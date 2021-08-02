الاستعلام عن نتيجة الدبلوم العام بسلطنة عمان للعام الدراسي 2021 بأكثر من طريقة

انتظر الطُلاب والطالبات الذين درسوا المرحلة الثانوية وانهوا دراستها هذا العام في سلطنة عمان النتائج الخاصة بهم بفارق الصبر وذلك بعد أن شاعت أخبار باقتراب الإعلان عنها رسمياً، وكان ذلك بالضبط ما أكدته السيدة مديحة بنت احمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان، وأكدت الدكتورة مديحة بنت أحمد أن نتيجة الدبلوم العام لطلاب المرحلة الثانوية قد تم اعتماده رسمياً في سلطنة عمان وذلك بعد أن قالت بأن النتيجة ستكون متوفرة للطلاب ابتداءاً من يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021.

ونتيجة الدبلوم العام في سلطنة عمان هي بمثابة شهادة ثانوية تُمنح للطلاب الذين أكملوا دراستهم الثانوية وهم على أعتاب دخول الجامعة، وتنقسم شهادة الدبلوم العام لعدة اقسام وهي قسم الدبلوم النظامي وكذلك قسم الدبلوم العام والعلوم الإسلامية وكذلك دبلوم التعليم العام قسم التربية الخاصة والدبلوم العام ثنائية اللغة وأخيراً الدبلوم العام قسم الدراسات الخاصة، وتعتبر شهادة الدبلوم العام بمثابة تأشيرة دخول تسمح للطلاب الثانويين بالدراسة في الجامعات العمانية وغير العمانية.

وقالت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة التي ينتظرها طلاب الدبلوم العام ستكون متاحة ابتداءاً من يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021، وابتداءاً من هذا التاريخ سيكون التحقق من النتيجة متاحاً حتى يتم فتح باب القبول للجامعات الحكومية في سلطنة عمان، وسيكون الاستعلام عن نتيجة الدبلومات العامة متاحاً بأكثر من طريقة وذلك لمنع الضغط على الخوادم المسؤولة عن توزيع الانترنت واحتواء المعلومات التي توجد في الموقع الرسمي المخصص للاستعلام، والموقع الرسمي الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم العمانية هو المرجع الأول للاستعلام عن النتائج بدون أي رسوم أو اشتراكات.

والطريقة الثانية التي يمكن الاعتماد عليها في الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة هي ارسال رسالة نصية عبر الهاتف من أي شبكة سواءً كانت “عمانتل” أو “أوريدو” عمالقة الاتصال في سلطنة عمان، ويتم إرسال رسالة برقم الجلوس الى الرقم 90200 وبعد ذلك سيتم ارسال الرسالة التي تفيد بالنتيجة ورقم الجلوس وبعض البيانات الخاصة بالطالب للتأكيد على هويته منعاً لاختلاط النتائج وما الى ذلك.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم العمانية.