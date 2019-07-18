الآن بالتفصيل والأرقام..مصروفات الجامعات والكليات الخاصة في مصر 2019..أسعار كليات الطب والهندسة في «البريطانية» والأهرام الكندية وجامعة مصر

أعلنت المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والأهلية، عن مصروفات الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد 2019/2020، وكشف عن عدد من الجامعات الخاصة في مصر وأسعار كلياتها المختلفة وذلك لطلاب شهادة الثانوية العامة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019.

أسعار الكليات في الجامعات الخاصة في مصر 2019

جاءت أسعار الجامعات الخاصة في مصر 2019 مرتفعة عن العام الماضي ، إذ جاء مصروفات كليات طب الاسنان في الجامعات الخاصة في المقدمة للتراوح ما بين 52 ألف جنيه بجامعة مصر وإلى 155 ألف جنيه للعام الدراسي الواحد .

وكشفت جريدة الوطن المصرية نقلا عن مصدر مسئول من المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والأهلية، أنه حتي الآن لم تحدد الزيادة في مصروفات الكليات والجامعات الخاصة في مصر لعام 2019 حتي الآن، موضحا ان نسبة الزيادة في مصروفات الكليات الخاصة في العام الماضي بلغت 10% و15% .

وأوضح المصدر، انه جرى الإتفاق بالتراضي بين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والأهلية ورؤوساء الجامعات الخاصة أن يكون نسبة الزيادة بالتراضي وليس أمرا إجباريا عليهم ، خاصة في شأن المصروفات وأسعار الكليات الخاصة.

تفاصيل مصروفات كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الأهرام الكندية

جاتء مصروفات عدد من الجامعات الخاصة لعام 2019 كالتالي بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وإليكم تفاصيل المصروفات :

اسعار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2019

كلية الطب البشري في الجامعة جاءت مصروفاتها 85ألف جنيه .

كلية طب الأسنان في الجامعة جاءت بـ63 ألف جنيه .

كلية الصيدلية جاءت مصروفاتها بـ52 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي جاءت مصروفاتها بـ45 ألف جنيه

كلية التكنولوجيا الحيوية جاءت بسعر 30 ألف جنيه .

كلية العلوم التطبيقية “تمريض” بسعر 16 ألف جنيه.

كلية علوم طبية جاءت بـمصروفات 29 ألف جنيه .

كلية الهندسة جاءت بسعر 41 الف جنيه .

-21 ألف جنيه لكلية تكنولوجيا المعلومات

– 25 ألف جنيه لكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بشعبتيها “العربي والإنجليزي”

– 25 ألف جنيه لكلية الإدارة والاقتصاد بشعبتيها “العربي والإنجليزي”

– 20 ألف جنيه لكلية اللغات والترجمة

– 15 ألف جنيه لكلية الآثار والإرشاد السياحي

-14 ألف جنيه لكلية التربية الخاصة

وفيما يلي مصروفات وأسعار جامعة الأهرام الكندية 2019

جاءت كلية الصيدلة بسعر 70 ألف جنيه

جاءت كلية طب الفم والأسنان للطالب المصري بقيمة 85 الف جنيه .

وكلية الإعلام “إنجليزي” للطالب المصري وكذلك كلية “إعلام -عربي” قسم صحافة بسعر 35 ألف جنيه .

وأيضا جاءت كلية علوم الحاسب الألى بسعر 40 ألف جنيه للطالب المصري .

وجاءت كلية الهندسة للطالب المصري بسعر 48 ألف جنيه.

وجاءت بسعر 58 ألف جنيه كلية العلاج الطبيعي – 44 ألف جنيه كلية التصميم والفنون

-وجاءت بسعر 30 ألف جنيه و3 آلاف دولار للوافد كلية اللغات والترجمة

تفاصيل مصروفات الجامعة البريطانية 2019

إليكم تفاصيل اسعار مصروفات الجامعة البريطانية لعام 2019 وكانت كالتالي :

بسعر 155 ألف جنيه كلية طب وعلاج الأسنان

-وبسعر 113 ألف جنيه لكلية الهندسة

وأيضا بسعر 104 آلف جنيه لكلية الإعلام

فيما جاءت بسعر 99 ألف جنيه لكلية إدارة الأعمال والاقتصاد

وجاءت كلية القانون بسعر 85 ألف جنيه .

وجاءت كلية الفنون والتصميم بـ87 ألف جنيه

-وبسعر 87 ألف جنيه لكلية الحاسبات والمعلومات

وايضا بسعر 95 ألف جنيه لكلية الصيدلة

وأيضا بسعر 34 ألف جنيه لكلية التمريض

مصروفات الجامعة الروسية 2019 في مصر

وإليكم تفاصيل مصروفات الجامعة الروسية في مصر 2019 والتي كانت كالتالي :

كلية الطب فم والأسنان جاءت بمصروفات تقدر بـ80 ألف جنيه .

وكانت كلية الصيدلية في المرتبة الثانية بمصروفات تقدر بـ62 ألف جنيه .

ومصروفات كلية الهندسة جاءت بـ48 ألف جنيه.

