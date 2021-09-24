سعر ومواصفات سكودا كودياك فيس ليفت موديل 2022
قام الوكيل الخاص بسيارات سكودا في مصر بالإعلان عن السيارة سكودا كودياك فيس ليفت موديل 2022، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر السيارة ومواصفاتها وفئاتها الموجودة بالأسواق المصرية.
- أسعار السيارة وفئاتها المختلفة
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الفئة
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السعر
|الأولى: Active
|570 ألف جنيه
|الثانية: Dynamic
|620 ألف جنيه
|الثالثة: Ambition
|700 ألف جنيه
|الرابعة: Style
|745 ألف جنيه
|الخامسة: Sportline
|785 ألف جنيه
|السادسة: L&K
|800 ألف جنيه
|السابعة: Sportline 4×4
|900 ألف جنيه
- مواصفات محركات السيارة
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المحرك الأول
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المحرك الثاني
|قوة المحرك
|150 حصان
|قوة المحرك
|180 حصان
|سعة المحرك
|1400 سي سي
|سعة المحرك
|2000 سي سي تربو
|العزم الأقصى للدوران
|250 نيوتن متر
|العزم الأقصى للدوران
|320 نيوتن متر
- مواصفات السيارة من الداخل والخارج
|نظام صوت يتكون من 10 مكبرات صوت
|مصابيح ليد أمامية
|مقاس العجلات من 17 إلى 20 بوصة
|تصميم جديد للمصابيح الخلفية
|مقاس شاشات العدادات 10.25 بوصة
|نظام إضاءة داخلية جديد للسيارة