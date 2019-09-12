بالصور .. محافظ البحر الأحمر يشيد بجهود قافلة جامعة عين شمس التنموية

قام السيد اللواء الدكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بتقديم خالص الشكر والتقدير والعرفان إلى السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وكذلك السادة الأطباء ومختلف أعضاء الوفد الخاص بقافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة، وذلك بكل من مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد، وذلك في ظل تقدير سيادته لمختلف الجهود المبذولة بشكل كبير من قبلهم من أجل تقديم المساعدة في كافة المجالات سواء كانت الطبية أو التثقيفية أو التوعوية أو العينية لأبناء وأهالي محافظة البحر الأحمر.







جهود القافلة التنموية الشاملة بالبحر الأحمر

ومن الجدير بالذكر أن القافلة التنموية الشاملة التابعة إلى جامعة عين شمس قد اختتمت مختلف أعمالها في محافظة البحر الأحمر، ومن الجدير بالذكر أن ذلك قد جاء تحت عناية السيد اللواء أركان حرب دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وتحت قيادة السيد الأستاذ الدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية، وكذلك تحت إشراف السيد الأستاذ سهيل حمزة أمين جامعة عين شمسالمساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.







كما يذكر أن عدد المستفيدين من تلك الخدمات الطبية التي قد قدمتها عيادات القافلة التنموية لأهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد بالبحر الأحمر كان قد وصل إلى ٢٦٧٠ شخص، تنوعت الخدمات المقدمة إليهم ما بين كشوفات مختلفة، وجراحات، وكذلك مناظير جهاز هضمي، وجراحات الأسنان، بالإضافة إلى وجود أشعات مقطعية وموجات صوتية وذلك في كافة التخصصات والتي قد أتى من ضمنها (الجراحة العامة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الجلدية، تخصص القلب والباطنى ، والتخدير، وأخيرًا الأسنان).

كما تم أيضًا إجراء عدد ٤٨ عملية جراحية متنوعة من ضمن الخدمات الطبية المقدمة من قبل القافلة، وقد جاء ذلك تحت إشراف السيد الأستاذ الدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش، والسيد الأستاذ الدكتور هاني الدهبي رئيس قسم التخدير ، والسيد الأستاذ الدكتور هشام العقاد أستاذ الجراحة العامة، ولم تقتصر الخدمات الطبية المقدمة عند هذا الحد فقط بل شملت الخدمات أيضًا القيام بصرف الأدوية بشكل مجاني تمامًا لعدد ٢٥٠٠ شخص، كما تم العمل على تحويل عدد ٨٥ حالة مرضية من أجل تلقي العلاج بشكل مجاني في مستشفيات الجامعة.







محو الأمية وفيروس سي من أبرز خدمات القافلة التنموية

كما تجدر الإشارة إلى كون أعمال القافلة التنموية الشاملة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، والتي قد جاءت بتنظيم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت قيادة السيد الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع، وكذلك إشراف عام السيد الأستاذ سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، قد قامت بإجراء عدد ٤٥ اختبار فوري، وكذلك عدد ٤٤ استكتاب وذلك عن طريق فصول محو الأمية التي بلغها عددها 5 فصول، والتي قد زاولت مختلف أعمالها وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، هذا بجانب القيام بتسليم عدد ٣٢ شهادة للأشخاص الذين نجحوا في التخلص من الأمية.







ويذكر قيام القافلة التنموية بالعديد من الحملات التوعية المختلفة والمتنوعة بشكل كبير، حيث دارت تلك الحملات التوعوية حول تقديم ندوة حول مرض فيروس C، وطرق الوقاية من المرض، بالإضافة إلى كيفية علاجه، كما قد تم عقد ندوة أخرى حول قواعد التغذية السليمة للأطفال، ويجب ذكر أن الندوات التوعوية كان كان حاضر بها السيد الأستاذ طارق عبد الفتاح مسئول التدريب في كلية الطب.

توزيع مساعدات عينية لأهالي البحر الأحمر

على الجانب الآخر وبالتعاون مع وزارة التضامن وهيئة الشئون الاجتماعية في محافظة البحر الأحمر، كان قد تم صرف عدد من المساعدات الغذائية المختلفة والتي قد تنوعت بين (التمر، السكر ، الزيت، العدس، الفاصوليا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المنتجات الغذائية)، كما تم القيام بصرف عدد (٧٠) من الأجهزة التعويضية المختلفة لأهالي.

كما تجدر الإشارة إلى كون قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة كانت قد بدأت رحلتها يوم الأحد الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجاري، ويذكر أن تلك القافلة التنموية تعتبر هي القافلة السابعة والتي تأتي ضمن مجموعة قوافل تقوم بها جامعة عين شمس، ويذكر أن تلك القوافل كانت قد جابت الكثير من المحافظات المختلفة والتي قد جاء من بينها محافظة المنيا، ومحافظة بني سويف، وكذلك محافظة الإسماعيلية، ومحافظة الفيوم، ومحافظة القنطرة شرق ،وأخيرًا محافظة دمياط.

صور من الجولة التنموية الشاملة بالبحر الأحمر