل جميع الشاشات تعمل Dtv ام لا
سعر تورنيدو ٤٢ رسيفر داخلي
سعر الشاشه 43و49سمارت ريسفر داخلى
سعر الشاشه 49بوصه سمارت ريسفر داخلى
فرق الاسعار من ماركه لاخره السبب
سبب فرق اسعار الشاشات من ماركه لاخره