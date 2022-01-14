سعر ومواصفات هوندا سيتي موديل 2022

طرح سيارة هوندا سيتي موديل 2022 في الأسواق المصرية

أعلنت شركة “النيل للتجارة والهندسة” عن طرح السيارة هوندا سيتي موديل 2022 الجديدة في الأسواق المصرية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر السيارة ومواصفاتها، وكذلك سنتعرف على وسائل الأمان والكماليات المتوفرة بها.

أسعار فئات Honda city model 2022

الأولى LX AT 355 ألف جنيه الثانية LX Sport 375 ألف جنيه

مواصفات محرك Honda city model 2022

قوة المحرك 119 حصان سعة المحرك 1500 سي سي العزم الأقصى لدوران المحرك 145 نيوتن متر عدد السلندرات 4 سلندر ناقل الحركة أتوماتيك 6 سرعات سعة خزان الوقود 40 لتر

وسائل الأمان المتوفرة في Honda city model 2022

· نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS).

· نظام التوازن الإلكتروني (ESP).

· وسائد هوائية أمامية.

· نظام مراقبة ضغط الإطارات.

· مثبت للسرعة.

· نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD).

· نظام المساعدة عند صعود المرتفعات.

الكماليات المتوفرة في Honda city model 2022

· مكيف هواء أتوماتيك.

· خاصية تشغيل المحرك من الريموت.

· مصابيح هالوجين أمامية.

· مقاعد خلفية قابلة للطي.

· زر تشغيل المحرك بدون مفتاح.

· مقاعد السيارة مصنوعة من القماش.

· كاميرا خلفية.

· جنوط رياضية مقاس 15 بوصة في الفئة الأولى.

· شاشة وسائط مقاس 8 بوصة.

· 4 مكبرات صوت.

· عجلة قيادة متعددة المهام.

· عدد 2 مدخل USB.

· جنوط رياضية مقاس 16 بوصة في الفئة الثانية.

· مرايات جانبية كهربائية (في الفئة الثانية فقط).

· إضاءة ضبابية ليد (في الفئة الثانية فقط).

مواصفات هيكل السيارة من الخارج