الكليات التي تحتاج اختبار قدرات 2022 ورابط موقع التنسيق إلكترونيًا tansik.egypt.gov.eg

يتم عقد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة قبل ظهور نتائج الطلاب، مما زاد من معدل البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الكليات التي تحتاج اختبار قدرات وخاصة بعد أن تم تحديد الموعد المحدد لبدء اختبار القدرات والذي سوف يستمر لمدة 11 يومًا لإعطاء فرصة إلى جميع الطلاب للتسجيل.

الكليات التي تحتاج اختبار قدرات

تم التصريح من قبل الجهات المختصة على أن اختبار القدرات سوف يبدأ في 25 يوليو 2022، وسوف يستمر حتى 6 أغسطس 2022، ووفق لما تم الإعلان عنه فإن الكليات التي تحتاج اختبار قدرات تتمثل فيما يلي:

كلية الفنون الجميلة قسم العمارة والفنون.

كلية التربية الموسيقية في الزمالك.

وكلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كلية التربية النوعية كلًا من شعبة التربية الفنية والموسيقى.

كلية التربية النوعية جامعة المنصورة شعبة المسرح التربوي.

وكلية التربية جامعة قناة السويس بالتحديد شعبة التربية الموسيقية.

معاهد وكليات التمريض.

كليات الإعلام.

كلية الفنون التطبيقية في كلًا من جامعة حلون، وجامعة بنها، وجامعة دمياط، وجامعة بني سويف.

كلية التربية الفنية جامعة حلوان.

وكلية التربية الرياضية.

كلية التربية الفنية في الإسماعيلية وفي جامعة قناة السويس.

وكذلك كليات الجامعة التكنولوجية.

رابط تسجيل اختبار القدرات

لقد تم الإعلان رسميًا على الرابط الرسمي لتسجيل اختبار القدرات، ويتم هذا من خلال الدخول على موقع التنسيق مباشرة، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يقوم الطالب بالدخول مباشرة على موقع التنسيق.

بعدها سوف يتم إظهار مختلف بيانات الطالب، ويجب على الطالب مراجعة مختلف البيانات الخاصة به فيجب على الطالب أن

بعدها سوف يتم إظهار مختلف بيانات الطالب، ويجب على الطالب مراجعة مختلف البيانات الخاصة به فيجب على الطالب أن يقوم بمراجعة البيانات الخاصة به والتأكد من صحتها لإتمام التسجيل.

بعدها سوف يتم إظهار جميع الكليات والمعاهد التي تحتاج إلى أن يقوم الطالب بتأدية اختبارات قدرات في البداية.

ثم يقوم الطالب بتحديد نوعية اختبار القدرات والموعد وفي النهاية يتم طباعة الإيصال الخاص بالطالب لإتمام التسجيل.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

يتم البحث بشكل متكرر من قبل الطلاب لمعرفة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، والتي قد صرح وزير التربية والتعليم ووزير التعليم الفني على أن موعد ظهور النتيجة سوف يكون في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس.