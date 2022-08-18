now نتائج التوجيهي حسب الرقم الوطني عبر tawjihi.jo برقم الجلوس عموم المحافظات الأردن 2022

نتائج التوجيهي حسب الرقم الوطني تم إصدارها بالفعل في صباح اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 في الساعة العاشرة صباحًا، إذ أن وزير التربية والتعليم الأردني قد أعلن عن نتائج التوجيهي حسب الرقم الوطني خلال المؤتمر الصحفي، وعليه قد تم رفع النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم الأردني ليتمكن جميع الطلبة والطالبات بعموم المحافظات من استخراج النتائج أون لاين بالرقم الوطني وحسب رقم الجلوس، نوضح فيما يلي تفاصيل نتائج التوجيهي حسب الرقم الوطني 2022.

نتائج التوجيهي حسب الرقم الوطني الأردن 2022

أوضح السيد مدير الاختبارات والامتحانات الأستاذ محمد كنانة مسبقًا عن موعد الاعلان عن نتائج التوجيهي حسب الرقم الوطني والذي تم بالفعل في صباح اليوم، وقد تحميل النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وبالرغم من ظهور النتيجة إلى أن هناك عدد من الطلاب أكدوا تعطيل الموقع، في حين قد أكد بعض الطلاب الآخرين أن الموقع معلق نتيجة الضغط الزائد على سيرفرات موقع الوزارة.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي حسب الرقم الوطني

يتم الاستعلام عن نتائج التوجيهي حسب الرقم الوطني الكترونيا من خلال اتباع ما يلي من خطوات:

الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردني.

ثم النقر على خيار نتائج الثانوية العامة التوجيهي التكميلي الأردني 2022.

انقر على نتائج التوجيهي التكميلي.

ثم ابدأ بكتابة اسم الطالب من الهوية الوطنية ورقم الجلوس.

ثم انقر على عرض النتائج ليتم استعراض النتيجة بالتفصيل بالدرجات ومعدل النجاح.

الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح من 50% فيما أكثر هم الطلبة والطالبات بعموم المحافظات المؤهلين للدخول إلى الجامعة بعد الحصول على الشهادة التوجيهية، فيما يقوم الطلاب الحاصلين على أقل من 50% بإعادة العام الدراسي، ومنحهم الفرصة للتأهل العام المقبل للجامعة عند محالفتهم الحظ بمعدل نجاح أعلى من 50%.