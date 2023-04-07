رسميًا.. بدء التقديم على حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين والمعلمات في هذا الموعد عبر نظام نور

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم عن مواعيد حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين والمعلمات وكذلك موعد التظلم على النتائج وطريقة التقديم عليها، ويكون التقديم عبر منصة نور الإلكترونية التابعة للوزارة، ويتم قبول الطلبات وفقًا للقواعد التنظيمية للكوادر التعليمية بالمملكة.

موعد حركة النقل الخارجي 1444

حددت وزارة التعليم مواعيد التقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات؛ حيث تكون على النحو التالي:

يبدأ التقديم يوم الأحد المقبل بتاريخ 18 رمضان 1444.

ينتهي التقديم بتاريخ 7 شوال 1444.

سوف يتم إعلان نتائج التقديم بتاريخ 28 شوال 1444.

يمكن تقديم الاعتراض على النتائج خلال الفترة من اليوم الأول حتى الخامس من شهر ذي القعدة 1444.

يتم اعتماد النتيجة النهائية بتاريخ 8 من ذي القعدة 1444.

اطلع على: “التعليم” تُحدد المستثنون من النقل الخارجي 1444-2023 وموعد بداية ونهاية التقديم وفترة الاعتراض

طريقة التقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين

يمكن للمعلمين والمعلمات التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول إلى منصة نور من هنا.

أدخل بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.

من الشاشة الرئيسية اختر “طلب النقل الخارجي”.

أدخل رغبات النقل ممثلة في الإدارات والمدارس الذي تريد النقل إليها.

اضغط على حفظ.

يتم بعد ذلك دراسة الطلبات.

يمكن الاستعلام في موعد ظهور النتائج من خلال منصة نور، وبنفس الطريقة يمكن تقديم التظلمات لإعادة النظر في الطلب.

عناصر المفاضلة في النقل الخارجي 1444

أما عن عناصر ونقاط المفاضلة في قبول طلبات النقل الخارجي فتتمثل فيما يلي: