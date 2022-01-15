سعر ومواصفات هوندا CR-V موديل 2022

مدحت الصباغ

طرح سيارة هوندا CR-V موديل 2022 في الأسواق المصرية

أعلنت شركة “النيل للتجارة والهندسة” عن طرح السيارة هوندا CR-V موديل 2022 في الأسواق المصرية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر السيارة ومواصفاتها، وكذلك سنتعرف على وسائل الأمان والكماليات المتوفرة بها.

Honda CR-V model 2022

أسعار فئات Honda CR-V model 2022

الأولى LX 670 ألف جنيه
الثانية EX 775 ألف جنيه
مقالات ذات صلة:

زيادة جديدة في أسعار سيارات سكودا موديل 2022

الامتحان ورقي فقط.. قرارات مهمة لوزير التربية والتعليم

Honda CR-V model 2022
هوندا CR-V موديل 2022 من الداخل

مواصفات محرك Honda CR-V model 2022

قوة المحرك 188 حصان
سعة المحرك 1498 سي سي
العزم الأقصى لدوران المحرك 240 نيوتن متر
عدد السلندرات 4 سلندر
ناقل الحركة CVT
سرعة انطلاق السيارة من الصفر إلى 100 كم في 9.5 ثانية
معدل استهلاك الوقود 15.3 لتر لكل 100 كم
Honda CR-V model 2022
هوندا CR-V موديل 2022 من الجانب

وسائل الأمان المتوفرة في Honda CR-V model 2022

  • نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS).
  • نظام التوازن الإلكتروني (ESP).
  • وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.
  • نظام مراقبة ضغط الإطارات.
  • نظام تثبيت مقاعد الأطفال (ISOFIX)
  • نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD).
  • نظام تفعيل الفرامل آلياً.
  • 4 وسائط هوائية جانبية (متوفرة في الفئة الثانية فقط).

الكماليات المتوفرة في Honda CR-V model 2022

  • مكيف هواء أحادي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية.
  • خاصية تشغيل المحرك من الريموت.
  • مصابيح هالوجين أمامية.
  • مصابيح ليد أمامية وخلفية.
  • إشارات ليد بالمرايات الجانبية.
  • زر تشغيل المحرك بدون مفتاح.
  • مقاعد السيارة مصنوعة من القماش.
  • كاميرا خلفية.
  • جنوط رياضية مقاس 17 بوصة.
  • شاشة وسائط مقاس 5 بوصة.
  • 4 مكبرات صوت.
  • عدد 2 مدخل USB.
هوندا CR-V موديل 2022
Honda CR-V model 2022
مواصفات هيكل السيارة من الخارج
طول السيارة 4631 ملم
عرض السيارة 1855 ملم
ارتفاع السيارة 1698 ملم
قاعدة العجلات 2662 ملم

 

Avatar of مدحت الصباغ
مدحت الصباغ

كاتب محتوى بموقع نجوم مصرية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.