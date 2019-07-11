رابط نتيجة الشهادة الثانوية 2019 عبر موقع “اليوم السابع” أو “وزارة التربية و التعليم

يقدم لكم موقع نجوم مصرية رابط الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2019؛حيث يبحث طلاب الثانوية العامة في هذه الفترة بإستمرار عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019،ولعل أكثر الأسئلة التي تتردد في أذهان الطلاب متي تظهر “نتيجة الثانوية العامة” لعام 2019 من”موقع وزارة التربية و التعليم”،و يعيش طلاب الثانوية العامة في الوقت الراهن حالة من الخوف و القلق في إنتظار النتيجة التي سوف تحدد مستقبل كل طالب ثانوية عامة،فنتيجة الثانوية العامة تعتبر حصاد سنة كاملة من التعب و المذاكرة.

كما أعلنت “وزارة التربية و التعليم” عن إرتفاع نسبة النجاح في العينة العشوائية عن العام الماضي،مما يترتب عليه زيادة بسيطة في التنسيق عن العام الماضي.

ويقوم في الوقت الحالي بعض طلاب الثانوية العامة بتأدية إمتحان القدرات عقب فتح باب التنسيق الإلكتروني لإختبارات كليات (فنون جميلة-كلية الإعلام ).

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2019

وقد أعلنت “وزارة التربية و التعليم” عن إقتراب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة،فقد حددت موعد تقريبي لظهور نتيجة الثانوية العامة،والذي سيوافق يوم 14-7-2019 أي الموعد التقريبي من يوم 14 إلى يوم 18 من شهر يوليو الجاري.

وسيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 على “موقع وزارة التربية و التعليم”،وذلك عقب إعلان أسماء أوائل الجمهورية عبر المؤتمر الصحفي مع وزير التربية و التعليم الدكتور “طارق شوقي”.

و بالطبع سيتم إطلاق نتيجة الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية و التعليم،ويوجد العديد من المواقع الموجودة علي الإنترنت و التي يمكن الحصول من خلالها علي نتيجة الثانوية العامة 2019 مثل موقع “اليوم السابع” و “مصراوي” و “فيتو” وذلك إذا واجهتم صعوبة في الحصول علي النتيجة بسبب الضغط علي موقع الوزارة.

رابط الحصول علي نتيجة الثانوية العامة عبر رقم الجلوس

1-يتم الدخول إلي “موقع وزارة التربية و التعليم”.

2ستنقلك إلي الصفحة الرسمية للوزارة.

3-ستختار خانة نتائج الإمتحانات والتي ستكون في الصفحة الرئيسية.

4-تقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك.

5-تضغط علي كلمة بحث و ستظهر لوحة مكتوب عليها بيانات الطالب و المدرسة و نتيجة كل مادة.

نتيجة الثانوية العامة “اليوم السابع” برقم الجلوس

نشر موقع “اليوم السابع” عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019،وسيتم إعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019،وإعلان أسماء الأوائل غدا و سيتم نشر النتيجة علي الإنترنت،كما سهلت جريدة “اليوم السابع” علي الطلاب الحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية لعام 2019،وذلك عن طريق تسجيل بيانات الطالب.

طريقة التسجيل علي موقع “اليوم السابع” للحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية

1-يقوم الطالب بالدخول إلي موقع “اليوم السابع”.

2-سيتم توجيه الطالب إلي صفحة لتسجيل بياناته.

3-يقوم الطالب بإدخال الأسم ويفضل رباعي.

4-ويدخل الطالب باقي البيانات مثل:رقم الجلوس،الشعبة(رياضة-علوم-ادبي)،الإيميل الإلكتروني،ورقم الهاتف.

وسيتم إرسال نتيجة الطالب عبر رسالة بالبريد الإلكتروني؛وذلك عقب إعلان نتيجة الشهادة الثانوية لعام 2019.

و يمكنكم ترك رقم الجلوس الخاص بك بالتعليقات للحصول علي النتيجة عقب ظهور علي موقع وزارة التربية و التعليم.

و تتمني أسرة نجوم مصرية النجاح و التوفيق لكل طالب.