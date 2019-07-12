أسعار شاشات التلفزيون في مصر 2019 لجميع الماركات العالمية

شهدت أسعار شاشات التلفزيون في مصر ارتفاعات كبيرة في عام 2017 خاصة بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية ثم بدأت تنخفض قليلا منذ بداية عام 2018 حتى الآن على الرغم من توقع الكثيرون بارتفاعات جديدة لأسعار الشاشات بعد قرار الحكومة المصرية بارتفاع سعر الوقود الأمر الذي يتسبب تلقائيا إلى رفع أسعار الأجهزة الكهربائية بسبب احتياج التجار لنقل الأجهزة عن طريق السيارات التي ترفع سعر نقل الحمولة.

أسعار شاشات التلفزيون في مصر.

أصبحت شاشات التلفزيون من أهم أولويات الأسرة المصرية المعاصرة وبدأ أغلبها في الاستغناء عن التلفزيون القديم الذي بدأ في الانقراض وتشتري شاشات LED جديدة من أجل التمتع بمشاهدة المسلسلات والأفلام والبرامج والقنوات التلفزيونية بجودة ودقة أعلى والتمتع بالأحجام الكبيرة لشاشات واليوم نعرض لكم احدث اسعار شاشات التلفزيون.

لعشاق التكنولوجيا في الأجهزة المنزلية بجميع الماركات “سامسونج،LG،توشيبا”.

أسعار شاشات سامسونج.

النوع مقاس مسطح الشاشة الموديل السعر سامسونج 48 بوصة LED 5099 جنيه 32 بوصة LED 3799 جنيه 40 بوصة LED 5399 جنيه 48 بوصة LED 6099 جنيه 65 بوصة إل إي دي ألترا اتش دي 3 دي ريدي سمارت وايرلس 26,189 جنيه 55 بوصة إل إي دي سمارت 3 دي ألترا اتش دي منحنية 27,160 جنيه 65 بوصة إل إي دي ألترا اتش دي 3 دي سمارت وايرلس كارفيد 28,129 جنيه 65 بوصة سوبر ألترا اتش دي ثري دي سمارت بخاصية التحكم 31,039 جنيه 65 بوصة إل إي دي اس الترا اتش دي 3 دي سمارت وايرلس ويب كارفيد 36,859 جنيه 78 بوصة إل إي دي 3 دي سمارت ألترا اتش دي كارفيد 77,600 جنيه 60 بوصة إل إي دي ألترا اتش دي سمارت وايرلس UA 60JU6400 16,974 جنيه

أسعار شاشات التلفزيون في مصر.

شاشة LED تقنية فول اتش دي 48 بوصة ماركة توشيبا بسعر 7.500 جنيه مصري

شاشة LED تقنية فول ات دي و سمارت 49 بوصة ماركة سامسونج بسعر 7.000 جنيه

شاشة LED 49 بوصة ماركة L.G بسعر 6.700 جنيه مصري

شاشة LED 42 بوصة ماركة سمارت تقنية فول اتش دي بسعر 5.000 جنيه

شاشة LED 39 بوصة سمارت ماركة جاك بسعر 5.250 جنيه مصري

شاشة LED 39 بوصة ماركة ATA بسعر 4.500 جنيه, كما يمكنك أيضا معرفة أسعار الغسالات في مصر 2018

شاشة LED 49 بوصة تقنية فول اتش ماركة تورنيدود بيكسل 1080 بسعر 7.300 جنيه

شاشة LED 40 بوصة ديجيتال ماركة فيليبس بسعر 5.200 جنيه مصري.

شاشة LED 43 بوصة ديجيتال ماركة فيليبس بسعر 5150 جنيه

شاشة LED ماركة توشيبا 43 بوصة بسعر 5500 جنيه مصري

شاشة LED ماركة TCL تقنية فول اتش دي 40 بوصة بسعر 4.500 جنيه

شاشة LED ماركة تورنيدو 39 بوصة بسعر 4.000 جنيه

شاشة LED ماركة سامسونج بتقنية فول اتش دي 40 بوصة بسعر 4.800 جنيه

شاشة LED ماركة توشيبا تقنية سمارت وايرلس اندرويد 43 بوصة بسعر 5.500 جنيه مصري.

أسعار شاشات ال جى.

النوع مقاس مسطح الشاشة الموديل السعر أل جي 32 بوصة LED 2999 جنيه 43 بوصة LED 4390 جنيه 49 بوصة LED 5150 جنيه 65 بوصة إل إي دي سوبر ألترا اتش دي 3 دي سمارت وايرلس ويب 29,990 جنيه 79 بوصة إل إي دي ألترا اتش دي 3 دي سمارت ويب كيرفيد 49,990 جنيه

أسعار شاشات توشيبا.

النوع مقاس مسطح الشاشة الموديل السعر توشيبا 32 بوصة LED 3750 جنيه 40 بوصة LED 4200 جنيه بوصة 43 LED 5600 جنيه 48 بوصة LED 5900 جنيه

وشهدت أسعار شاشات التليفزيون استقرار ملحوظ بالأسعار في الفترة الأخيرة ومن أسباب الاستقرار, حالة الركود التي يشهدها السوق منذ فتره ليست قصيره , ومنها استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري , ومنها أيضا إنخفاض الأسعار العالمية للأجهزة الكهربائيهة حيث أنك تلاحظ غلو سعر المنتج عند إصداره ثم يبدأ الإنخفاض التدريجي لسعره فيما بعد .

أسعار شاشات جاك 2019.

شاشة تلفزيون جاك سمارت اندرويد LED فل اتش دي 43 بوصة بسعر 4,599 جنيها

شاشة تلفزيون جاك سمارت اندرويد LED حجم 43 بوصة HD بسعر 3,199 جنيها

شاشة تلفزيون جاك LED حجم 39 بوصة HD بسعر 4,544 جنيها

شاشة تلفزيون جاك LED حجم 32 بوصة HD بسعر 2,899 جنيها

شاشة تلفزيون جاك سمارت اندرويد LED حجم 49 بوصة كامل الدقة بسعر 4,399 جنيها

شاشة تلفزيون جاك LED حجم 55 بوصه كامل الدقة بسعر 5,766 جنيها

شاشة تلفزيون جاك سمارت اندرويد LED حجم 55 بوصة كامل الدقة بسعر 5,599 جنيها

شاشة تلفزيون جاك LED حجم 24 بوصة HD بسعر 2,000 جنيها.

أسعار شاشات تلفزيون تورنيدو 2019.

شاشة تلفزيون تورنيدو 32 انش LED اسود HD بسعر 3,150 جنيها.

شاشة تلفزيون تورنيدو 39 بوصة LED اسود بسعر 5,200 جنيها.

شاشة تلفزيون تورنيدو سمارت 32 بوصة LED كامل الدقة بسعر 3,700 جنيها

شاشة تلفزيون تورنيدو 24 انش LED عادي اسود بسعر 2,250 جنيها.