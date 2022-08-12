المشرف العام على مكتب التنسيق يعلن عن موعد تعديل الطلاب لرغباتهم

صرح المشرف العام على مكتب التنسيق، السيد عطا معلنا عن موعد تعديل طلاب وطالبات الثانوية العامة لرغباتهم؛ حيث أشار أن مرحلة تسجيل طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم من الطلاب الحاصلين على 365 درجة فما فوق لرغباتهم للالتحاق بالكليات سوف تستمر حتى يوم الإثنين القادم، وكذلك طلاب المرحلة الثانوية من الحاصلين على 341 درجة فما فوق لشعبة علمي رياضة، وطلاب الشعبة الأدبية من الحاصلين على ما يقرب من 264.5 فما فوق.

وجاءت تلك التصريحات في مداخلة هاتفية لسيادته مع برنامج “في المساء مع قصواء”، والذي يعرض على قناة سي بي سي “cbc” للإعلامية قصواء الخلالي، وأوضح المشرف العام على مكتب التنسيق أن يمكن لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في فترة أقصاها خمسة أيام فقط.

ويمكن للطلاب خلال تلك الفترة تعديل رغباتهم في أي وقت وتحديد الكليات التي يرغبون في الإلتحاق بها، ولكن بالتزامن مع انتهاء تلك الفترة تنتهي صلاحية تعديل الطلاب لرغباتهم ولا يمكنهم تعديل الرغبات أو تغييرها، وفيما بعد يتم فرز رغبات الطلاب والكشف عن النتائج؛ حيث لا يمكن لأي طالب تعديل الرغبات بعدها، ولذلك ننصح الطلاب بالتركيز في ميوله وتحديد الكليات التي يرغب في الالتحاق بها.

كما حث سيادته الطلاب والطالبات على القيام بتسجيل الرغبات بطريقة صحيحة وسليمة؛ حيث لا يمكنهم تعديل الرغبات وتغيير الكليات التي سجلوا بها بعد انتهاء فترة الـ5 أيام، مشيرا إلى عدم وجود ضعف في إقبال الطلاب على مكتب التنسيق لتسجيل الرغبات، ولكن يمكنهم الدخول إلى موقع التنسيق وتسجيل الرغبات بأنفسهم بعد الحصول على شهادات النجاح.

وأكمل السيد عطا مشيرا إلى المكالمات الهاتفية التي يتلقاها من العديد من الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية، والتي يتلقاها كل عام بعد انتهاء فترة التنسيق، مشيرا إلى مطالب هؤلاء الطلاب بمد فترة تسجيل الرغبات لساعات إضافية ولو لنصف ساعة فقط، موضحا إلى وجود العديد من الطلاب الذين يستهترون بتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات دون التركيز، مؤكدا أن الطلاب هم من يحددون مستقبلهم بأيديهم دون تدخل أحد.