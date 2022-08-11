التعليم تعلن شروط تسليم شهادات الثانوية العامة 2022 بعد إخطار المديرية للطلاب

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإخطار المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، حول تسليم شهادات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2022 بعد ظهور النتيجة ومعرفة الطلاب نتائجهم الرسمية.

تسليم إخطار للطلاب الناجحين بالثانوية العامة

علاوة على ذلك، قالت الوزارة أنه سوف يتم تسليم إخطارات الناجحين لأصحاب الشهادات بأنفسهم، وأضافت أنه إذا لم يتسلم الطالب الناجح استمارته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة يخطر على العنوان الخاص به بخطاب للحضور لاستلام استمارته بعد النجاح، بعد ذلك يتم تحرير كشوف بالاستلام من مجموعة من الصور ويتم حفظ صورة بقسم شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية التابع لها الطالب.

بعد ذلك أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه إذا وجد أي شخص خطأ يقوم بإخطار لجنة النظام والمراقبة المختصة فوراً، وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم، كما تخطر الإدارة العامة للامتحانات بصورة من ذلك.

تحصيل ٦٥ جنيه من طلاب الثانوية لاستخراج الشهادة

علاوة على ذلك، قالت الوزارة يجب على كل طالب ناجح يلصق طابع نقابة المهن التعليمية قيمتها جنيهان على الاستمارة الدالة على نجاحه وقت تسليمها إليه وهذا شيء إلزامي، ولا يجوز تحصيل قيمة هذا الرسـم نـقـدا، وأوضحت مكان وجود هذه الطوابع وقالت أنها متاحة في النقابات الفرعية واللجان النقابية ومكاتب البريد المختلفة في جميع المحافظات.

مفردات المصاريف المدفوعة لاستخراج شهادة الثانوية العامة

وتابعت الوزارة: لا يتم تسلم الطالب الناجح إخطار نجاحه إلا بعد دفع مبلغ ٦٥ جنيه قيمة دمغة وتكلفة وطبع وتحرير الشهادة وذلك طبقا لما ورد بالقرار الوزاري رقم 20 في 1993/2/2 وتعديلاته بشأن قيمة دمغة وتكلفة وتحرير الشهادات الدراسية العامة وبيانها كالآتي:

أولاً :- تكون تكلفة طبع وتحرير الشهادة 44 جنية.

ثانياً :- ضريبة دمغة نوعية 9 جنية.

ثالثاً:- رسم تنمية الموارد المالية للدولة 2 جنية.

رابعاً :- رسم إضافي 10 جنيهات.

خامساً :- حصيلة الرسوم على شهادات النجاح ٦٥ جنية،مؤكدة على أن عدم تسليم الإخطارات الدالة على نجاح طلاب الثانوية العامة 2022 الوافدين إلا بعد تقديم ما يفيد تسديدهم الرسوم أو الإعفاء منها.

ويذكر أن نتيجة الثانوية العامة ظهرت منذ عدة أيام وكانت النتائج مفاجئة للجميع سواء طلاب أو أولياء أمور وذهب الكثير لتقديم التظلمات في كثير من المواد.