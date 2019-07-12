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أسعار شاشات التلفزيون في مصر 2019 لجميع الماركات العالمية

كتب ناصر إبراهيمفي آخر تحديث
أسعار شاشات التلفزيون في مصر 2019 لجميع الماركات العالمية
أسعار شاشات التلفزيون في مصر

شهدت أسعار شاشات التلفزيون في مصر ارتفاعات كبيرة في عام 2017 خاصة بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية ثم بدأت تنخفض قليلا منذ بداية عام 2018 حتى الآن على الرغم من توقع الكثيرون بارتفاعات جديدة لأسعار الشاشات بعد قرار الحكومة المصرية بارتفاع سعر الوقود الأمر الذي يتسبب تلقائيا إلى رفع أسعار الأجهزة الكهربائية بسبب احتياج التجار لنقل الأجهزة عن طريق السيارات التي ترفع سعر نقل الحمولة.

أسعار شاشات التلفزيون في مصر.

أصبحت شاشات التلفزيون من أهم أولويات الأسرة المصرية المعاصرة وبدأ أغلبها في الاستغناء عن التلفزيون القديم الذي بدأ في الانقراض وتشتري شاشات LED جديدة من أجل التمتع بمشاهدة المسلسلات والأفلام والبرامج والقنوات التلفزيونية بجودة ودقة أعلى والتمتع بالأحجام الكبيرة لشاشات واليوم نعرض لكم احدث اسعار شاشات التلفزيون.
لعشاق التكنولوجيا في الأجهزة المنزلية بجميع الماركات “سامسونج،LG،توشيبا”.

أسعار شاشات سامسونج.

النوعمقاس مسطح الشاشةالموديلالسعر
سامسونج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 بوصةLED5099 جنيه
32 بوصةLED3799 جنيه
40 بوصةLED5399 جنيه
48 بوصةLED6099 جنيه
65 بوصةإل إي دي ألترا اتش دي 3 دي ريدي سمارت وايرلس26,189 جنيه
55 بوصةإل إي دي سمارت 3 دي ألترا اتش دي منحنية27,160 جنيه
65 بوصةإل إي دي ألترا اتش دي 3 دي سمارت وايرلس كارفيد28,129 جنيه
65 بوصةسوبر ألترا اتش دي ثري دي سمارت بخاصية التحكم31,039 جنيه
65 بوصةإل إي دي اس الترا اتش دي 3 دي سمارت وايرلس ويب كارفيد36,859 جنيه
78 بوصةإل إي دي 3 دي سمارت ألترا اتش دي كارفيد77,600 جنيه
60 بوصةإل إي دي ألترا اتش دي سمارت وايرلس UA 60JU640016,974 جنيه

أسعار شاشات التلفزيون في مصر.

  • شاشة LED تقنية فول اتش دي 48 بوصة ماركة توشيبا بسعر 7.500 جنيه مصري
  • شاشة LED تقنية فول ات دي و سمارت 49 بوصة ماركة سامسونج بسعر 7.000 جنيه
  • شاشة LED 49 بوصة ماركة L.G بسعر 6.700 جنيه مصري
  • شاشة LED 42 بوصة ماركة سمارت تقنية فول اتش دي بسعر 5.000 جنيه
  • شاشة LED 39 بوصة سمارت ماركة جاك بسعر 5.250 جنيه مصري
  • شاشة LED 39 بوصة ماركة ATA بسعر 4.500 جنيه, كما يمكنك أيضا معرفة أسعار الغسالات في مصر 2018 بجميع الماركات لمختلف الأنواع النصف اتوماتيك والفوق اتوماتيك
  • شاشة LED 49 بوصة تقنية فول اتش ماركة تورنيدود بيكسل 1080 بسعر 7.300 جنيه
  • شاشة LED 40 بوصة ديجيتال ماركة فيليبس بسعر 5.200 جنيه مصري.

 

  • شاشة LED 43 بوصة ديجيتال ماركة فيليبس بسعر 5150 جنيه
  • شاشة LED ماركة توشيبا 43 بوصة بسعر 5500 جنيه مصري
  • شاشة LED ماركة TCL تقنية فول اتش دي 40 بوصة بسعر 4.500 جنيه
  • شاشة LED ماركة تورنيدو 39 بوصة بسعر 4.000 جنيه
  • شاشة LED ماركة سامسونج بتقنية فول اتش دي 40 بوصة بسعر 4.800 جنيه
  • شاشة LED ماركة توشيبا تقنية سمارت وايرلس اندرويد 43 بوصة بسعر 5.500 جنيه مصري.

