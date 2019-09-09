بالصور .. قافلة جامعة عين شمس التنموية في البحر الأحمر تجري الكشف الطبي على 1125 فرد و11 عملية جراحية

بدأت فعاليات القافلة التنموية الشاملة التابعة إلى جامعة عين شمس في كل من مدينة الشلاتين وحلايب وأبو رماد في البحر الأحمر ، وقد جاء ذلك تحت عناية واهتمام السيد اللواء أركان حرب دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بالإضافة إلى السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.







القافلة التنموية في البحر الأحمر

ومن الجدير بالذكر أن تلك القافلة التنموية التي تقيمها جامعة عين شمس، تضم فريق طبي في كافة التخصصات وقد جاءت القافلة الطبية تحت قيادة السيد الأستاذ الدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية، كما ضمت القافلة عضوية كل من السيد الأستاذ الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور أيمن الدهبي رئيس قسم التخدير.







ويذكر أن فعاليات اليوم الثاني للقافلة كانت قد أسفرت عن إجراء الكشف الطبي على عدد 1125 مريض من سكان مدن الشلاتين وحلايب أبو رماد، حيث تم توقيع الكشف الطبي بشكل مجاني تمامًا، وقد كان ذلك في مقر مستشفى الشلاتين العام، ووحدة الرعاية الصحية في مدينة حلايب وذلك عن طريق عيادة الجراحة العامة، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، وكذلك عيادة الرمد، وعيادة الجلدية، بالإضافة إلى عيادة القلب والباطنة، والتخدير، وعيادة الأسنان، يأتي ذلك بجانب قيام القافلة بإجراء 11 عملية جراحية، وكذلك عدد (٤) مناظير جهاز هضمي، كما تم إجراء عدد من التحاليل الطبية، والقيام بقياس الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل مختلف أنواع الأشعة، كما تم القيام بصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة.

كما تم العمل على توزيع عدد 70 جهاز طبي مجاني، وقد كان ذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، وجاء من بين الأجهزة الطبية مجموعة من الكراسي المتحركة، وكذلك المشايات الثابتة والعكاكيز، كما تم توزيع عدد من المواد الغذائية المتنوعة من قبل القافلة التنموية، وقد وصل عدد المواد التي تم توزيعها إلى 35 ألف كيلو من المواد الغذائية وذلك على أهالي المدن (شلاتين، حلايب، أبو رماد).







استمرار القافلة الطبية بالبحر الأحمر

كما تجدر الإشارة إلى كون القافلة التنموية الشاملة التي تأتي في رعاية وتنظيم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت قيادة السيد الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع، بالإضافة إلى إشراف الأستاذ سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع، ويأتي ذلك في رعاية وإشراف عام أستاذ سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، سوف تعمل على ممارسة مختلف أنشطتها المختلفة على مدار أربعة أيام، حيث قد بدأت منذ يوم الأحد الموافق 8 من شهر سبتمبر، على أن تنتهي فعاليات القافلة يوم الأربعاء الموافق 11 من سبتمبر الجاري.







ويذكر أن فاعليات القافلة التنموية تشهد مجموعة مختلفة من الأنشطة الإجتماعية والتوعوية، هذا بالإضافة إلى قيامها بتقديم المساعدات العينية، ونشاط محو الأمية وتعليم الكبار، كما قد احتوت القافلة على أنشطة إجراء استكتابات فورية وتوزيع شهادات محو الأمية، وقد كان ذلك في مقر مكتبة الطفل داخل مدينة الشلاتين، وفي ظل التعاون القائم مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، كما يجب ذكر أن ذلك قد جاء في ظل حضور السيد اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة الشلاتين، كما تم عقد مجموعة من الندوات التوعية والتي تدور حول مرض فيروس سي وكيفية الوقاية منه وطرق العلاج.

صور من القافلة التنموية في البحر الأحمر