سعر ومواصفات هوندا CR-V موديل 2022

طرح سيارة هوندا CR-V موديل 2022 في الأسواق المصرية

أعلنت شركة “النيل للتجارة والهندسة” عن طرح السيارة هوندا CR-V موديل 2022 في الأسواق المصرية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر السيارة ومواصفاتها، وكذلك سنتعرف على وسائل الأمان والكماليات المتوفرة بها.

أسعار فئات Honda CR-V model 2022

الأولى LX 670 ألف جنيه الثانية EX 775 ألف جنيه

مواصفات محرك Honda CR-V model 2022

قوة المحرك 188 حصان سعة المحرك 1498 سي سي العزم الأقصى لدوران المحرك 240 نيوتن متر عدد السلندرات 4 سلندر ناقل الحركة CVT سرعة انطلاق السيارة من الصفر إلى 100 كم في 9.5 ثانية معدل استهلاك الوقود 15.3 لتر لكل 100 كم

وسائل الأمان المتوفرة في Honda CR-V model 2022

نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS).

نظام التوازن الإلكتروني (ESP).

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

نظام مراقبة ضغط الإطارات.

نظام تثبيت مقاعد الأطفال (ISOFIX)

نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD).

نظام تفعيل الفرامل آلياً.

4 وسائط هوائية جانبية (متوفرة في الفئة الثانية فقط).

الكماليات المتوفرة في Honda CR-V model 2022

مكيف هواء أحادي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية.

خاصية تشغيل المحرك من الريموت.

مصابيح هالوجين أمامية.

مصابيح ليد أمامية وخلفية.

إشارات ليد بالمرايات الجانبية.

زر تشغيل المحرك بدون مفتاح.

مقاعد السيارة مصنوعة من القماش.

كاميرا خلفية.

جنوط رياضية مقاس 17 بوصة.

شاشة وسائط مقاس 5 بوصة.

4 مكبرات صوت.

عدد 2 مدخل USB.

مواصفات هيكل السيارة من الخارج