مواعيد الإجازات المطولة التالية للطلاب والمعلمين في السعودية

خلال العام الدراسي 1445هـ، تمتع الطلاب في المدارس والجامعات في المملكة بأول إجازة نهاية أسبوع طويلة، حيث استمرت هذه الإجازة من يوم الخميس حتى يوم الأحد.

مدارس السعودية - مصدر الصورة: CNN

وتمتع الطلاب أيضًا بإجازة يوم الأحد 9 ربيع الأول 1445هـ، الموافق 24 سبتمبر 2023م، للاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة؛ بسبب إجازة السبت الأسبوعية.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الطلاب على إجازة أخرى طويلة يوم الخميس 18 ربيع الثاني، الموافق 2 نوفمبر 2023، وسيتمتعون بإجازة طويلة يوم الأحد 4 جمادى الثاني، الموافق 17 ديسمبر 2023.

كما سيحصل الطلاب على إجازة نهاية أسبوع طويلة يوم الأحد 16 رجب، الموافق 28 يناير 2024، وستكون آخر إجازة طويلة متاحة للطلاب يوم الخميس 23 شوال، الموافق 2 مايو 2024.