خطط بورش لإنتاج هايبر كار جديدة 

استطاعت سيارة بورش 918 سبايدر أن تُحقِق العديد من النجاحات في قطاع السيارات العالمي، ونجحت في التفوق على الكثير من السيارات المنافسة لها في ذلك الوقت، لتُصبِح واحدة من أهم السيارات المُميزة على الإطلاق، وقد ظهرت هذه السيارة لأول مرة خلال عام 2013 إلى جانب مجموعة من السيارات التي كان من أهمها ماكلارين P1 وفيراري لافيراري، وخضعت للعديد من التحديثات فظهر منها بعض الموديلات الجديدة حتى تَوَقَف إنتاجها نهائيًا.

خطط بورش الحالية

استطاعت الهايبر كار الألمانية أن تتفوق على العديد من السيارات المميزة في الكثير من السباقات، لتصل إلى مرتبة متقدمة وسط السيارات الرياضية التي كانت متواجدة على الساحة معها، ولكن في الوقت الحالي بعد مرور العديد من الأعوام على توقف إنتاج السيارة نقرأ بعض التقارير الجديدة التي تشير لاستعداد بورش لإطلاق هايبر كار جديدة كليًّا.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة بورش ” أوليفر بلوم ” قائلًا ” إطلاق سيارة هايبر كار جديدة يُعَد جزءًا أساسيًا من استراتيجية بورش على الدوام، ولكن لن نستطيع أن نشاهد أي هايبر كار جديدة تابعة لبورش قبل عام 2025″.

تُسلِط العلامة الألمانية تركيزها على إنتاج السيارات المعتمدة على الكهرباء في الوقت الحالي، حيث تهدف الشركة إلى إطلاق العديد من السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة.

موعد إطلاق الهايبر كار القادمة من بورش

وصرح بلوم بخصوص موعد إطلاق الهايبر كار الجديدة قائلًا ” نحن نركز في الشركة على السيارات المعتمدة على التنقل الكهربائي، وسيكون لدينا العديد من المنتجات على أرض الواقع خلال السنوات القليلة القادمة، وبعد ذلك يمكننا أن نحدد التوقيت الملائم لإطلاق الهايبر كار عندما نرغب في إدخال بعض التقنيات الحديثة المتطورة إلى السوق “.

أكد بلوم أن العلامة الألمانية لا تخطط لإطلاق أي هايبر كار جديدة قبل عام 2025 القادم، وتشير العديد من التقارير إلى إمكانية إطلاق سيارة بورش الخارقة الجديدة في وقت قريب مع تزويدها بمُحرِك كهربائي مميز، ومجموعة من التجهيزات التقنية المتطورة إلى جانب اعتمادها على الكهرباء الصافية، للعمل دون الحاجة إلى أي مواد مُضرَّة للبيئة؛ مما يقلل من الانبعاثات الخطيرة.