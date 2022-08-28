رابط موقع نتائجنا.. الأستعلام عن نتيجة السادس الإعدادى عند ظهورها 2022 العراق

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور في العراق عن درجات السادس الإعدادى 2022 ويريد الطلاب معرفة درجاتهم لدخول مرحلة جديدة، وهذا هو سبب وجود العديد من نتائج البحث خاصة المنشورة من قبل الوزارة العراقية للتعليم عن نتيجة السادس الاعدادي الدور الأول 2022، والتى يتم البحث عنها من خلال اسم الطالب ورقم الجلوس من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج السادس الاعدادي بالعراق

أعلنت وزارة التربية العراقية أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج السادس الإعدادى العراق 2022، كما أعلنت أنها تنتظر الانتهاء من عملية التصحيح والتجهيز الكامل لدرجات الطلاب، حيث نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعض الشائعات عبر الإنترنت حول ظهور نتيجة السادس الإعدادى، لكن هذه الشائعات كانت غير صحيحة، ولم يتم نشر النتائج حتى الآن، وقال السيد كاظم العلوي مدير الامتحانات انه تم الانتهاء من جميع اعمال مراجعة اوراق الامتحانات ومازالت عملية جمع النتائج تنفذ، ولم يتبقى سوى الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2022 فى جميع المحافظات لكل الأقسام العلمية و الأدبية ويتم الاستعلام عن النتائج عن طريق رابط وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط نتائج السادس الاعدادى فى العراق 2022

ذكرت مصادر مسئولة أن نسبة النجاح لهذا العام تعتبر أعلى مما كانت عليه في السنوات السابقة، والآن سنشرح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس عند ظهورها باتباع الخطوات التالية:

• يجب على الطلاب زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

• ثم يختار ” نتائج السادس الإعدادى العراقى 2022″.

• يكتب الطالب بياناته بشكل صحيح.

• أخيرًا ينقر للتحقق من الدرجات.

موقع نتائجنا السادس الاعدادي 2022

رابط موقع نتائجنا لعرض نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 هو من أهم الروابط التي تشهد زيادة في عمليات البحث خلال هذه الفترة، والتي يمكن من خلاله لأي طالب معرفة نتائجه، حيث يتم جدولة النتائج ليتم نشرها عند الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لكل الأقسام (العلمية-الأدبية)، وأكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على أنها انتهت من تصحيح 6 مواد وسيتم استكمال التصحيح ومراقبة النتائج ومن ثم الموافقة عليها رسميًا، لكنها تحدد شرطًا للطالب أن يكون تقدير الطالب من 41 إلى 45 حتى يصل مجموع الطالب إلى 50.