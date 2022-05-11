فيديو.. في سابقة هي الأولى “رينج روڤر سبورت الجديدة” تواجه تدفُّق المياه من منحدر السد الأكبر من نوعه حول العالم

محمد خير الحوراني

في سابقة هي الأولى من نوعها تمكَّنت سيارة رينج روڤر سبورت الجديدة من السير فوق مجرى مائي غمرته المياه في آيسلندا خلال انطلاقة مثيرة في ظهورها العالمي لأول مرَّة.

رينج روڤر سبورت الجديدة
المحتويات
رينج روڤر سبورت الجديدة تقاوم تدفق المياه بشكلٍ رائع
هيكل خارجي مميز وتصميم داخلي جديد كلياً
مجموعة متنوعة من رينج روڤر سبورت الجديدة

رينج روڤر سبورت الجديدة تقاوم تدفق المياه بشكلٍ رائع

واستطاعت سيارة رينج روڤر سبورت الجديدة مقاومة تدفق المياه من منحدر سد كاراهنجوكار الذي يعتبر الأكبر من نوعه حول العالم بمعدل 750 طن في الدقيقة الواحدة. ولتوضيح خطورة الموقف فإن فقدان قوة الجر في ذلك الوقت كفيلٌ بإحداث سقوط خطير يقدر بـ 90 متراً إلى قاع الوادي.

رينج روفر سبورت الجديدة

تجمع رينج روڤر سبورت الجديدة بين الأداء الواثق و التصميم المميز الذي يعكس التطور المتقدم  في طراز الجيل الثالث الذي يعد الأكثر تفضيلاً وتقدماً وقدرة ديناميكية حتى الآن.

رينج روفر سبورت الجديدة

هيكل خارجي مميز وتصميم داخلي جديد كلياً

ويضمُّ الهيكل الخارجي للسيارة الجديدة عدداً من التشطيبات المتميزة التي تبدأ بالشبكة الأمامية ذات انطباع التخفي، ولا تنتهي مع وحدات الإضاءة الرقمية بتقنية LED، والشكل المميز لمصباح النهار (DRL)، ويتضمن التصميم الخلفي باب منحوت مع ميزة العرض الكامل مع كلمة “رينج روڤر”

رينج روفر سبورت الجديدة

رينج روفر سبورت الجديدة

كما تأتي سيارة رينج روڤر سبورت الجديدة مع تصميم داخلي جديد كلياً. يشبه قمرة قيادة الطائرة مع أحدث تقنيات الراحة ومساعدة السائق إضافة إلى أجود المواد لتجمع بين أناقة المظهر والعمق المرغوب فيه. لتوفِّر أسلوب قيادة ديناميكية مع وحدة التحكم المركزية التي تجمع بين المظهر الجذاب والتقنيات السهلة والمفيدة، ومع مقاعد أمامية كهربائية قابلة للضبط ومساند رأس مجنحة، توفِّر رينج روڤر سبورت الجديدة رحلة جذابة ودعماً لراحة السائق خلال الرحلات الطويلة والطرق المتعرجة.

رينج روفر سبورت الجديدة

رينج روفر سبورت الجديدة

رينج روفر سبورت الجديدة

مجموعة متنوعة من رينج روڤر سبورت الجديدة

تشمل مجموعة رينج روڤر سبورت الجديدة سيارتين هجينتين كهربائيتين ممتدة المدى، وبنزين إنجيوم سداسي الأسطوانات ومحرك ديزل باستخدام تقنية هجينة معتدلة، ومحرك تربو مزدوج V8 جديد كلياً. بينما تم تجهيز جميع موديلات رينج روڤر الجديدة بناقل حركة أوتوماتيكي ZF ثٌماني السرعات إضافة إلى نظام الدفع الرباعي الذكي.

أخيراً من المقرر أن ييتم إنتاج رينج روڤر سبورت الجديدة  في منشأة سوليهول للتصنيع في المملكة المتحدة بشكل حصري.

رينج روفر سبورت الجديدة

رينج روفر سبورت الجديدة

رينج روفر سبورت الجديدة

رينج روفر سبورت الجديدة

رينج روفر سبورت الجديدة

رينج روفر سبورت الجديدة

رينج روفر سبورت الجديدة

رينج روفر سبورت الجديدة

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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