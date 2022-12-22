رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث لشهر ديسمبر

ترأس رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، أمس الأربعاء، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث لشهر ديسمبر 2022، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال، ووكلاء الكليات أعضاء المجلس ومدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث الدكتور وفاء عبدالسلام، وبدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور، ثم تطرق لجدول أعمال الاجتماع، وبحث خلال جلسته الكثير من الموضوعات، كما تم استعراض التقارير الخاصة التي تمت خلال الشهر.

جدول أعمال الاجتماع

كما تم خلال المجلس استعراض المذكرات التي تم تقديمها لتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه والتعديلات المقترحة في هذه الرسائل بعدد من كليات الجامعة، وتناول المجلس أيضاً شرح لكافة المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والمهمات العلمية لأعضاء هيئة التدريس الجامعة، وبحث جميع الأمور والضوابط المنظمة لقطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، وشدد دسوقي، خلال الاجتماع على أهمية التعاون مع طلاب الدراسات العليا والتيسير عليهم في إطار اللوائح والقوانين المنظمة، وتأكيد التعاون بين الإدارة المركزية وكافة إدارات الدراسات العليا في كليات ومعاهد الجامعة لخدمة الطلاب والباحثين لتحقيق الشفافية، ودقة وسرعة الإنجاز في أداء العمل، كما توجه رئيس جامعة كفرالشيخ بالشكر للقطاع على الجهود المبذولة.

وقامت جامعة كفرالشيخ بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، في وقت سابق، بتنظيم زيارة ميدانية لقرية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس، وتضمنت الزيارة تفقد بعض مشروعات حياة كريمة بالمركز، مثل مجمع الخدمات الحكومية، ‏المركز الطبى بالجزيرة الخضراء، الوحدة الصحية بوقف بحري، كما قاموا بزيارة مجمع الخدمات الزراعية، ومشروع إنشاء عمارات سكن كريم، وأخيرًا مركز شباب خان الجنى، واستمع الطلاب إلى شرح واف عن هذه المشاريع والتي بلغت فيها نسب الإنجاز إلى معدلات مرتفعة، جاء ذلك في إطار سلسلة فعاليات تقوم بها المؤسسة بالتنسيق مع الجامعات المختلفة، بهدف تعريف الطلاب بأعمال المؤسسة داخل المحافظة، وتشجيع الشباب للعمل التطوعي.