سعر ومواصفات هوندا CR-V موديل 2022
طرح سيارة هوندا CR-V موديل 2022 في الأسواق المصرية
أعلنت شركة “النيل للتجارة والهندسة” عن طرح السيارة هوندا CR-V موديل 2022 في الأسواق المصرية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر السيارة ومواصفاتها، وكذلك سنتعرف على وسائل الأمان والكماليات المتوفرة بها.
أسعار فئات Honda CR-V model 2022
|الأولى LX
|670 ألف جنيه
|الثانية EX
|775 ألف جنيه
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مواصفات محرك Honda CR-V model 2022
|قوة المحرك
|188 حصان
|سعة المحرك
|1498 سي سي
|العزم الأقصى لدوران المحرك
|240 نيوتن متر
|عدد السلندرات
|4 سلندر
|ناقل الحركة
|CVT
|سرعة انطلاق السيارة
|من الصفر إلى 100 كم في 9.5 ثانية
|معدل استهلاك الوقود
|15.3 لتر لكل 100 كم
وسائل الأمان المتوفرة في Honda CR-V model 2022
- نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS).
- نظام التوازن الإلكتروني (ESP).
- وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.
- نظام مراقبة ضغط الإطارات.
- نظام تثبيت مقاعد الأطفال (ISOFIX)
- نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD).
- نظام تفعيل الفرامل آلياً.
- 4 وسائط هوائية جانبية (متوفرة في الفئة الثانية فقط).
الكماليات المتوفرة في Honda CR-V model 2022
- مكيف هواء أحادي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية.
- خاصية تشغيل المحرك من الريموت.
- مصابيح هالوجين أمامية.
- مصابيح ليد أمامية وخلفية.
- إشارات ليد بالمرايات الجانبية.
- زر تشغيل المحرك بدون مفتاح.
- مقاعد السيارة مصنوعة من القماش.
- كاميرا خلفية.
- جنوط رياضية مقاس 17 بوصة.
- شاشة وسائط مقاس 5 بوصة.
- 4 مكبرات صوت.
- عدد 2 مدخل USB.
مواصفات هيكل السيارة من الخارج
|طول السيارة
|4631 ملم
|عرض السيارة
|1855 ملم
|ارتفاع السيارة
|1698 ملم
|قاعدة العجلات
|2662 ملم