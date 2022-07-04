التقويم الدراسي 1444 السعودية للمدارس والجامعات وموعد عودة الإداريين والمعلمين

يشكل التقويم الدراسي 1444 في السعودية اهتمام الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، حيث يرغب الجميع في معرفة موعد بدء العام الدراسي الجديد والتعديلات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة في خطة التقويم، وخاصةً في ظل عودة الحضور الفعلي إلى المدارس والجامعات بشكل كبير بجانب الحضور الإلكتروني بعد انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

التقويم الدراسي 1444

نشرت وزارة التربية والتعليم السعودية عبر موقعها الرسمي التقويم الدراسي 1444 في المدارس والجامعات، وسيشهد العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية 3 فصول دراسية الفصل “الأول والثاني والثالث”، ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تخفيف المناهج على طلابها من خلال تقسيمها طوال فترة الفصول الدراسية الثلاثة.

ويستمر الفصل الدراسي الواحد بناءً على خطة التقويم الدراسي في السعودية لمدة 13 أسبوع، ثم يحصل الطالب على إجازة وبعدها يبدأ الأسبوع الذي بعده، وبمجرد الانتهاء من الفصل الدراسي الثالث تبدأ الإجازة المطولة في السعودية.

جدول العام الدراسي الجديد 1444 بالمملكة

حددت وزارة التربية والتعليم خطة التقويم الدراسي 1444 الجديد، وهذا الخطة يتم تطبيقها على كلاً من المدارس والجامعات، وجاءت على النحو الآتي:-

يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 1 صفر 1444هـ، وينتهي يوم الخميس الموافق 30 ربيع ثاني 1444هـ.

أما الفصل الدراسي الثاني فيبدأ يوم الأحد الموافق 10 جمادى أول 1444 هـ، وينتهي يوم 10 شعبان 1444.

يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم 20 من شعبان 1444 هـ، وينتهي 4 ذو الحجة 1444هـ.

موعد عودة المعلمين والإداريين 1444 السعودية

أعلنت وزارة التعليم بأن عودة المعلمين والإداريين في التقويم الدراسي 1444 ستكون على النحو الآتي:-