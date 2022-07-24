موعد نتائج التوجيهي ٢٠٢٢ فلسطين موقع وزارة التربية والتعليم

أنهت طلبة وطالبات الثانوية العامة في دولة فلسطين امتحانات الصف الثالث الثانوي لهذا العام، وينتظرون الآن موعد نتائج التوجيهي ٢٠٢٢ فلسطين بكافة أنحاء فلسطين، حيث تقوم الوزارة بتصحيح الأوراق ورصد درجات الطلاب في جميع المواد الدراسية تمهيدا لرفع نتائج التوجيهي في فلسطين 2022 على موقع الوزارة للاستعلام برقم الجلوس، حيث صرح نائب مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بالوزارة “جمال يوسف” على اقتراب الانتهاء من عملية التصحيح، ومن المرتقب أن تكون نتائج الثانوية العامة نهاية الشهر الجاري.

موعد نتائج التوجيهي ٢٠٢٢ فلسطين

ينتظر نحو 87 ألف طالب وطالبة نتائج التوجيهي ٢٠٢٢ فلسطين الدور الأول، والذي تم تقسيمهم على 729 قاعة لأداء امتحانات الثانوية العامة، منهم عدد 23 ألف طالب وطالبة بالقسم العلمي، ونحو 65 ألفا للقسم الأدبي، وما زالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لم تحدد موعد رسمي لإعلان النتائج، وقد تقدم الدكتور “زياد محمد ثابت” بنهاية الامتحانات بالشكر لكل العاملين في الامتحانات من معلمين ومشرفين وموظفين بكلا من المدارس والمديريات التعليم، وكذا وزارة التربية والتعليم على جهودهم المبذولة لإنجاح العملية التعليمية.

متى موعد نتائج التوجيهي في فلسطين 2022

ذكر مدير عام الامتحانات “محمد عواد” من خلال اتصال لبرنامج “فلسطين هذا الصباح” بأنه لم تعلن الوزارة عن الموعد المحدد حتى الآن لعدم الانتهاء من التصحيح الكامل، وأنه من المتوقع أن تكون بنهاية شهر يوليو الجاري 2022.

إجراءات تصحيح امتحانات الثانوية العامة فلسطين 2022

أكد عواد في مداخلته التليفونية بشأن سؤاله عن موعد نتائج التوجيهي ٢٠٢٢ فلسطين وإجراءات التصحيح التي تتم بالشكل التالي:

بأن كل سؤال يصحح مرتان لكل مصحح مختلف، ولا يعرف المصحح الثاني علامة المصحح الأول.

وهناك عمليات لكل مصحح وعمليات مطابقة لكل الأسئلة.

وهناك 9 عمليات تتم بخلاف جمع الكمبيوتر.

ثم بعد الانتهاء سيتم إرسال الأوراق إلى مركز الفرز التي تتم فيه عمليات الإدخال والمطابقة مرة أخرى حتى عملية الجمع النهائية.

بعد ذلك الإرسال من خلال حاسبين (a ,b) كما تتم المطابقة بين الأول والثاني.

فلا تخرج النتائج إلا بعد التأكد من صحتها كاملة، فلا توجد نسبة خطأ بنسبة 1في المليون.

من المرتقب الآن انتهاء وزارة التربية والتعليم من اكتمال تصحيح ورصد الدرجات وينتظر إعلان موعد نتائج التوجيهي ٢٠٢٢ فلسطين برقم الجلوس في نهاية يوليو 2022 الجاري، ومن الدخول على الرابط السابق يستعلم عن نتائج الثانوية العامة فلسطين 2022 حال رفعها.