ومصروفات كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات جاءت بسعر 35 الف جنيه .

مصروفات جامعة أكتوبر للعوم الحديثة والآداب 2019

وإليكم مصروفات كلية اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب لعام 2019 في مصر

وجاءت بسعر 126 ألف كلية طب الأسنان

وبسعر 96 ألف جنيه كلية الصيدلة

فيما جاءت بسعر 91 ألف جنيه كلية التكنولوجيا الحيوية

وبسعر 71 ألف جنيه كلية الهندسة

وبسعر 63 ألف جنيه كلية علوم الإدارة

وايضا بسعر 63 ألف جنيه كلية الإعلام وفنون الاتصال

فيما كانت بـ 71 ألف جنيه كلية الفون والتصميم

وجاءت بـ63 ألف جنيه كلية علوم الكومبيوتر

وجاءت بـ 50 ألف جنيه كلية اللغات

مصروفات جامعة 6 أكتوبر في مصر 2019

وإليكم اسعار كليات جامعة 6 أكتوبر في مصر للعام الدراسي 2019 والتي كانت كالتالي :

كلية الطب والجراحة بسعر 94250 جنيه.

– كلية طب الأسنان جاءت بسعر 71810 جنيه

– كلية الصيدلة جاءت بسعر 58905 جنيه

– كلية العلاج الطبيعي جاءت بسعر 51390 جنيه

– كلية العلوم الطبية التطبيقية جاءت بسعر 33155 جنيه

– كلية العلوم الطبية التطبيقية تمريض جاءت بسعر 18570جنيه

– كلية الهندسة اصبحت بسعر 46230 جنيه

– كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب أصبحت بسعر 24575 جنيه

– كلية الفنون التطبيقية بسعر 29735 جنيه

– كلية الاقتصاد والإدارة عربي بسعر 25360 جنيه

– كلية الاقتصاد والإدارة إنجليزي بسعر 37700 جنيه

-كلية الإعلام وفنون الاتصال بسعر 26650 جنيه

– كلية اللغات والترجمة انجليزي بسعر 22610 جنيه

– كلية اللغات والترجمة باقي الأقسام بسعر 18685 جنيه

– كلية التربية إنجليزي بسعر 19635 جنيه

– كلية التربية باقي الأقسام بسعر 14025 جنيه

– كلية السياحة والفنادق بسعر 15820 جنيه

مصروفات جامعة مصر الدولية في مصر 2019

– طب الأسنان بمصروفات 52 ألف جنيه

– كلية صيدلة بمصروفات 42.750 جنيه

– فنون تطبيقية بمصروفات تقدر بـ 35 ألف جنيه

– إدارة الأعمال باسعار تقدر بـ 35 ألف جنيه

-كلية إعلام 35 ألف جنيه

– ألسن بـ 27 ألف جنيه

مصروفات جامعة حورس 2019

– طب أسنان بمصروفات بـ65 ألف جنيه

– كلية الصيدلة 55 ألف جنيه

– العلاج الطبيعى 45 ألف جنيه

– كلية الهندسة 35 ألف جنيه

-إدارة الأعمال بـ 25 ألف جنيه

مصروفات الجامعة الحديثة في مصر لعام 2019

جاءت اسعار مصروفات الجامعة الحديثة في مصر لعام 2019 علي النحو التالي :

– 34.5 ألف جنيه كلية الإعلام.

– 37.5 ألف جنيه الهندسة.

– 34.5 ألف جنيه كلية الإدارة.

– 29.5 ألف جنيه كلية الحاسبات.

– 84 ألف جنيه مصري كلية الطب البشري.

– 44.5 ألف جنيه كلية العلاج الطبيعي.

– 68 ألف جنيه كلية طب الفم والأسنان.

– 64 ألف جنيه كلية الصيدلة.

ـ24 ألف كلية التمريض.

أسعار ومصروفات جامعة النيل في مصر 2019

إليكم تفاصيل مصروفات جامعة النيل وكلياتها لعام 2019 بالتفصيل علي النحو التالي :

1_ كلية إدارة الأعمال : يمكن لمن حصل علي مجموع يزيد عن 90% من الثانوية العامة أن يدفع فقط 42.280 جنيها ليلتحق بالكلية مع خصم يقدر بـ20%، أم الحاصلين علي 80% وأقل من 90% في شهادة الثانوية العامة 2019 فيمكن أن يدفع مبلغ 46.440 جنيها في العام الواحد وبخصم 10%، والذين حصلوا علي تقدير أقل من 80% يدفعون مصروفات تقدر بت51.600 جنيها.

2 – كلية الهندسة

من يحصل علي مجموع أكثر من 95% في نتيجة الثانوية العامة 2019 يحصل علي خصم بقيمة 20% ويدفع 54.720جنيها مصروفات، فيما من حصل علي أقل من 95% وحتي 90% فإنه يحصل علي خصم 10% ويدفع مصروفات تقدر بـ61.560 جنيها، أم الذين حصلوا علي أقل من 90% فيدفعون مبلغ 68.400 جنيها.