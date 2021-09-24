سعر ومواصفات سكودا كودياك فيس ليفت موديل 2022

بواسطة مدحت الصباغ

قام الوكيل الخاص بسيارات سكودا في مصر بالإعلان عن السيارة سكودا كودياك فيس ليفت موديل 2022، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر السيارة ومواصفاتها وفئاتها الموجودة بالأسواق المصرية.

سكودا كودياك فيس ليفت موديل 2022 _
  • أسعار السيارة وفئاتها المختلفة

الفئة

السعر
الأولى: Active 570 ألف جنيه
الثانية: Dynamic 620 ألف جنيه
الثالثة: Ambition 700 ألف جنيه
الرابعة: Style 745 ألف جنيه
الخامسة: Sportline 785 ألف جنيه
السادسة: L&K 800 ألف جنيه
السابعة: Sportline 4×4 900 ألف جنيه
سكودا كودياك موديل 2022
سكودا كودياك موديل 2022 من الداخل
  • مواصفات محركات السيارة

المحرك الأول

المحرك الثاني
قوة المحرك 150 حصان قوة المحرك 180 حصان
سعة المحرك 1400 سي سي سعة المحرك 2000 سي سي تربو
العزم الأقصى للدوران 250 نيوتن متر العزم الأقصى للدوران 320 نيوتن متر
سكودا كودياك فيس ليفت موديل 2022
سكودا كودياك فيس ليفت موديل 2022 من الخلف
  • مواصفات السيارة من الداخل والخارج
نظام صوت يتكون من 10 مكبرات صوت
مصابيح ليد أمامية
مقاس العجلات من 17 إلى 20 بوصة
تصميم جديد للمصابيح الخلفية
مقاس شاشات العدادات 10.25 بوصة
نظام إضاءة داخلية جديد للسيارة

 

قد يهمك:



Avatar of مدحت الصباغ
مدحت الصباغ

كاتب محتوى بموقع نجوم مصرية

اترك تعليقاً