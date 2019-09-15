سيارات ’’هانتينج’’ تُسيطر على السوق المصري في ظهورها للمرة الأولى في مصر

طرحت مجموعة ’’IGF’’ وكيل شِعار ’’هانتينج’’ نوعين من السيارات يحملان العلامة التُجارية سيارات ’’هانتينج’’ X7S و ’’هانتينج’’ X5 ، بمقاعد خُماسية وسُباعية وتظهر للمرة الأولى في السوق المصري حيثُ ينتَمون الى فئة SUV ، وتعني سيارات رياضية متعددة وكثيرة الأستخدامات، وفي هذه المقالة نستعرض أسعار هذه السيارات داخل السوق المصري والمميزات التي تتمتع بها كل من فئتي هذه السيارات.







سيارات هانتينج







أسعار سيارات هانتينج داخل مصر

قال محمد إبراهيم فرج رئيس مجموعة ’’IFG’’: “أن السعر المطروح حاليًا هو لفترة محدودة وسوف يتم تغيير سعرها الشرائي بعد الوصول لعدد مُستهدف بِمقدار 1000 وحدة من هذه العلامة الجديدة“ وأكد فرج أنه ستتم الزيادة في حالة عدم تسجيل هبوط في سعر الدولار، أما في حالة هبوطه سوف تنخفض الأسعار.

خصومات داخل مصر فقط

أكد محمد إبراهيم فرج أنهم يقدمون كُل مالديهِم لتقديم هذه السيارات للمواطن بسعر تنافًسي يقل عن شبيهاتها في الدول الأخرى بنسبة تصل إلى 40%، خصوصاً مع وجود الطرازات بإمكانيات تُنافس بأريحية أكبر السيارات العالمية (وهو ما رأيناه فعلياً من تميز واضح للخامات المُستخدمة وكذالك لِروعة التصميم المقدمة به).







كما أكد على أن الهدف الأول هو إرضاء العميل وليس السُرعة في تحقيق الربح (وخصوصا أنهم لا يهتمون بتحقيق أرقام قياسية في المبيعات…. بل تقديم أفضل مايُمكن للمواطن, والاهتمام بالجودة الفائقة لِمًلاك سيارات هانتينج.

وقال أن خدمات الصيانة ومابعد البيع وقطع الغيار هي الإيراد الأساسي لربح المجموعة.

أسعار سيارات ’’هانتينج’’:

أوضح محمد إبراهيم فرج في المؤتمر الذي عقدته الشركة أن أسعار السيارة ’’هانتينج’’ كما يلي:

السيارة من النوع X7S

الفئة الأولى: سوف تًباع بسعر 309 ألف و900 جنيه,

الفئة الثانية: سوف تًباع بسعر 329 ألف و900 جنيه,

الفئة الأعلى تم عرضها بسعر 349 ألف و500 جنيه.

السيارة ’’هانتينج’’ من النوع X5

تم تصنيفها إنها من أعلى الفِئات, وسوف تُباع بسعر رسمي 349 ألف و900 جنيه، وأكد أن هذه الأسعار لفتره مؤقته ليست بالطويلة بسبب عدم تحقيق أرباح حالياً.

مميزات ’’هانتينج’’:

تتمتع هذه السيارات بالعديد من المميزات ووسائل الرفاهية ونذكر منها التالي

يوجد منها خًماسية المقاعد وسًباعية المقاعد .

تعد من فئة SUV وتعني سيارات رياضية متعددة وكثيرة الاستخدامات.

تعمل بمحرك تربو يحتوي على 5 إسطوانات بسعة 1.5 لتر ويرتبط بناقل للحركه من 6 نقلات أوتوماتيك بقوة 156 حًصان.

تحتوي على كافة وسائل الأمان الأساسية (وسائد وستائر هوائيه)تشمل كل رُكاب السيارة عندما يحدث حالة من التصادُم وعددهم 12 وسادة.

لديها نظام فرامل ABS، ويقوم هذا النظام بتوزيع قوة الفرامل تلقائياً EBD ، يمنع الانغلاق.

يوجد نظام مساعدة على الرُكن “ بمعنى أنه في الأمام وفي الخلف توجد حساسات تصادم “.

خاصية رقابة ضغط الهواء في الإطارات.

يوجد كاميرا تتميز أن زاوية الرؤية بها 360 درجة.

خاصية تثبيت للسرعة.

جمال تصميمها تُجذب الإنتباه.

بها خزان للوقود سعته 60 لترً.

تمنح الشركة ضمان 5 سنوات أو 100 ألف كم.

وسائل الترفيه:

مقاعدها جلدية وتستطيع التحكم بها بِطُرق مُختلفة .

يتميز مقعد السائق بخاصية التدليك, والإسترخاء, والتهوية.

وزودت السيارة من الأمام بشاشة تلفيزيونية باللمس 9 بوصة,

وفاتحة سقف زجاجية.