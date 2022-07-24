رابط تنسيق الثانوية العامة للتسجيل في اختبارات القدرات إلكترونيًا في مصر tansik.egypt.gov.eg 2022

بعد انتهاء الطلاب من تأدية امتحانات الثانوية العامة في الـ 21 من يوليو 2022، فلقد بدأ الطلاب في البحث بشكل متكرر على نتائج الثانوية العامة وعلى تنسيق الثانوية العامة ليتمكن الطلاب من تحديد الامتحانات التي يرغبون الالتحاق بها ، وسوف نعرض لكم مختف التفاصيل.

تنسيق الثانوية العامة

لقد بدأ مكتب التنسيق بالعمل بعد أن انتهى الطلاب من تأدية امتحانات الثانوية العامة، والهدف من ذلك أن يتم تنسيق اختبارات القدرات للطلاب في الكليات التي تكون في حاجة إلى تأدية امتحان قدرات قبل الالتحاق بها، وسوف يتم إعطاء فرصة إلى الطلاب لتسجيل الكليات التي يرغبون الالتحاق بها والتي تحتوي على اختبارات قدرات بشكل إلكتروني من خلال الدخول مباشرة على موقع التنسيق المصري.

وموعد التقديم على اختبار القدرات في الفترة ما بين 25-7-2022 وتستمر حتى 6-8-2022، كما تم الإعلان رسميًا على رابط موقع التنسيق الإلكتروني مباشرة وتسجيل اختبارات القدرات.

لقد تم الإعلان على أن الفئات التي من المحدد أن يتم إجراء اختبارات قدرات لها فقط هما الطلاب المتخرجين من الثانوية العامة المصريين فقط، أما بالنسبة إلى الطلاب الذين قد حصلوا على شهادة معادلة فسوف يتم تحديد موعد آخر لتأدية الاختبارات به، وذلك وفقًا لشروط محددة ومعلن عنها.

كليات تشترط اجتياز اختبارات قدرات

يوجد بعض الكليات التي تشترط أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات، وذلك وفقًا لما هو معلن عنها من وزارة التربية والتعليم المصرية، والتسجيل في اختبارات يكون من خلال الدخول على الموقع الرسمي لـ تنسيق الثانوية العامة وتتمثل هذه الكليات فيما يلي:

كلية الفنون الجميلة.

كلية الإعلام.

وكلية الفنون التطبيقية في كلًا من جامعة بنها وجامعة بني سويف وجامعة دمياط وجامعة حلوان.

كلية التربية الموسيقية في الزمالك.

وكلية التربية الفنية في جامعة المنيا.

كلية التربية الفنية في الزمالك وفي الإسماعيلية وجامعة قناة السويس.

وكلية التربية في جامعة السويس.

كلية التربية الرياضية.

وكلية التربية شعبة الموسيقى في الإسماعيلية.

وكذلك كليات ومعاهد التمريض.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي في كلًا من جامعة حلوان وجامعة السويس وجامعة بني سويف وجامعة سوهاج.

خطوات تسجيل اختبار القدرات

يتم التسجيل في اختبارات القدرات بشكل إلكتروني للتسهيل على الطلاب، وذلك فترة المعلن عنها والتي سوف تبدأ في الـ 25 من يوليو 2022 وتستمر حتى 6 أغسطس 2022، من خلال الدخول على موقع تنسيق الثانوية العامة ويتم التسجيل من خلال الخطوات الآتية: