سعر ومواصفات سكودا كودياك فيس ليفت موديل 2022

قام الوكيل الخاص بسيارات سكودا في مصر بالإعلان عن السيارة سكودا كودياك فيس ليفت موديل 2022، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر السيارة ومواصفاتها وفئاتها الموجودة بالأسواق المصرية.

أسعار السيارة وفئاتها المختلفة

الفئة السعر الأولى: Active 570 ألف جنيه الثانية: Dynamic 620 ألف جنيه الثالثة: Ambition 700 ألف جنيه الرابعة: Style 745 ألف جنيه الخامسة: Sportline 785 ألف جنيه السادسة: L&K 800 ألف جنيه السابعة: Sportline 4×4 900 ألف جنيه

مواصفات محركات السيارة

المحرك الأول المحرك الثاني قوة المحرك 150 حصان قوة المحرك 180 حصان سعة المحرك 1400 سي سي سعة المحرك 2000 سي سي تربو العزم الأقصى للدوران 250 نيوتن متر العزم الأقصى للدوران 320 نيوتن متر

مواصفات السيارة من الداخل والخارج