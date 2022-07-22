سانج يونج تيفولي 2022؛ تعرف على أبرز مواصفات السيارة
سانج يونج تيفولي 2022؛ أعلن الوكيل المحلي لشركة سانج يونج الكورية في مصر “شركة عربيات”، عن طرح فئة جديدة من سيارات سانج يونج في الأسواق المصرية.تعرف على أبرز مواصفات السيارة 2022 SsangYong Tivoli، في هذا المقال سوف نتعرف على أهم مواصفات السيارة وعوامل الأمان المتوفرة فيها، وكذلك أسعار وفئات السيارة والألوان المتوفرة منها.
نبذة عن سانج يونج تيفولي 2022
2022 Tivoli هي واحدة من أفضل السيارات التي أنتجتها شركة سانج يونج الكورية، تنتمي إلى فئة سيارات SUV الرياضية متعددة الاستخدامات. تتميز بالتصميم الداخلي المريح والشكل الخارجي المميز، مزودة بأفضل وسائل الراحة وتقنيات الأمان عالية الجودة، وتتمتع بهيكل قوي مصنوع من الحديد الصلب.
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أبعاد SsangYong Tivoli
أهم أبعاد ومواصفات الهيكل الخارجي لسانج يونج تيفولي:
|الطول
|4225 لتر
|العرض
|1810 مم
|الارتفاع
|1621 مم
|ارتفاع عن سطح الأرض
|178 مم
|وزن السيارة
|1335 كجم
|حجم صندوق الأمتعة
|427 لتر
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مواصفات SsangYong Tivoli
تتمتع سانج تيفولي بالعديد من المواصفات الرائعة في التصميم الداخلي والخارجي. في السطور التالية سوف نتعرف على أهم هذه المواصفات.
مواصفات الهيكل الخارجي لتيفولي 2022
تتمتع مقدمة السيارة بمصابيح ضباب أمامية مع مصدين، بالإضافة مرايات جانبية قابلة للتعديل يتم طيها أوتوماتيكياً مزودة بإشارات جانبية. كما تتمتع بمصابيح ليد أمامية عالية الدقة لتجعل الرؤية الليلية واضحة كضوء النهار. يوجد بها فتحة سقف ونوافذ أوتوماتيكية بزجاج ملون. أما مؤخرة السيارة فهي تمتع بمصابيح إضاءة خلفية عالية الدقة، بالإضافة إلى مصابيح إضاءة خلفية مضادة للضباب وكاميرا رؤية خلفية مزودة بجهاز استشعار الوقوف. كما تتمتع بسوبلير خلفي مزود بفانوس إضاءة لنور الفرامل ومساحات للزجاج الخلفي.
التصميم الداخلي لسانج تيفولي
مواصفات محرك Yong Tivoli
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فئات سانج يونج تيفولي
تم طرح SsangYong Tivoli بثلاث فقط، كما هو موضح بالجدول التالي:
|الفئة الأولى
|Comfort
|الفئة الثانية
|Sport
|الفئة الثالثة
|Turbo Sport
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عوامل الأمان في يونج تيفولي
أهم عوامل الأمان المتوفرة في تيفولي 2022:
- نظام الفرامل المانعة للانغلاق.
- مفتاح مشفر لإدارة المحرك.
- نظام الحماية ضد الانقلاب (RSC).
- وسادة هوائية للسائق الأمامي.
- نظام الحماية ضد الانقلاب.
- وسادة هوائية قابلة للغلق للراكب الأمامي.
- نظام منع الانزلاق.
- توزيع إلكتروني لقوة الفرامل.
- نظام المساعدة في الصعود.
- إشارة طوارئ.
- نظام التحكم في المنحدرات.
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مميزات Yong Tivoli
في النقاط التالية سنوضح أهم مميزات سيارة سانج تيفولي 2022:
- كمبيوتر رحلات.
- برنامج القيادة الذكية.
- مثبت سرعة.
- حوامل سقف.
- تصميم خارجي 2 لون.
- زجاج ملون جانبي وخلفي.
ألوان يونج تيفولي
تتوفر Yong Tivoli بألوان متميزة ورائعة:
- الأبيض.
- الأحمر.
- الفضي.
- الأزرق.
- الرمادي.
- الأسود.
عيوب Yong Tivoli
في النقاط التالية سنوضح أبرز عيوب سيارة تيفولي 2022:
- العزل الخارجي ضعيف.
- صوت المحرك عالي.
- ضيق المساحة الداخلية.
سعر يونج تيفولي
في الجدول التالي سوف نتعرف على سعر عربية يانج تيفولي في مصر والسعودية:
|سعر السيارة في مصر
|465 ألف جنيه مصري
|سعر السيارة في السعودية
|68 ألف ريال سعودي
مدة ضمان السيارة
تتمتع يونج تيفولي 2022 بضمان مدته 5 سنوات أو 100 ألف كيلو متر.
في ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا سوياً على أبرز مواصفات سيارة سانج يونج تيفولي 2022، وأهم مميزاتها، كما نكون قد تعرفنا على أبرز مميزات وعيوب السيارة وكذلك فئات وأسعار السيارة في مصر والسعودية، بالإضافة إلى أهم عوامل السلامة والأمان المتوفرة بها.