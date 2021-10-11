موعد توزيع أجهزة التابلت اللوحية لطلاب الصف الأول ثانوي بالعام الدراسي الجديد 2021 – 2022

تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2021 – 2022 يترقب معظم طلاب الصف الأول ثانوي استلام أجهزة التابلت اللوحي لكي يتمكنوا من استكمال العام الدراسي الجديد دون مواجهة أي صعوبات، حيث يتساءل الكثير من الطلاب وكذلك أولياء الأمور عن موعد استلام الأجهزة اللوحية، وعلى ذلك يتابع أولياء الأمور بشكل مستمر تصريحات وزارة التربية والتعليم حول هذا الأمر، خاصة بعد أن أعلن مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم عن موعد استلام طلاب الصف الأول ثانوي أجهزة التابلت اللوحية.

وصرح المصدر المسؤول أنه سيتم البدء في توزيع أجهزة التابلت اللوحية بعد ثلاثة أسابيع فقط من الوقت الحالي، موضحاً أن توزيع الاجهزة سيكون عقب اكتمال الإجراءات الخاصة بتأمين الأجهزة من قبل وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى دفع الطلاب قيمة التأمينات الخاصة بأجهزة التابلت اللوحية، ويتم دفعها بمكاتب البريد المتواجدة في جميع أنحاء الدولة.

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم في تصريحات رسمية مؤخراً أنه على جميع المديريات التعليمية بضرورة التنبيه على مديري المدارس الثانوية بأنواعها “الثانوية العام والرسمي لغات والخاص والخدمات”، بالتنبيه على المعلمين والقائمين بالعملية التعليمية بالإدارات والمدارس، سداد رسوم أقساط التأمينات على أجهزة التابلت اللوحية بمكاتب البريد المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك حرصاً على استمرارية التغطية التأمينية في حالة الفقد أو التلف الجزئي أو الكلي.

نسب التأمين على طلاب الثانوي العام:

طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021 – 2022 يكون سداد قسط التأمين على السنة التأمينية الأولى.

طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2021 – 2022 يكون سداد قسط التأمين على السنة التأمينية الثانية.

طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 – 2022 يكون سداد قسط التأمين على السنة التأمينية لمن سدد قسط التأمين على السنة التأمينية الثانية.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أيضا أنه في حالة عدم الالتزام بسداد قسط التأمين يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية، ويقوم بسداد قيمة الجهاز كاملاً في حالة فقدانه أو قيمة الإصلاح في حالة تلفه الكلي أو الجزئي.