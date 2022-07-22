سانج يونج تيفولي 2022؛ تعرف على أبرز مواصفات السيارة

سانج يونج تيفولي 2022؛ أعلن الوكيل المحلي لشركة سانج يونج الكورية في مصر “شركة عربيات”، عن طرح فئة جديدة من سيارات سانج يونج في الأسواق المصرية.تعرف على أبرز مواصفات السيارة 2022 SsangYong Tivoli، في هذا المقال سوف نتعرف على أهم مواصفات السيارة وعوامل الأمان المتوفرة فيها، وكذلك أسعار وفئات السيارة والألوان المتوفرة منها.

نبذة عن سانج يونج تيفولي 2022

2022 Tivoli هي واحدة من أفضل السيارات التي أنتجتها شركة سانج يونج الكورية، تنتمي إلى فئة سيارات SUV الرياضية متعددة الاستخدامات. تتميز بالتصميم الداخلي المريح والشكل الخارجي المميز، مزودة بأفضل وسائل الراحة وتقنيات الأمان عالية الجودة، وتتمتع بهيكل قوي مصنوع من الحديد الصلب.

أبعاد SsangYong Tivoli

أهم أبعاد ومواصفات الهيكل الخارجي لسانج يونج تيفولي:

الطول 4225 لتر العرض 1810 مم الارتفاع 1621 مم ارتفاع عن سطح الأرض 178 مم وزن السيارة 1335 كجم حجم صندوق الأمتعة 427 لتر

مواصفات SsangYong Tivoli

تتمتع سانج تيفولي بالعديد من المواصفات الرائعة في التصميم الداخلي والخارجي. في السطور التالية سوف نتعرف على أهم هذه المواصفات.

مواصفات الهيكل الخارجي لتيفولي 2022

تتمتع مقدمة السيارة بمصابيح ضباب أمامية مع مصدين، بالإضافة مرايات جانبية قابلة للتعديل يتم طيها أوتوماتيكياً مزودة بإشارات جانبية. كما تتمتع بمصابيح ليد أمامية عالية الدقة لتجعل الرؤية الليلية واضحة كضوء النهار. يوجد بها فتحة سقف ونوافذ أوتوماتيكية بزجاج ملون. أما مؤخرة السيارة فهي تمتع بمصابيح إضاءة خلفية عالية الدقة، بالإضافة إلى مصابيح إضاءة خلفية مضادة للضباب وكاميرا رؤية خلفية مزودة بجهاز استشعار الوقوف. كما تتمتع بسوبلير خلفي مزود بفانوس إضاءة لنور الفرامل ومساحات للزجاج الخلفي.

يأتي مع السيارة مفتاح ذكي قابل للطي لتشغيل وإيقاف المحرك وفتح وغلق أبواب السيارة، وترتكز على جنوط سبور مقاس 18 بوصة.

التصميم الداخلي لسانج تيفولي

تتمتع SsangYong Tivoli بفرش داخلي باللون الأسود ومقاعد مصنوعة من الجلد، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف. كما تتمتع بنظام صوتي مكون من عدد 6 سماعات ومنفذ USB بالإضافة إلى شاشة وسائط تاتش مقاس 9 بوصة. يوجد بالجزء الأمامي من صالون السيارة مسند يد أمامي مزود بصندوق تخزين، أما الجزء الخلفي فيوجد به مسند يد خلفي وحامل أكواب. يمكن ضبط ارتفاع مقعد السائق، كما يمكن طي المقاعد الخلفية بنسبة 60/40.

مواصفات محرك Yong Tivoli

تمتلك سانج تيفولي محرك رباعي الأسطوانات سعته 1597 سي سي في الفئتين الأولى والثانية و1497 سي سي في الفئة الثالثة. أما قوة المحرك فهي 128 حصان بمعدل 6000 لفة في الدقيقة في الفئتين الأولى والثانية، و163 حصان بمعدل 5500 لفة في الدقيقة. أقصى عزم لدوران المحرك هو 160 نيوتن متر بعدد لفات 4600 لفة في الدقيقة في الفئتين الأولى والثانية، و260 نيوتن متر بعدد لفات من 1500 إلى 4000 لفة في الدقيقة. المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 حركات. سعة خزان الوقود 47 لتر.

فئات سانج يونج تيفولي

تم طرح SsangYong Tivoli بثلاث فقط، كما هو موضح بالجدول التالي:

الفئة الأولى Comfort الفئة الثانية Sport الفئة الثالثة Turbo Sport

عوامل الأمان في يونج تيفولي

أهم عوامل الأمان المتوفرة في تيفولي 2022:

نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

مفتاح مشفر لإدارة المحرك.

نظام الحماية ضد الانقلاب (RSC).

وسادة هوائية للسائق الأمامي.

نظام الحماية ضد الانقلاب.

وسادة هوائية قابلة للغلق للراكب الأمامي.

نظام منع الانزلاق.

توزيع إلكتروني لقوة الفرامل.

نظام المساعدة في الصعود.

إشارة طوارئ.

نظام التحكم في المنحدرات.

مميزات Yong Tivoli

في النقاط التالية سنوضح أهم مميزات سيارة سانج تيفولي 2022:

كمبيوتر رحلات.

برنامج القيادة الذكية.

مثبت سرعة.

حوامل سقف.

تصميم خارجي 2 لون.

زجاج ملون جانبي وخلفي.

ألوان يونج تيفولي

تتوفر Yong Tivoli بألوان متميزة ورائعة:

الأبيض.

الأحمر.

الفضي.

الأزرق.

الرمادي.

الأسود.

عيوب Yong Tivoli

في النقاط التالية سنوضح أبرز عيوب سيارة تيفولي 2022:

العزل الخارجي ضعيف.

صوت المحرك عالي.

ضيق المساحة الداخلية.

سعر يونج تيفولي

في الجدول التالي سوف نتعرف على سعر عربية يانج تيفولي في مصر والسعودية:

سعر السيارة في مصر 465 ألف جنيه مصري سعر السيارة في السعودية 68 ألف ريال سعودي

مدة ضمان السيارة

تتمتع يونج تيفولي 2022 بضمان مدته 5 سنوات أو 100 ألف كيلو متر.

في ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا سوياً على أبرز مواصفات سيارة سانج يونج تيفولي 2022، وأهم مميزاتها، كما نكون قد تعرفنا على أبرز مميزات وعيوب السيارة وكذلك فئات وأسعار السيارة في مصر والسعودية، بالإضافة إلى أهم عوامل السلامة والأمان المتوفرة بها.