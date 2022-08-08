مراجعة أودي 2022 Audi A7 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار



تحتل سيارة 2022 Audi A7 مراتب متقدمة في قائمة أفضل السيارات الفاخرة وفقًا لتقييم US News، بسب توفيرها تجربة سفر وقيادة في غاية الفخامة والرفاهية مع العديد من التقنيات الحديثة الحصرية، واليوم سوف نقدمها لك أثناء المراجعة الخاصة بها.

التصميم



يلفت مظهر سيارة أودي A7 2022 الانتباه بفضل واجهتها الأمامية الجريئة، والتي تستند إلى شبكة سداسية ضخمة محاطة بأضواء LED رفيعة وحادة موازية للفتحات الجانبية السفلية .

يضيف المظهر الجانبي مزيدًا من الفخامة إلى A7 2022بفضل السقف المائل للخلف مع خط ديناميكي يمتد إلى العجلات الخلفية، بالإضافة إلى المصابيح الخلفية LED المتصلة بإضاءة مبهرة.

الكابينة والتقنيات الداخلية



عند دخولك إلى Audi A7، ستجد نفسك محاطًا بالفخامة المطلقة للجلد الراقي على كل الأسطح، إلى جانب مساحة أمتعة أكبر من جميع منافسيها، خاصةً عندما تكون المقاعد الخلفية مطوية، مع تدفئة وتبريد المقاعد الأمامية و تدفئة عجلة القيادة.



تشتمل التقنيات على شاشتي مقاس 10.1 بوصات و8.6 بوصات تعملان باللمس للتحكم في أنظمة السيارة المختلفة، مع دعم Apple CarPlay لاسلكيًا، و Android Auto، و Amazon Alexa، و Bluetooth، وأربع فتحات USB، وراديو عالي الدقة، وعشرة مكبرات صوت، وتكييف هواء ثلاثي المنطقة ومساعد الدخول دون مفتاح، وتشغيل المحرك بضغطة زر، وباب خلفي يعمل بالكهرباء، وسقف بانورامي، وشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة.

الأمان

حققت أودي A7 2022 أعلى درجات السلامة في اختبارات التصادم من كل من المعهد الأمريكي لحماية الطرق السريعة وهيئة NHTSA الأمريكية بتصنيف خمسة نجوم وأعلى النقاط في مختلف الاختبارات، وذلك بفضل دعم السيارة الألمانية الفاخرة للعديد من الميزات مثل كاميرا رؤية خلفية، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ومصابيح LED مع مكيف هواء أوتوماتيكي، والتحذير من مغادرة المسار، والتحذير قبل الاصطدام مع فرملة أوتوماتيكية ومراقبة النقط العمياء.

الأداء والاستهلاك

تأتي أودي A7 2022 بمحركين:



⦁ محرك 2 لتر بقوة 242 حصانًا بمتوسط ​​استهلاك وقود 10.8 كم/لتر .

⦁ محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3 لترات بقوة 335 حصانًا ومتوسط ​​استهلاك 9.7 كم/لتر.

كلاهما يأتي مع دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات.

العيوب

تعاني سيارة 2022 Audi A7 من عيوب طفيفة أهمها سهولة تشتت انتباه السائق أثناء القيادة لوجود شاشات مختلفة للتحكم ومراقبة الأداء، بالإضافة إلى أن السقف المائل للخلف له تأثير سلبي على مساحة الرأس في المقاعد الخلفية، وتجربة القيادة ليست كما هو متوقع بالنسبة لنظام التعليق في الفئات الأقل، وفي الوقت نفسه هناك العديد من التقنيات الإضافية باهظة الثمن.

الأسعار

تتوفر سيارة أودي A7 في السعودية بسعر يبدأ من 379 ألف ريال سعودي، بينما يبدأ سعرها العالمي من 69200 دولار.