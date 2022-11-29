رئيس منطقة محافظة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد سير العملية التعليمية في معاهد حلايب والشلاتين

أجرى رئيس الادارة المركزية لمنطقة الأزهر بمحافظة البحر الاحمر نظم الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، جولة تفقدية في معاهد إدارة حلايب وإدارة شلاتين، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وحسن انضباطه، يرافقه حسن عبد الباسط مدير إدارة الأمن بالمنطقة الأزهرية، وأحمد إبراهيم مدير إدارة الامتحانات، وبدأ حسانين والوفد المرافق له الجولة التفقدية، بحضور طابور الصباح بمعهد الشيخ الخراشى برأس حدربة، ثم تابع جولته بتفقد جميع معاهد إدارة حلايب وأبو رماد، ثم استكمل جولته التفقدية بمتابعة معاهد إدارة الشلاتين.

وتفقد رئيس المنطقة الأزهرية، الفصول الدراسية لمتابعة سير المناهج الدراسية، وناقش الطلاب في مناهجهم لقياس مستوى أداء تحصيلهم الدراسي، وحثهم على بذل جهد أكبر لتحقيق أعلى الدرجات، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ جميع أنواع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، مؤكداً على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية حتى تتمكن جميع المعاهد من متابعة انضباط العملية التعليمية، وتذليل العقبات تعوق سير المنظومة التعليمية.

افتتاح الملتقى الأول لتوفير الوظائف بالغردقة

وعلى صعيد آخر، شهدت مدينة الغردقة، السبت، افتتاح الملتقى الأول لتوفير الوظائف، بمشاركة العديد من الشركات والفنادق العاملة بمدينة الغردقة في مجال السياحة والفنادق والمنتجعات السياحية، وأكد أمير حامد، أحد منظمي المنتدى، أنه أثناء منتدى الوظائف حرصوا على حضور شركات تقدم فرصًا حقيقية في كافة المجالات تناسب كل الباحثين عن فرص عمل سواء كانوا من أصحاب الخبرات أو حديثى التخرج أو من أصحاب المهن، كما حرصوا على حضور الشباب من جميع مدن البحر الأحمر ومحافظات الصعيد المجاورة التي تعد أكثر جذباً للعمل في منطقة البحر الأحمر، وخاصة طلاب الجامعات ليتعرفوا على متطلبات سوق العمل الحقيقية.