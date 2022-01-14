سعر ومواصفات هوندا سيتي موديل 2022

مدحت الصباغ

طرح سيارة هوندا سيتي موديل 2022 في الأسواق المصرية

Honda city model 2022

 أعلنت شركة “النيل للتجارة والهندسة” عن طرح السيارة هوندا سيتي موديل 2022 الجديدة في الأسواق المصرية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر السيارة ومواصفاتها، وكذلك سنتعرف على وسائل الأمان والكماليات المتوفرة بها.

Honda city model 2022
عجلة قيادة متعددة المهام في هوندا سيتي موديل 2022

أسعار فئات Honda city model 2022

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الأولى LX AT     

355 ألف جنيه

الثانية LX Sport  

375 ألف جنيه

 

Honda city model 2022
شاشة عدادات هوندا سيتي موديل 2022

مواصفات محرك Honda city model 2022

قوة المحرك

119 حصان

سعة المحرك

1500 سي سي

العزم الأقصى لدوران المحرك

145 نيوتن متر

عدد السلندرات

4 سلندر

ناقل الحركة

أتوماتيك 6 سرعات

سعة خزان الوقود

40 لتر

 

Honda city model 2022
شاشة الوسائط في هوندا سيتي موديل 2022

وسائل الأمان المتوفرة في Honda city model 2022

·       نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS).

·       نظام التوازن الإلكتروني (ESP).

·       وسائد هوائية أمامية.

·       نظام مراقبة ضغط الإطارات.

·       مثبت للسرعة.

·       نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD). 

·       نظام المساعدة عند صعود المرتفعات.

Honda city model 2022
هوندا سيتي موديل 2022 بيضاء اللون

الكماليات المتوفرة في Honda city model 2022

·       مكيف هواء أتوماتيك.

·       خاصية تشغيل المحرك من الريموت.

·       مصابيح هالوجين أمامية.

·       مقاعد خلفية قابلة للطي.

·       زر تشغيل المحرك بدون مفتاح.

·       مقاعد السيارة مصنوعة من القماش.

·       كاميرا خلفية.

·       جنوط رياضية مقاس 15 بوصة في الفئة الأولى.

·       شاشة وسائط مقاس 8 بوصة.

·       4 مكبرات صوت.

·       عجلة قيادة متعددة المهام.

·       عدد 2 مدخل USB.

·       جنوط رياضية مقاس 16 بوصة في الفئة الثانية.

·       مرايات جانبية كهربائية (في الفئة الثانية فقط).

·       إضاءة ضبابية ليد (في الفئة الثانية فقط). 

Honda city model 2022
هوندا سيتي موديل 2022 من الخلف

مواصفات هيكل السيارة من الخارج

طول السيارة 
4553 ملم
عرض السيارة       
1748 ملم
ارتفاع السيارة
1467 ملم
قاعدة العجلات       
2600 ملم
سعة شنطة السيارة
506 لتر

 

Honda city model 2022
أبعاد هيكل السيارة هوندا سيتي موديل 2022
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مدحت الصباغ

كاتب محتوى بموقع نجوم مصرية


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