أسعار شاشات ال جى.

أسعار شاشات التلفزيون في مصر
أسعار شاشات التلفزيون في مصر

 

النوعمقاس مسطح الشاشةالموديلالسعر
أل جي

 

 

 

32 بوصةLED2999 جنيه
43 بوصةLED4390 جنيه
49 بوصةLED5150 جنيه
65 بوصةإل إي دي سوبر ألترا اتش دي 3 دي سمارت وايرلس ويب29,990 جنيه
79 بوصةإل إي دي ألترا اتش دي 3 دي سمارت ويب كيرفيد49,990 جنيه

أسعار شاشات توشيبا.

النوعمقاس مسطح الشاشةالموديلالسعر
توشيبا

 

 

32 بوصةLED3750 جنيه
40 بوصةLED4200 جنيه
بوصة 43LED5600 جنيه
48 بوصةLED5900 جنيه

وشهدت أسعار شاشات التليفزيون استقرار ملحوظ بالأسعار في الفترة الأخيرة ومن أسباب الاستقرار, حالة الركود التي يشهدها السوق منذ فتره ليست قصيره , ومنها استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري , ومنها أيضا إنخفاض الأسعار العالمية للأجهزة الكهربائيهة حيث أنك تلاحظ غلو سعر المنتج عند إصداره ثم يبدأ الإنخفاض التدريجي لسعره فيما بعد .

أسعار شاشات جاك 2019.

شاشة تلفزيون جاك سمارت اندرويد LED فل اتش دي 43 بوصة بسعر 4,599 جنيها
شاشة تلفزيون جاك سمارت اندرويد LED حجم 43 بوصة HD بسعر 3,199 جنيها
شاشة تلفزيون جاك  LED حجم 39 بوصة HD بسعر 4,544 جنيها
شاشة تلفزيون جاك  LED حجم 32 بوصة HD بسعر 2,899 جنيها
شاشة تلفزيون جاك سمارت اندرويد LED حجم 49 بوصة كامل الدقة بسعر 4,399 جنيها
شاشة تلفزيون جاك  LED حجم 55 بوصه كامل الدقة بسعر 5,766 جنيها
شاشة تلفزيون جاك سمارت اندرويد  LED حجم 55 بوصة كامل الدقة بسعر 5,599 جنيها
شاشة تلفزيون جاك  LED حجم 24 بوصة HD بسعر 2,000 جنيها.

أسعار شاشات تلفزيون تورنيدو 2019.

شاشة تلفزيون تورنيدو 32 انش LED اسود HD بسعر 3,150 جنيها.
شاشة تلفزيون تورنيدو 39 بوصة LED اسود بسعر  5,200 جنيها.
شاشة تلفزيون تورنيدو سمارت 32 بوصة LED كامل الدقة بسعر 3,700 جنيها
شاشة تلفزيون تورنيدو 24 انش LED عادي اسود بسعر 2,250 جنيها.

أسعار شاشات فيليبس 2019.

شاشة تلفزيون فيليبس 24 بوصة انش LED عادي اسود بسعر 2,322 جنيها
شاشة تلفزيون فيليبس 32 بوصة HD ديجيتال LED بسعر 2,550 جنيها
شاشة تلفزيون فيليبس 43 بوصة فل اتش دي LED بسعر 4,750 جنيها
شاشة تلفزيون فيليبس 49 بوصة فول اتش دي LED سمارت وايرلس ديجيتال بسعر 6,000 جنيها
شاشة تلفزيون فيليبس 55 بوصة فول اتش دي LED سمارت وايرلس بسعر 6,800 جنيها
شاشة تلفزيون فيليبس 55 بوصة الترا HD – LED فور كيه بسعر 7,150 جنيها.

أسعار شاشات شارب 2019.

شاشة تلفزيون شارب 32 بوصة LED – HD بسعر 2,950 جنيها
شاشة تلفزيون شارب 40 بوصة LED فول اتش دي بسعر 4,399 جنيها.

أسعار شاشات يونيون اير 2019.

شاشة تلفزيون يونيون اير 32 بوصة HD ريدي LED بسعر 2,799 جنيها
شاشة تلفزيون سمارت يونيون اير 43 بوصة عالي الدقه بسعر 5,099 جنيها
شاشة تلفزيون يونيون اير 43 بوصة LED عالي الدقه بسعر 5,599 جنيها.

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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