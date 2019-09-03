وزير التعليم يكلف الدكتور سيد عبد القادر بتسيير أعمال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية

قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بتقديم بخالص التهاني القلبية والأمنيات للسيد الأستاذ الدكتور سيد عبد القادر أحمد عميد كلية علوم الأرض جامعة بنى سويف ، وذلك لقيام السيد الدكتور خالد عبد الغفار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار قرار رقم 3901 لسنة 2019 ، الخاص بجعل السيد الدكتور سيد عبد القادر أحمد يقوم بتسيير أعمال رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية ، وتمنى لسيادته خالص التوفيق في مهامه القادمة ، والقدرة على السداد بها.







“عبد القادر” قائمًا بأعمال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية

كما تجدر الإشارة إلى كون السيد الأستاذ الدكتور سيد عبد القادر أحمد كان قد حصل على بكالوريوس العلوم عام1992 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف ، كما قد تمكن من الحصول على الماجستير في الكيماء العضوية عام 1997 ، وحصل على الدكتوراه في الكيمياء العضوية عام 2002 ، وتدرج بعدها “عبد القادر” في العديد من المناصب المختلفة حيث قد شغل منصب مدير وحدة الاستشارات وربط البحوث بالصناعة.







كما قد شغل سيادته منصب رئيس قسم العلوم البيئية والتنمية الصناعية في كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ، ومنصب رئيس قسم الكيمياء في كلية العلوم ، بالإضافة إلى منصب وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب ، هذا وصولًا إلى منصب عميد الكلية الهندسة ، وكذلك العمل على الاشراف علي إنشاء كلية الدراسات البيئية والسلامة المهنية ، هذا بالإضافة إلى كونه عضو المجلس التنفيذي داخل محافظة بنى سويف وإستشاري بيئى معتمد داخل جهاز شئون البيئة ، كما قد أشرف الدكتور سيد عبد القادر أحمد على الكثير من الرسائل العلمية المختلفة ، وقد قام بنشر مجموعة من الرسائل الدولية ، وقام بالاشتراك في العديد من المشروعات الدولية مع الاتحاد الأوروبي.